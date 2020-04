Resumo Digital – 15 de abril de 2020

15 de abril de 2020

Conto do bilhete: é assustador pessoas que foram vítimas do golpe no Brasil através de contato telefônico, a tecnologia fez com que esse tipo de delito avançasse. Quando você recebe pelo seu e-mail ou WhatsApp dinheiro fácil em um banco nunca forneça seus dados, mesmo aos que dizem “aqui é o advogado x do governo federal, você tem uma diferença para receber, só me confirme os dados”. Você deve mandar ele ler os seus dados para você tomar conhecimento e não passe qualquer informação. Mas o conto do bilhete tem mais de 50 anos e o modus operandi é o mesmo de sempre. Ontem uma senhora foi vítima dos espertos e lá se foram R$ 4 mil. Mentalize sempre que ninguém distribui dinheiro, para conseguir uma cesta básica grátis é difícil, imagine um bilhete premiado dar altos valores para uma pessoa sem conhece-la. Não existe dinheiro fácil, tudo precisa de trabalho, até o cachorro quando sacode o rabo tem algum significado. As famílias jovens devem assessorar os mais idosos quando forem ao banco sacar ou movimentar contas bancárias. Porque muitas vezes o idoso pelo seu conhecimento acha que sabe tudo e não quer auxílio. Já conhecemos que os mais idosos querem morar sozinhos com a desculpa de que têm os seus vícios correspondentes. E com tanto dinheiro que vem agora através de todos os órgãos é temeroso os idosos estarem movimentando dinheiro ou fazendo operações sozinhos nos bancos. Não consigo entender um caixa de banco pagar acima de R$ 4 a 5 mil sem perguntar. Não é ofensa “para que vai sacar esse dinheiro?”, mas ele anda ocupado com o celular e quanto menos conversar melhor é.

Mercado imobiliário: com R$ 43 bilhões do governo federal vai dar uma injeção de ânimo para os compradores e as construtoras, e o sonho da casa própria. Tenho saudades da época de 80 e 90, será que vai voltar? Como corretor de imóveis tenho esperança que sim e as pessoas devem dar prioridade ao que mais precisam, o veículo para o trabalho ou a casa própria para além de morar, investir. E pelas normas dos R$ 43 bilhões são várias modalidades para as pessoas físicas. O que não falta é oportunidade inclusive usando o Fundo de Garantia (FGTS), quem está em atraso com os financiamentos existentes pode optar por novos prazos, compra de imóvel novo terá carência de 180 dias para pagar. Para quem tem terreno e quer construir a sua casa poderão ser liberadas duas parcelas sem vistoria (imagine o que vai acontecer). Renegociação de contratos em atraso com mais de 180 dias também tem algumas vantagens. Pelas normas editadas não faltará dinheiro para as empresas. É uma cartilha de estímulo que vai se propagar.

Desarmamento: no dia 15 consagra-se esta data ao segmento dizendo o seguinte: é dia do desarmamento infantil. É uma data para refletir sobre quantos menores são portadores de armas, como conseguiram? E através delas praticam seus delitos que não tem hora, local ou pessoa para ser atingida. Só em nosso estado quantos menores já praticaram homicídios e para sua recuperação estão na Fase, será que sai de lá cidadão escolarizado ou doutorado no crime? É uma disciplina que deveria estar no ensino mostrando às crianças o mal que faz o crime que sempre tem uma arma no meio e assim formar uma geração mais consciente. Pois hoje o cidadão de bem está preso em casa, menores e adultos devidamente armados estão soltos por aí. Ainda bem que o conto do bilhete não usa arma, é só o diálogo.

Aniversários:

o nosso abraço especial aos aniversariantes deste dia 15 de abril



Se tiver interesse de constar em nossa página envie nome completo e data do aniversário pelo e-mail ja@jornalacidade.com



Maximo Trevisan, Marcelo Almeida, Tania Beatriz Mari Flores, Helvio L. Centeno, Lia Mara Z. Montagner, Jucimara Machado Araújo, Isabela Felin

Santo Expedito

A data comemora-se no dia 19 de abril, o Santo que poderá ajudar as pessoas nos problemas de difícil solução e que precisam de ajuda urgente. O Santo das causas e cuja invocação nunca é tardia. Em Itaara, na Estação Pinhal, o saudoso empresário Pôncio construiu uma capela e ali foi designado como sendo o Santuário de Santo Expedito e geralmente em abril nesta data acontece a Romaria onde devotos de todas as partes ali participam. A programação como acontece anualmente os tríduos, a caminhada e a Romaria foram agendadas para o dia 17 de maio com a mesma programação do ano passado. Mas nesse domingo a Capela do Santuário estará aberta para visitação pública para quem quiser ir lá e agradecer a Santo Expedito. Santo Expedito interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave.



Oração a Santo Expedito:

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória.