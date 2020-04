Resumo Digital – 14 de abril de 2020

14 de abril de 2020

Terça-feira, 14 de abril: a chuva passou mais uma vez. Assista coisas boas pela TV, pessoas idosas fiquem em casa. Vejam a mudança de temperatura de domingo 30° e agora 14 °. Graças a Deus só temos 11 casos confirmados até aqui, precisamos manter esse índice. Vá as compras quem puder. O setor comercial em todos os segmentos soube acatar a determinação dos decretos. Precisamos produzir. Quem conhece Londres em que é sempre inverno, com cerração e no verão um pouco de abertura de sol, mas nem por isso a população deixa de trabalhar. Já que o governo abriu a mão, alguém precisa se alimentar e vai gastar. Mais uma vez, quem não paga vale-transporte evite os passeios sem necessidade, ficando em casa e colaborando com a segurança da saúde.

Semana Santa: talvez o mundo devoto nunca rezou tanto como neste ano. Estiveram tão perto de seus intercessores ou assistindo de casa as celebrações em que se constata mais uma vez o preparo, o conteúdo de um sacerdote. Por mais que tenham vivencia, alguém ache fácil ler a Bíblia e saber interpretá-la e quantos na sua homilia o fazem espontaneamente. Neste ano a Campanha da Fraternidade: Fraternidade e vida, dom e compromisso, vai para a história pelo tema e lema focados, mas principalmente pelo espaço que as redes sociais conquistaram. Quantas pessoas dada a situação atual a partir de agora deverão até trocar novelas para assistir em horário nobre as celebrações. Continuamos rezando e principalmente pedindo chuva para amenizar o sofrimento dos nossos produtores, porque as consequências virão depois para o anseio da comunidade.

Obras municipais: evidente que as atenções no momento do executivo e não poderia ser diferente é cuidar da prevenção e a montagem da estrutura talvez necessária para o futuro do combate ao coronavírus, mas vamos ter esperança pela intercessão de Nossa Senhora Medianeira para que isso passe e sirva de lição para tantas pessoas que agora acordaram sobre o quanto devemos ter limites para tudo. Mas perguntamos, a prefeitura tem secretários e setores específicos e como está o andamento dos projetos que pelo que nos consta já têm verba disponível para execução? Mas para tanto é necessário apresentar projetos e seguir os caminhos legais. Quem constatou há alguns meses atrás o intenso movimento nas ruas de Santa Maria com a operação tapa-buracos e agora talvez pelos decretos o serviço foi paralisado, mas é necessário reativar (confira na foto). Também não se fala em estiagem, o nosso interior mesmo não produzindo o suficiente para abastecer a cidade em grande parte colabora, isso foi visto na Semana Santa com o quanto foi comercializado de peixes e o quanto Santa Maria produz. O foco hoje é o coronavírus, mas só consumindo água das barragens ele vai reduzindo e consequentemente poderemos ter problemas logo a frente.

Mão-de-obra: pela situação do mercado em geral, inclusive com a negociação dos aluguéis é necessário que os serviços eventuais entre eles pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, serralheiro e instaladores e manutenção de ar condicionado, entre outros que você conhece, sempre cobraram à vontade e são chamados na emergência colocam o preço que bem entendem. Devem amadurecer que agora vai apertar o cinto, só conserta quem precisa emergencialmente. Cobre o que vale e tenha sempre serviço, não exagere, pois, os valores que você pratica vão propagar, tudo o que é bom prospera. Vivemos um momento de mudanças até para profissionais autônomos em serviços eventuais. É necessário formar parcerias para resgatarmos a riqueza que tínhamos, agora o coronavírus colocou limites para tudo e para todos, menos para os políticos.

Santa Maria: ontem constatamos um movimento além do normal dos últimos dias. Alguns restaurantes e bares abriram, mas o público ainda está planejando como e o que deve fazer. É necessário que as pessoas procurem atividades e não fiquem presas só a televisão em que poucas informações positivas ali passam. É o jornalismo mesmo, quando não for negativo ou sensacionalista. Mentalize em si sempre o que pé bom e o que é positivo. E na sua palma da mão direita lembre-se sempre a esperança e não esqueça que o coronavírus é uma pandemia mundial, mas pelo que vimos ontem no Planalto nos últimos dias as pessoas não se deram conta para serem mais humildes, respeitosas e trabalharem pelo povo e não usando a mídia para projeção eleitoral. Mas em nossa cidade alguns condutores de veículos, motos e ciclistas, acostumados com a cidade deserta, esqueceram as regras de trânsito, muito cuidado pois pode ser fatal e nesse momento ninguém quer isso.

