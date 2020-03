Resumo Digital – 11 de março de 2020

11 de março de 2020

Bom dia, 11 de março: primeiro vivemos a estiagem, à noite ameniza a temperatura e durante o dia o calor é sufocante. Prejuízos incalculáveis no meio rural e as consequências virão no futuro. Que Nossa Senhora da Medianeira interceda que venha água com abundância, para tanto precisamos rezar. Quando puder faça esse gesto. Se constata a tarde as ruas livres no centro da cidade. Segundo, continua a festa dos bixos, mais uma noite e vai até a sexta-feira com segurança reforçada. O que é bom salientar é que a UFSM preencheu 100% das vagas do SISU. Terceiro a propagação do coronavírus no mundo é assustadora, principalmente na Itália. Já surgiu o impasse para quem planejou viagens e pagou as passagens, estão tendo dificuldade para cancelar. Evidente que quem vendeu e as empresas aéreas não têm culpa, isso vai virar em caso jurídico com acordos ou batalhas judiciais, mas tenham certeza que os prejudicados serão os consumidores que compraram as passagens. O principal pelo Brasil todo, inclusive em nossa cidade, é que as pessoas tenham cuidados no dia-a-dia, somos uma cidade que recebe visitantes de toda parte, por isso, a cautela e a prevenção acima de tudo.

Jornal A Cidade circula amanhã e a próxima edição será dia 19, portanto é uma edição que vai citar alguns tópicos e como vemos Santa Maria em 22 anos. Pois na Festa de São Patrício com origens na Irlanda, mas que é comemorada em todo o Brasil nós registramos esse dia e teremos muito a contar, mesmo nem sempre sendo possível.