Resumo Digital – 11 de abril de 2020

11 de abril de 2020

Santuário de Schoenstatt: localiza-se no bairro Dores, no Centro Mariano, conhecido pelas características no estilo do Santuário que teve origem na Alemanha, mas em 1947 aqui esteve o padre José Kentenich dizendo ser seu desejo de construir ali o primeiro santuário do Brasil para expandir o Movimento de Schoenstatt. Em 1948 voltou a Santa Maria junto com o saudoso bispo Dom Antonio Reis, para inaugurar o Santuário onde se encontra. Não são poucas pessoas devotas da Mãe Rainha e inclusive anualmente em setembro acontece a Romaria da Primavera desde 1952, uma iniciativa do saudoso pregador diácono João Luiz Pozzobon. E de nossa cidade o movimento espalhou-se pelo Brasil, hoje presente em toda parte, e quem for ali sempre as portas estarão abertas recebendo devotos e seguidores, tornando-se aqui o Centro de Renovação do Mundo para a América Latina e aqui está também a Casa das Irmãs de Schoenstatt onde é sede da Província dessas religiosas.

ORAÇÃO DA CONFIANÇA:

“Confio em teu poder, em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda a situação, Mãe no teu Filho e na tua proteção.”

Padre José Kentenich.

Sábado de Aleluia: No Sábado Santo, como também é chamado o sábado de Aleluia, os cristãos costumam organizar a Vigília Pascal que é a espera dos fiéis pela Ressurreição de Cristo no Domingo. A Vigília Pascal termina pouco antes do nascer-do-sol do Domingo de Páscoa, com a celebração de uma Comunhão Pascal entre os fiéis presentes. Outro costume típico do Sábado de Aleluia é acender o Círio Pascal, uma vela grande e com os símbolos das letras gregas Alfa e Ômega, que representam a frase: “Deus é o princípio e o fim de tudo”. De acordo com a tradição católica, o Círio Pascal serve para simbolizar a “luz de Cristo”, que ilumina e protege o mundo das trevas. Em Santa Maria as Celebrações no sábado serão a partir das 18h, se não mudar o cenário atual da quarentena os devotos podem assistir via redes sociais.

Tele-entrega: a Sercimaq tem um atendimento para assistência de todo equipamento profissional e doméstico. Ligue 3225-2137. A Sislimpa Sistemas de Higiene e Equipamentos e material 3212-7700. Desinservice, o mosquito da dengue está por aí e o coronavírus também, agende o serviço 3028-6888. Casa do EPI especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, tele-entrega pelo 3225-3000. Labivida laboratório de análises clínicas, sempre tem um perto de você inclusive na região central. Auto Mecânica Mânfio, serviços de urgência é só agendar 3211-2045. Auto Ivo Multimarcas, peças pelo 3221-4579.

Gastronomia, tele-entrega ou marmitex no local: Casa do Pastel 3218-1088. Vera Cruz 3222-0606. Ravanello Restaurante 3307-1589. Churrasquinho Gaudério 3286-3410. Churrasquito 3025-5445, Pizza You 3229-2217 e Ponto da Dieta 3222-1030, a Churrascaria Tertúlia também pelo 55 3222-0330. Churrascarias: a Bovinu’s e a Estancia do Minuano continuam fechadas aguardando o que vai acontecer até o final de semana, mas o mercado Estrela na Duque de Caxias e o Bella Vista Supermercado tem tudo o que você precisa para a semana santa. E não faltam pela cidade o peixe vivo que é da produção local.

APOIO: HCAA, Duque Auto Posto, Coopaver, AM Brum Funerária, Shopping Independência, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigui Gás, Travelmix, SIM (ATU), Casa do EPI, Marcenaria Tropical.