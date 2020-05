Resumo Digital – 12 de maio de 2020

12 de maio de 2020

Os heróis da saúde: o calendário de datas marca hoje o Dia Internacional do Enfermeiro, uma nobre profissão que só é exercida quando a pessoa tem amor e gosta do que faz, e quando a gente chega nos hospitais ou atendimentos, mesmo diante de fatos assustadores eles estão sorridentes e trazem uma palavra de otimismo e esperança, principalmente nesse ano e agora acima de tudo, além do perigo de contaminação ficam distantes do seu lar e da sua família. Eles dão tudo de si para salvar vidas e lamentavelmente como a mídia tem mostrado em alguns estados há falta de equipamentos e estrutura para um trabalho a altura que o paciente requer. Aqueles que de uma forma ou de outra não merecem perdão e nem misericórdia, que tentaram obter vantagens na compra de equipamentos e materiais, principalmente no setor público, se a justiça do homem não é capaz de puni-los com tanta injustiça, temos certeza que a Divina vai lhe proferir uma sentença, pois todo aquele que quer obter lucro fácil deve ser penalizado. Neste 12 de maio, véspera do dia de Nossa Senhora de Fátima que interceda e derrame suas bênçãos a todos os profissionais da saúde e pelo quanto eles fazem pelos seus semelhantes.

Obrigado pela chuva que cai torrencialmente desde a madrugada em Santa Maria. Antes tarde do que nunca. A região foi penalizada durante vários meses, mas agora ela vai contemplar e dar ânimo a quem produz em nossa região e no estado. Até o abastecimento de agua, mesmo que não falassem, está em situação de risco.

Posto do Peninha: na Sete de Setembro com nova bandeira, a origem lá de Caxias do Sul, mas é uma empresa holandesa que é titular. Quero salientar aqui a aula que tive ontem com o empresário sobre como funciona a Petrobras e as empresas que comercializam combustíveis e o que não vem a público. O que mais fiquei impressionado é que o Brasil não tem equipamento para industrializar lubrificantes, o nosso petróleo vai para o exterior e depois volta para ser comercializado aqui. Em breve faremos uma reportagem e ouviremos o empresário atentamente, é um professor no assunto e além disso é fanático torcedor do Riograndense.

Obras municipais: até ontem em ritmo acelerado, agora vamos dar uma trégua, mas valeu o interior onde foram iniciadas está feliz pelo patrolamento e construção de pontes. E aqui no perímetro urbano com várias frentes de trabalho. E também o bairro São José foi contemplado ontem com drenagem e asfaltamento da rua Pedro Figueira que tem uma verba acima de R$ 500 mil que veio de uma emenda do deputado Paulo Pimenta.

Drive Thru Solidário: será sábado para receber donativos nas campanhas que vem sendo realizadas. Mais uma vez parabenizo as iniciativas, mas acho que chegou o momento de dar uma trégua, pois lá por junho e julho vai faltar porque as pessoas não vão ter como doar. Se faz necessário pensar nas campanhas e deixar para mais adiante, mas como vivemos numa democracia cada um escolhe como vai fazer. Não se sabe como será o inverno.

Brasília: começou a segunda-feira já com agito em Brasília. O presidente em edição extra do Diário Oficial designou alguns segmentos como essenciais. Concordo com ele, salões de beleza produzem para as pessoas autoestima e com tanta quarentena faz bem e as academias também pelos exercícios. Só que ele podia ter combinado com o ministro da Saúde. Onde estão os generais e seus assessores para emitir opiniões na hora certa de falar e agir? E quanto custou a edição extra? Quem paga é o povo.

Coronavírus: aqui confirmados 53 casos, indica o distanciamento, fiquem em casa, conversem pouco e andem por toda parte com a máscara. Passe no Posto do Peninha, abasteça e ganhe uma máscara grátis. Graças a Deus nenhuma vítima fatal confirmada. Dá para observar que estamos no caminho certo e quem puder trabalhe para produzir, para que nada falte.

Obrigado pela visita: ao senador Luis Carlos Heinze, venha mais seguido e traga sempre boas notícias como verbas que fazem falta para a travessia urbana. No momento já estão asseguradas verbas para o andamento das obras.