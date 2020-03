Resumo Digital – 04 de março de 2020

4 de março de 2020

Duplicação da 287: É a maior novela local no momento. Começaram com o projeto em andamento de Santa Maria até a Tabaí, foi entusiasmo geral. Aí se deram conta de que a Faixa Nova ficou de fora. Os políticos esqueceram de fiscalizar, sempre contabilizando as concessões e terceirizações que são a solução para o estado. Recentemente na capital foi sugerido ao presidente do BNDES verba para recuperar quase mil quilômetros de rodovias estaduais e após esse encontro veio a informação que seria duplicada de Santa Maria até Novo Cabrais, talvez porque esse percurso seja do DAER e o restante da EGR que fatura no pedágio. O prazo deu conta de que a duplicação ficaria para 2028, mas a última notícia é de que ficará para 2042. Gente onde estão as lideranças políticas e empresariais? Eles estão brincando com Santa Maria e não tem ninguém vendo. Quando chegar a 2042 a duplicação não será suficiente pelo volume de carros que teremos até lá.

Bem-vindos a Santa Maria: estão chegando os universitários com as famílias para se acomodarem e começarem o ano letivo. Que estejamos preparados e cordiais, vamos cuidar da cidade que nos acolhe para que as famílias regressem com uma imagem positiva.

A festa no Minuano: já tem visitantes acampados. Até domingo a cidade estará movimentadíssima o que é bom para todos os setores.

Policiamento: de madrugada quase não existe, portanto evite andar pelas ruas da cidade para evitar assaltos.

Assim deve ser: sem vazamento de informações para uma ação positiva como a que o governo do estado e a secretaria de segurança conseguiram na transferência de lideranças de facções para presídios federais. Era para ser 30, mas a justiça só liberou 18, não dá para entender.

