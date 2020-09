Largo Augusto Martins

28 de setembro de 2020

Foi no dia 27 de setembro de 2019 com a presença do prefeito municipal e demais autoridades que a Construtora Jobim através de seu diretor, Gustavo Jobim, assumiu e adotou o espaço público na antiga Rua 24 Horas. É bom recordar porque essa empresa foi pioneira em adotar espaços públicos em Santa Maria e nesse contexto hoje encontramos mais de 60 empresas que estão embelezando os canteiros basta observarmos a Avenida Hélvio Basso. Na ocasião foi homenageado o saudoso Augusto, quem não lembra dele e seu restaurante.

Escola Gomes Carneiro: criada em 28 de setembro de 1961, fica na rua Carlos Lang no Bairro Patronato e atende o ensino fundamental.

Parada de ônibus: os bons exemplos de outros municípios costumam ser copiados. Escrevo para que Santa Maria observe o que se faz. Em Porto Alegre o prefeito municipal terceirizou o serviço de iluminação pública e está sendo um sucesso. Depois fez a licitação para sinalizar as ruas da capital por 20 anos e faturou uma boa receita e a cidade vem sendo emplacada tendo o serviço acompanhado. Agora buscar parcerias com uma empresa para construir os abrigos de ônibus que serão mais de 4 mil, modernos, com iluminação, bancos confortáveis e mapas dos ônibus (conhecemos o de Curitiba e Florianópolis que funcionam muito bem) e a empresa que vencer a concorrência poderá comercializar o espaço junto ao abrigo. Nós aqui estamos investindo com dinheiro público nas paradas de ônibus que são quatro postes e uma cobertura sem qualquer proteção. A licitação lançada recentemente de quase R$ 500 mil poderia ser engavetada e o novo prefeito deveria trabalhar na terceirização desse serviço tão importante para a cidade. Eu diria mais, todos os projetos que estão em análise para execução deveriam ser engavetados até o novo prefeito assumir, sabemos que por vaidade muitas vezes não é dada continuidade aos da gestão anterior, mas em relação aos abrigos de ônibus é de suma importância.

Lei do Ventre Livre: foi aprovada em 28 de setembro de 1871 e considerada um marco no processo de abolição da escravidão, porque com ela a geração seguinte que nascesse no país seria livre. A lei obrigava os senhores de escravos a criar os filhos das escravas até os oito anos de idade e após isso poderiam entregar as crianças ao governo tendo direito a uma indenização ou usar seus serviços até os 21 anos.

Dr. Antonio Xavier da Rocha: é a escola de ensino fundamental criada em 28 de setembro de 1961 na rua Marechal Deodoro, bairro Itararé.

Oração a Nossa Senhora de Lourdes

Ó Mãe de Jesus e nossa mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé, aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma como predissera o velho Simeão. Vós sois a Mãe das dores. E continuais a sofrer as dores do nosso povo, porque sois Mãe companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade. Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegrias. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém!’

