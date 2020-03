Resumo Digital – 12 de março de 2020

12 de março de 2020

Premiação da Jesma: será hoje à noite no Theatro Treze de Maio sintonizados com nossa pauta de valorizar a criança e a juventude e com o esporte é o melhor caminho. Os governantes que investirem neste tipo de atividades e na educação em geral serão beneficiados com essas mudanças que tanto precisamos e a formação de uma nova geração.

Festa dos Bixos: a terceira noite foi pacífica, constata-se que quando tem segurança ela impõe respeito. Pelo visto só jovens estudantes lá compareceram, por não ter tido nem um registro policial. No entanto pela cidade não faltaram ocorrências, operações dessa grandeza deveriam acontecer semanalmente nos pontos críticos da cidade. E o prefeito foi lá conferir de perto e conversar com a juventude. Mais uma vez fomos conferir cedo e encontramos catadores recolhendo poucas latas e garrafas, mas muito papel. Será que a juventude está consciente que o consumo de bebidas não leva a nada? Que essa iniciativa se espalhe pela cidade.