Poder da caneta: pelos decretos na ordem são os do presidente da República, do governador e depois do prefeito. Este último em cada município as determinações são diferentes. É muito poder para um homem só decidir, será que eles ouvem os assessores, as lideranças da comunidade sobre como agir. Vai chegar no final do mês e a arrecadação vai estar reduzida. Como pagar o funcionalismo? O auxílio federal que contemplou várias categorias é passageiro e quem tem as contas a pagar na certa vai reivindicar o pagamento. Inclusive delegados de polícia do estado enviaram correspondência ao governador pelo serviço que prestam que tenham preferência em receber os seus salários. Mas me refiro a algumas medidas municipais, no município o prefeito manda. Em Florianópolis o prefeito com seu decreto abriu algumas lojas ontem e a rede hoteleira está fechada há mais de 20 dias e para quem conhece a ilha, sabe que ela vive com o turismo de passeio e de eventos. Além disso é a capital do estado. Quem bate palma nesse momento é a cidade de São José e outras nos arredores de Floripa. Seria pelo bem da saúde ou pelos fatores políticos, com pretensões em futuros cargos? No final de abril na arrecadação do município ele vai sentir, aí como é comum de chapéu na mão geralmente se pede socorro ao governo federal. E o setor empresarial que investiu padece, mesmo recomendados em não demitir são forçados a fazer, porque as previsões nacionais são de que este ano vai dobrar o desemprego atual.

Bondades: fiquem atentos nas campanhas eleitorais, se tiver eleições municipais quantos candidatos vão dizer “eu ajudei” para conseguir os R$ 600, os R$ 1.200 e outros benefícios para os desempregados. Essa vai ser a campanha do “eu fiz” ou do “eu ajudei”.

Hierarquia e disciplina: deve existir sempre. Começa até em casa com as crianças respeitando os mais velhos. Obediência. O ministro Mandetta domingo no Fantástico, tudo o que a mídia queria, foi além do esperado em suas palavras. Eu tinha um bom conceito dele, mas acho que agora caiu por terra, ele tem um cargo importante, é ministro, mas o chefe é outro e roupa suja se lava em casa. Mas talvez visando uma eleição futura aproveita a audiência da mídia. Na semana passada ele não foi demitido graças ao apoio dos militares do Planalto, mas já na segunda-feira os comentários eram de que ele foi infeliz nas suas colocações. Significa dizer que ou o presidente perdoa, ou demite, mas ele mesmo disse recentemente “eu trabalho com foco, ciência e disciplina”. Quis o destino que infringisse as regras. Pelo que eu vejo o coronavírus ainda não atingiu o topo da conjuntura política nacional. Ontem mesmo o auxílio de bilhões para os estados teve alterações e deu o que fazer e nada foi resolvido. E outra ala política em plena campanha para as eleições municipais.

SANTO EXPEDITO



A data comemora-se no dia 19 de abril, o Santo que poderá ajudar as pessoas nos problemas de difícil solução e que precisam de ajuda urgente. O Santo das causas e cuja invocação nunca é tardia. Em Itaara, na Estação Pinhal, o saudoso empresário Pôncio construiu uma capela e ali foi designado como sendo o Santuário de Santo Expedito e geralmente em abril nesta data acontece a Romaria onde devotos de todas as partes ali participam. A programação como acontece anualmente os tríduos, a caminhada e a Romaria foram agendadas para o dia 17 de maio com a mesma programação do ano passado. Mas nesse domingo a Capela do Santuário estará aberta para visitação pública para quem quiser ir lá e agradecer a Santo Expedito. Santo Expedito interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave.



Oração a Santo Expedito:

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória.

MARIA, PASSA NA FRENTE, interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave: e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe indo na frente os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos na sua proteção.



Oração Maria Passa na Frente

Maria, Passa na Frente e resolve aquilo que somo incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai Mãe, vai acalmando, serenando e amansando corações. Vai acabando com o ódio e rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria, Passa na Frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, Tu és Mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço: passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de Ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti, depois de ter Te chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço essa oração pedindo a tua proteção, rezando 1 Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Amém!

