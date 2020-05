Resumo Digital – 13 de maio de 2020

13 de maio de 2020

Nossa Senhora do Rosário de Fátima: o mundo celebra hoje esta data onde ela apareceu para os três pastorinhos e no local em Fátima, Portugal, foi construído o maior santuário do mundo. Em nossa cidade a Paróquia de Fátima, da Av. Presidente Vargas acolhe a imagem de Fátima, e é dirigida pelos Freis Capuchinhos e hoje às 16h celebração da missa. Devotos agradecem a tantas bondades e outros tantos estarão pedindo hoje graças e intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que também é Maria, só tem o nome diferente.

EsFAS BM: é a escola de formação e aperfeiçoamento de sargentos, hoje com cursos técnicos criada oficialmente em 13 de maio de 1970, anexa ao 1º Regimento. Sem atividades há quase um ano, no aguardo da nomeação que deve ser hoje segundo o Piratini dos 860 novos policiais que serão distribuídos pelo estado para preparar-se para o policiamento. E na certa a escola receberá um bom contingente como aconteceu em anos anteriores e para a cidade é importante porque eles têm aulas teóricas e práticas na via pública. Minha gratidão por ter contribuído no ano da criação da escola e ao mesmo tempo em 16 de dezembro com mais 170 colegas daquele ano ser promovido a sargento que estão espalhados pelo estado. Após o curso aqui permaneci por seis anos para em 1976 partir para a iniciativa privada, mas a gente não esquece o que é bom, os ensinamentos, ouvir atentamente os mais idosos, as pessoas experientes, mais uma vez nesta quarta-feira o muito obrigado pelas portas que se abriram na comunidade santa-mariense com base na EsFAS. Na foto de arquivo 50 anos passados juntamente com o Gastão e o Batista, durante o curso em exercício lá por Silveira Martins.

Beltrame: o nosso abraço ao Valnei Beltrame que comemora aniversário hoje. Assim que teve origem o grupo de empresas que nasceram nesta marca, com o sofrimento do passado pela precária Faixa Velha de Camobi, quem não está lembrado? Mas hoje, depois de longos anos de espera duplicada, mas como é comum no setor público esqueceram da iluminação. O seu líder Valnei Beltrame que graças a Deus está em recuperação com saúde, vida e vibração que não lhe faltam. Daqui nasceu a loja Teto na Av. Nossa Senhora das Dores bem na rótula, a loja modelo Beltrame Casa Completa, que é um shopping na Hélvio Basso, e por último a Portobello e a loja em São Paulo.

Coronavírus: dia após dia aumentando o número de vítimas, os hospitais lotados com falta de equipamentos e por aqui contaminados até hoje são 67 confirmados e mais de 1.300 suspeitos. Além disso, cuidar e zelar porque a dengue está batendo na porta, até ontem sinalizava 80 casos registrados.

13 de maio: comemora-se no Brasil hoje os 132 anos da Abolição da Escravatura. O Brasil acolheu tantos imigrantes e etnias e entre eles as pessoas iguais a gente que são valorizadas no país, ocupando seus espaços.

Fique em casa: evite andar pelas ruas, ontem com chuva o trânsito estava movimentadíssimo, será que é necessário? E planeje as compras para sair de casa poucas vezes. E a partir de hoje por toda parte tem as feiras do produtor ao consumidor. Sempre é bom prestigiar o que é nosso.