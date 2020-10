Restaurante Sharong

12 de outubro de 2020

Aline Rosa do Nascimento e Samuel Verardi, empreendedores desde 1993 estabelecidos na rua Professor Braga, 108, quase em frente à Casa do Estudante com estacionamento em frente ao restaurante o acesso até a rua com cobertura facilitando as pessoas irem ao restaurante. Amplo espaço, prático e moderno, buffet com grelhados ao meio-dia e eventos à noite que agora estão suspensos. Uma seleta clientela pelo tempo de casa que faz com que os proprietários e sua equipe sempre ofereçam o melhor para quem ali vai almoçar ou levar marmitex ou ainda solicitar a tele-entrega. Recentemente receberam o selo da prefeitura municipal de ‘Local seguro’ que indica a qualidade e o trabalho ali colocado à disposição dos consumidores. Mas o casal também durante o dia após o serviço do restaurante trabalha no ramo imobiliário. Contato ou reservas pelo 3307-2338.