Resumo Digital – 10 de março de 2020

10 de março de 2020

A festa na Praça Saturnino: planejada pelas autoridades, assim deve ser. Segunda-feira foi um dia de preparativos, montagem e no final da tarde o que não faltava eram viaturas, efetivo municipal e estadual, trânsito interrompido e na certa a preocupação dos moradores. No amanhecer de terça tudo tranquilo, pudera, com tanto aparato policial. No entanto, quem ouviu o Schmitão delitos de toda ordem. Se todo aquele efetivo, como é feito na Balada Segura, realizar blitz semanais em certos locais da cidade o bandido pensaria antes de agir. As 5h30 da manhã de terça não tinha garrafas e nem latas espalhadas pelas ruas, muito papel, ou a crise fez com que não bebessem ou a conscientização fez com que os festeiros limpassem tudo. Isso vai até sexta-feira, com essa temperatura imaginem como será terça, quarta e quinta. Da capital veio um caminhão com seu observatório, o custo que o contribuinte que paga para realizarem essa recepção.

Hoje, 10 de março: duas datas importantes. Primeiro dia do Sogro, se é amigo leve um abraço, se não gosta dele, faça as pazes que um dia poderá ser útil, nos pense só no patrimônio que ele poderá deixar. Parabéns para quem tem o sogro no convívio familiar. A segunda data é o dia do telefone, pouco a comemorar, temos mais reclamações com as operadoras do que elogios e a internet principalmente. E o fixo como acabaram os orelhões está no mesmo caminho. Já tem operadoras propondo contratos com fidelidade de 36 meses e isentando a taxa do fixo. Cada um avalie o serviço que recebemos das operadoras, que nem a conta enviam, só pela internet.

Coronavírus: a cada dia que passa no mundo é assustador o número de vítimas e contaminados. Vejam a Itália por exemplo em que o governo proibiu até casamentos coletivos. E o petróleo sentiu um baque, vai baixar os combustíveis por aqui? Quem planejou uma viagem para o exterior, ninguém obrigou a ir, ele escolheu, as companhias aéreas reduziram os voos, é temeroso, os cruzeiros estão assustados pelos prejuízos e agora, vai ter culpados? Os turistas vão pedir a devolução do que pagaram pela hospedagem e transporte, nas leis jurídicas, não existe normativas de fatos semelhantes, acho que quem vai arcar com os prejuízos é quem comprou a passagem. Poderá ao máximo ganhar se está viajando a estadia, mas num cruzeiro com 5 mil pessoas não tem como dar suporte total. E ontem surgiu a informação que milhares de brasileiros que estão na Itália e querem voltar ao Brasil, mas já foi dito que é impossível fazer a repatriação pelo número de pessoas que lá vivem. Prefeito Jorge Pozzobon, alerta, tomara que o Brasil continue como está, mas é muita gente viajando. Prevenção é tudo, vá ao governador, ao ministro adjunto da Saúde, o gaúcho Gabardo que conhece bem o problema do Regional, vamos equipar o hospital e buscar recursos para a prevenção, vejam bem o quanto pode acolher, se for o caso, pessoas suspeitas de terem coronavírus. Que Nossa Senhora Medianeira proteja todos nós desse mal que assusta o mundo e pela posição do Regional em caso de necessidade seria o ideal, e depois se utiliza ele para seus fins. Pense igual ao passado, quando eram preparadas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, gastaram bilhões e depois comercializaram imóveis que devem estar ocupados ou abandonados.

Secretário Vanuzzi, das Parcerias que o estado busca promover, mas tem que ser mais ágil com menos conversa. Gostei do que ele disse que a Faixa Nova na 287 é um perímetro urbano e é complicado tratar da sua duplicação. Abriu as portas para que a prefeitura daqui assuma as rodovias em perímetro urbano, a 509 e a 287. E quando alguém está falando já passei por isso nos jantares festivos é um desrespeito não estar atento ao palestrante. Onde estão os assessores para cuidar os celulares dos chefes? O que eu fazia, quando estava falando, parava e silenciava até os presentes silenciarem também. E é comum autoridades chegarem atrasadas e lamentavelmente a mídia mostra o comportamento dos que estão participando do evento, deixe as mensagens para depois.