Resumo Digital – 13 de março de 2020

13 de março de 2020

KM 2: São mais de 380 casas com sacrifício e a longo prazo construídas, primeiro veio o calçamento de paralelepípedo e iluminação moderna e prática, depois as casas. E agora após 10 anos que a região recebe a EMEF Glaci Corrêa da Silva. Quero parabenizar quem escolheu o nome da saudosa professora que nos deixou tão jovem, mas deixou um legado na educação. Só falar na Vila Severo, próximo ao Minuano, lá está a escola que ela comandou por muitos anos e que todo mundo estudava, ela ia nas casas buscar os adultos à noite para fazer o EJA. A outra escolha há mais tempo, saudosa vereadora Maria de Lourdes Castro na escola no residencial Leonel Brizola no bairro diácono João Luiz Pozzobon. Assim deve ser pessoas que partem e deixam um legado a comunidade admirada pelo que fizeram homenageia de alguma forma para que sejam lembradas. Devo lembrar que o programa do Jornal A Cidade na Rádio Imembuí transmitiu o aniversário da escola durante 4 anos consecutivos, méritos pela inauguração sábado às 14h com 102 crianças beneficiadas e que transmite tranquilidade aos pais. Obras dessa natureza procurem sempre dar o nome certo a pessoa certa.

NAVIO PIRATA: domingo é o último dia, ele vai partir. Leve as crianças no Royal Shopping e aproveite para navegar.