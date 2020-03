Resumo Digital – 02 de março de 2020

2 de março de 2020

Padre Bertilo – com sua coluna semanal no Jornal A Cidade há quase 15 anos sempre transmitindo mensagem de otimismo. E ontem Dom Hélio lhe deu posse pela sua volta como pároco da Paróquia da Ressurreição. A comunidade prestigiou o evento e também esteve presente o bispo da arquidiocese de Porto Alegre, Aparecido Donizetti de Souza. E Dom Hélio estará em Roma de 23 a 30 de março para o encontro dos bispos com o papa. Fazia 10 anos que isso não acontecia e nosso arcebispo na entrevista no sábado, na Rádio Imembuí comenta sobre a viagem de que inclusive faz parte da comissão que vai apresentar o trabalho sobre os nomes de brasileiros que estão aguardando a beatificação, entre eles o Diácono João Luiz Pozzobon que o papa Francisco tem conhecimento porque os argentinos são devotos e talvez rezem muito mais para que apareçam milagres e que venha a beatificação. E nos disse Dom Hélio que Nossa Senhora da Medianeira vai acompanha-los na viagem.

Rodovias: estaduais e federais, por falta de planejamento algumas atravessam o perímetro urbano, é o caso de Santa Maria. Quem poderia imaginar que a 509 teria duplicação e tanto crescimento empresarial, bem como em Camobi com a 287. Surgiu o impasse a manutenção pertence a prefeitura ou ao estado? O município recolhe IPTU e todos os impostos municipais ao longo da rodovia. A quem compete pintar as lombadas de concreto em Camobi? E essa parada no acesso a Vila Maringá que a prefeitura recuperou e olhe o estado em que se encontra, a quem compete a recuperação? Ao estado ou ao município? Por isso é bom terceirizar.

Asfalto: a lateral da Duque até o trevo da Hélvio Basso, há mais de seis meses a pista está acabando, o que poderíamos esperar? Com 40 ou 50 toneladas a todo instante a pista acabou e o desnível também. O DNIT deve chamar a empreiteira para recompor com urgência, antes que aconteçam acidentes. E em frente ao Bangalô redes de fios de operadoras estão soltos e poderão causar acidentes também.