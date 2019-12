Restaurante Popular

23 de dezembro de 2019

Fechado durante algum tempo e agora reformado com nova gestão, entrou em funcionamento hoje na Rua Pantaleão, ao lado da prefeitura com refeições por R$3,00.

Viva o Natal

Hoje às 20h o desfile que vai da Praça Saturnino de Brito até a Saldanha Marinho, nestes dias que antecedem o natal não faltou público para aplaudir tudo que foi preparado no centro. Final de semana com uma multidão ali presente e o comércio satisfeito pelas vendas de ontem durante a tarde.

Dr. Farret

Amigos e familiares compareceram ontem na Basílica para celebrar a missa pelos 50 anos de formatura do curso de medicina.

Na foto além do Dr. Farret, Jorge Pozzobom e Sérgio Ceccin, também temos Edson Domingues que é o advogado mais antigo de Santa Maria e seu Albino e dona Tereza Pozzobom, Albino festeja aniversário 13 de janeiro.

As virtudes superam os problemas

Elas são maiores do que as galerias que estão sendo recuperadas e com um tempo bom vem a operação tapa buracos, precisamos contabilizar o quanto enriquece a região central em termos de opções comerciais, funcionalismo, educação e turismo religioso. Neste ano que está caminhando para o fim foi um ano de obras, apesar do mal tempo que tivemos, até os calceteiros apareceram em plena ação.