Resumo Digital – 06 de março de 2020

6 de março de 2020

6 de março, a primeira sexta-feira do mês de março é Dia das orações. Vamos rezar e perdoar e que encontrem a luz do bem todos aqueles que escolheram o caminho do crime como o seu propósito principal. Amanheci ouvindo informação de que 7 bandidos entraram em óbito em Paraí, cidade que conheço pois fui cabo da BM em Nova Prata de 68 a 70, e uma das cidades que ia com frequência a serviço que é ao lado de Nova Bassano onde o Brazauto é o pódio por toda parte. E lá reside uma farmacêutica há mais de 30 anos, Catarina Ferreira, que é minha prima, uma cidade ótima para residir e os ataques a banco em cidades pequenas que são o alvo, mas é necessário parabenizar o preparo e treinamento das polícias e seu serviço de inteligência que levou a ações rápidas, a semana que encerra amanhã pertence a segurança pública do estado pela transferência dos 18 líderes de facções que era para ser 30 e que o MP vai recorrer, desses 12 que sobraram talvez sejam os comandantes das ações atuais em represálias as transferências. Imagine o pânico de uma comunidade que costuma dormir de porta aberta. Só falta agora os direitos humanos ou as investigações para saber se a BM agiu certo perguntando: Posso atirar? Isso chama-se monitoramento e planejamento.

Festa da Calourada: deverá acontecer de segunda a sexta-feira aqui. Para mim são jovens preparados, cultos integralmente e não precisa de policiamento, pois eles sabem seus direitos e deveres. Vendo as notícias acima todo o aparato que vai ser aplicado na segunda-feira envolvendo todos os órgãos de segurança locais, até helicóptero virá para monitorar, eles deveriam fazer umas blitzes nas vilas onde a droga se concentra. Destacamos que a ação do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) tem acesso a 691 câmeras instaladas na cidade e esperamos que todas estejam funcionando. Dito isso, evite passar de carro segunda-feira na Bozzano com a Duque de Caxias. Bem-vindos estudantes, comportem-se, cada um beba como quiser, não dirija e tragam tranquilidade para os santa-marienses e visitantes para que no ano que vem não precise vir o helicóptero da capital. Vejam pela foto o tempo gasto pela segurança pública para planejar a segurança dos jovens que estarão chegando para estudar e participar desta festa.

Vacinação: dia 13 termina contra o sarampo, aproveite a oportunidade, leve as crianças para evitar males maiores no futuro. É bom lembrar que foi antecipada a contra a aftosa que começa no dia 16 de março, o produtor deve comprar a vacina e depois levar o certificado no órgão competente. Em Santa Maria a previsão é que seja feita em 6 mil animais.

Bons investimentos: a região central está prevendo o futuro e a estiagem dezenas de açudes estão sendo concluídos para irrigação. É necessário também a facilidade pela perfuração dos poços artesianos como prevenção e não para uso, porque os bombeiros exigem hidrantes para ser usados se precisar, é por força de lei. Assim poderia ser com os artesianos, constrói à vontade e só usa quando precisar, inclusive para os bombeiros.

Oliva: a abertura da colheita acontece hoje às 11h em Caçapava do Sul com a presença do governador Eduardo Leite e não poderia ser diferente também com a presença do Chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, prefeito duas vezes que na certa incentivou o plantio da oliva. Mas a estiagem prejudicou a safra desse ano. No estado neste ano a previsão é de colher 80 toneladas de azeite e que no ano passado foi de 190 toneladas. O Rio Grande cultiva 6 mil hectares desse produto, mas várias cidades da região central também são produtoras.

Intenso trânsito: na quinta-feira ao cair da tarde os engarrafamentos na 158, 287, 392 e na Hélvio Basso. A estiagem, a volta a Santa Maria, mas incalculável o número de veículos, foi necessário até a Polícia Rodoviária Federal no trevo em construção comandar o trânsito. No final da tarde pelo menos por uma hora deveriam evitar o transporte de cargas pesadas e para carros leves que forem para a parte sul da cidade poderiam fazê-lo próximo ao viaduto da Duque, se aquela pista sentido oeste Camobi tivesse dois sentidos e ingressar na rua do Bairro Dom Antonio Reis, o quanto ia ajudar o trânsito é uma questão que o DNIT deveria estudar ao menos enquanto as obras não são concluídas. E nessa lateral o trânsito é muito pequeno, é possível fazer essa alteração.