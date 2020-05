Resumo Digital – 11 de maio de 2020

11 de maio de 2020

11 de maio, uma segunda-feira em que a temperatura está já a 21ºC (estejam preparados pela saúde, pois sábado estava 5ºC) e a esperança neste dia na semana de Fátima é que realmente venha a chuva a noite, sem temporais e para que tenhamos uma semana tranquila, sem preocupações e o que pode nos salvar é a proteção divina e o isolamento social. Não foi isso que vimos no último sábado no comércio e nas ruas de Santa Maria, falta conscientização e responsabilidade. Quem acompanha as mídias vê a rapidez com que o coronavírus transforma vítimas, a falta de espaços nas UTIs, nos cemitérios, o estranho para mim é que ninguém divulga o que se passa em Brasília sobre o surto, só querem saber das autoridades. E nossa cidade, graças a Deus, aumenta todo dia o número de suspeitos, Nossa Senhora Medianeira está nos protegendo para que os suspeitos se transformem em curados, e com isso vamos manter a fé e a esperança, cada um no seu segmento religioso. E levarmos adiante mais uma semana focados no espírito da solidariedade, mas nunca esquecer que devemos estar atentos à Brasília, pois a turma do Centrão e a mídia vem divulgando inclusive o passado de cada um. É uma lástima nessa aproximação que só visa interesses particulares e futuros. Hoje quero aqui deixar um forte abraço ao arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert que festeja seu aniversário com muita saúde, trabalho e feliz recentemente pela campanha solidária em que a arquidiocese com o Projeto Esperança conseguiram donativos de 30 toneladas de alimentos e que foram distribuídos às pessoas que tanto precisam. Ao chegar aos 75 anos pelas normas do Vaticano ele envia uma carta e aguarda a decisão do Papa Francisco para designar outro bispo para nossa arquidiocese, ele continuará como bispo emérito com menos compromissos, então teremos como em outras arquidioceses do Brasil dois bispos aqui residentes, pois quem for nomeado terá ao seu lado um conselheiro que conhece bem o âmbito da arquidiocese local. Pela foto vejam a quantidade de donativos e Dom Hélio presente na entrega. Inclusive sábado foi homenageado no Feirão Colonial que tem a direção da Irmã Lourdes Dill pelo quanto apoiou e vem apoiando esse trabalho. E na semana também no dia 13 fiquem atentos pois o mundo católico festeja o dia de Nossa Senhora de Fátima e nós estamos preparando a edição para o dia 14 alusiva ao aniversário de Santa Maria.

Ponto do Cafezinho

Fique em casa: só saia quem precisar. As pessoas idosas devem cuidar de si e dos outros e a partir de hoje a máscara é obrigatória por decreto estadual.

A chuva: conclamamos tanto, vamos pedir a intercessão além da Medianeira também a Nossa Senhora de Fátima para que realmente venha em abundância para contemplar não só as cidades, mas muito mais o interior.

Obras públicas: continuam as municipais e federais. E o viaduto do trevo da Hélvio Basso era para ser inaugurado quase pronto, 50% que seria duas pistas, mas falta iluminação, deveriam ter feito junto com o acabamento, isso chama-se gestão. E a prefeitura tem feito a entrega de pontes no interior bem como com licitações em andamento.

Comércio: dia das mães contemplou o setor comercial local pelo que constatamos foram boas vendas no sábado pelo centro da cidade. E mais uma vez são 8h30 com um céu de brigadeiro e o sol prometendo muito calor no dia de hoje.

Jornal A CIDADE comunicado: circularemos dia 14 em homenagem aos 162 anos de nossa cidade, sua evolução, expansão e crescimento. É impossível contar a história pelo quanto produziu nesse percurso. Ela teve origem de Cachoeira do Sul que foi emancipada em 1819 e Cruz Alta em 1833. Leitores, analisem a cidade que é o coração do Rio Grande e as cidades que lhe deram origem para termos tantas virtudes e nem sempre sabermos aproveita-las. Até dia 11, do nosso jeito de ser, não batemos na porta, você que nasceu aqui ou adotou a cidade, é empreendedor, empresário, agradeça a tanta bondade que recebeu através desta edição e será lida a sua mensagem no dia 16 em nosso espaço na Rádio Imembuí, das 10h às 12h, data em que o Inter-SM comemora aniversário. Ligue para mim no 55 98407-1000, estou aqui desde 1970, lembro-me de muitos fatos que vi, participei e ajudei e quantas desavenças políticas que são normais em nosso país, mas Nossa Senhora Medianeira recebe sempre a todos de braços abertos, venha a Santa Maria, esse é nosso slogan nesse mês de maio.

Publicações legais: Editais de assembleias de condomínios é necessário publicar na mídia impressa, bem como de associações, sindicatos, entidades e instituições para que tenham valor jurídico. O simples comunicado em uma parede ou uma mensagem via internet poderá ter o ato anulado. E o balanço da sua empresa e da sua entidade ou instituição é a peça principal para você conseguir verba pública, é a prova. E se você estiver inserido neste contexto consulte nossos valores porque circularemos no dia 14, por e-mail ja@jornalacidade.com ou pelos 55 3223-5192 ou 55 98407-1000.

