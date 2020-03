Resumo Digital – 03 de março de 2020

3 de março de 2020

3 de março e a cidade voltando ao normal é só constatar pelos engarrafamentos na 287, na Avenida Medianeira, nos arredores dos colégios. Os motoristas devem ter cautela, pois quanto ostentam passar na frente dos outros e muitas vezes o acidente é inevitável, nas rodovias muito mais pelo grande número de veículos pesados. Durante o dia evite a 158 e a 287, escolha outros caminhos e ao meio-dia e final da tarde evitar passar próximo a colégios. O mais grave é na Avenida Medianeira no sentido Centro-Bairro e cuidado na Presidente Vargas em que a prefeitura segue em obras e em alguns locais as conversões à esquerda foram fechadas.

Piratini: notícias nada agradáveis. Primeiro a duplicação da 287 de Santa Maria até Novo Cabrais deve ser esse percurso do Daer e deste ponto em diante da EGR que fatura com os pedágios, mas pelo menos o projeto deveria ser elaborado e daqui há 50 anos poderíamos ter a duplicação, o que prova a necessidade urgente da concessão com rapidez porque o setor público não tem dinheiro mesmo que o governador tenha sido elogiado ontem pela Ministra da Agricultura por ser um bom gestor público. Políticos e lideranças devem pressionar as concessões a curto prazo. Segundo que o estado vai chamar esse mês 860 policiais concursados no ano passado e que naquela ânsia de serem chamados mandaram preparar todos os documentos que agora estão vencidos e que sem emprego terão que gastar novamente para fazer e no final do mês serão chamados, para oito meses de curso que vai até o final do ano. E a nossa Esfas com toda estrutura ociosa desde julho de 2019, se tivesse os alunos poderiam ter aulas teóricas e práticas no policiamento das ruas da cidade e com isso a criminalidade prospera cada vez mais.

Eleições da AHTURR: ocorrem hoje das 13h30 às 16h no Prédio da Cacism. A você empresário de hotelaria, restaurantes, agências de viagens, uma entidade forte teremos mais argumentos para defender as causas inerentes a cada uma dessas atividades.

Rodeio do Conesul: é a cidade esperando visitantes em todos os segmentos. Mais uma vez a Estância do Minuano proporciona essa bondade com Santa Maria. Vamos aplaudir os homens do laço e assim damos início às atividades de 2020 em Santa Maria, depois das formaturas em época de férias.

Água: os indicativos são de que só teremos chuva a partir do dia 17 e não se sabe em que nível. A Corsan local está monitorando nossas barragens para que não falte o precioso produto. O assunto é prevenção, planejar e economizar o quanto for possível no consumo de água no lar, no consumo externo, enfim, por toda parte. Quem tem poços antigos no interior ou poços artesianos na cidade mantenha em condições, nesse ritmo lá adiante poderemos precisar. O momento é delicado e através da fé e das orações podemos pedir a intercessão para que uma luz ilumine esse momento delicado que a população vive. Em alguns estados excessos de chuvas e em outros municípios as barragens secaram e aí entram em ação os poços do passado, os artesianos do presente que são proibidos, mas existem e quem tem barragem precisa administrar o consumo até para a irrigação. E quando faltar água ligue direto para o 0800 para que fique registrado lá o seu pedido, a imprensa dá a informação, mas nem sempre a estatal está de plantão para ouvir as reclamações. Portanto ligue sempre para as operadoras Corsan 0800-646-6444 e RGE 0800 970 0900.