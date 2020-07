Regularização fundiária

3 de julho de 2020

No início da semana parabenizamos a prefeitura, depois de 30 anos ter conseguido regularizar a Nova Santa Marta que são 4,2 mil matrículas. O documento mesmo que seja de uso para quem o recebeu, mas é dele. Não conheço a parte legal das escrituras presumo que seja idêntico a outros casos em que o morador não pode vender em certo prazo, mas isso não é fiscalizado e tem o famoso contrato de gaveta. Mesmo que precise deixo meu recado: nunca venda, só em casos extremos. Quanto os moradores padeceram para conquistar esse título. Vamos agora cuidar o seu imóvel, fazer a sua casa, ajudar e cuidar do bairro, pois aqui é uma grande cidade. Quantos municípios não têm esse número de habitantes, que para mim ultrapassam os 10 mil, por isso que aqui é um bom reduto eleitoral. E a prefeitura está entregando os títulos e pelo que acompanhei até hoje ainda não chegou a 400 a entrega, vai levar algumas semanas, mas deve ser assim para dar o exemplo de evitar aglomerações e manter o distanciamento. Todos nós temos o sonho da casa própria. Não desta forma como no passado com invasões, hoje temos o Minha Casa Minha Vida que facilita a compra do imóvel. Quem trabalha e tem condições merece esse privilégio de ter um bem que lhe proporciona até a autoestima. Portanto, parabenizo mais uma vez o executivo e todos aqueles que colaboraram para que chegassem ao final desta caminhada e evidente que agora terão que pagar IPTU, acho que é justo, as pessoas pagam o IPVA que geralmente é o dobro pelo que se paga por um imóvel. E com esse imposto a prefeitura tem a obrigação de manter a estrutura básica na região. Inclusive lá no passado ruas foram asfaltadas, empedradas e o serviço não foi finalizado no projeto do Governo Federal e esperamos que agora também busquem recursos para que seja dado andamento. O prefeito municipal fez a entrega do primeiro título no dia 29.

Vacinação: o frio chegou, não deixe de fazer a vacina que é para todos que não fizeram, ela é uma prevenção contra a gripe. Procure informações nos postos de atendimento.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h ao vivo na 101.9 e com live direto da página do Facebook da Rádio Imembuí. Algumas entrevistas Luzi Pozzobon, o empresário que tem tudo para os pets acompanhe as orientações nesse período de inverno, Jorge Aita falando sobre a Estação Rodoviária um patrimônio quase sem passageiros, Pedro Ferreira, presidente do Sicredi com o cooperativismo e o Padre Bertilo fazendo o convite para a celebração no dia 11. Esteja conosco na 101.9. Pelo que sentimos hoje será um dia frio, fique em casa ouvindo a Imembuí e não deixe de nos acompanhar em nossa página diária aqui.

Frio: sempre é bom mencionar, temos pela frente no mínimo dois meses com um rigoroso inverno como sempre. Facilidade para proporcionar doenças de inverno, portanto, saia agasalhado, não exagerar à noite, ficar em casa muitas vezes é sacrifício para quem é acostumado com o contato e o bate-papo, mas neste ano tudo é diferente é um momento de unir as famílias, estar junto, degustar um vinho, uma pipoca, um pinhão, um churrasco ao meio-dia e quem puder no seu caminho de fé reze para que tudo passe e volte ao normal. Mas vamos agradecer ao dom da vida e orar para quem está no hospital, pois sabemos o quanto médicos, enfermeiros e equipe dão atenção para quem lá chega. E quando estamos enfermos passa pela cabeça de todo mundo a esperança de voltar à normalidade.

Ouvi e vou transmitir: em uma celebração lá de Aparecida foi conclamado a todos aqueles que têm poder de mando para que procurem não desviar verbas públicas obtendo lucros, porque elas são destinadas à preservação da vida e da saúde. Particularmente é um recado dado pelo que viemos acompanhando pelo Brasil só no que foi descoberto até agora em relação ao superfaturamento dos equipamentos. Imagine como será nas grandes licitações de medicamentos e vacinas. O que falta para o país é lealdade e transparências das pessoas que são gratificadas com cargos. Mas diziam antigamente que todo ser humano tem um preço e vendo dinheiro ele não resiste.

São Tomé: hoje comemoramos esse santo que expressou a sua solidariedade ao Cristo na última viagem para Jerusalém com as palavras “vamos nós também para morrer com ele”. No cotidiano esse santo é muito comentado por ter que ver para crer.

Hoje muito frio: saia às compras e volte para casa, medite e acompanhe tudo o que é positivo nesse Brasil. As informações tristes, as críticas falando mal dos outros não produzem nada. Até o nosso presidente está bem mais calmo nessa semana. E pelo visto vai levar o secretário de Educação do Paraná para ser seu ministro. E como sabemos aquele estado está sempre na frente em tudo, até na Lava Jato. E se andar de carro pela cidade contemple as obras em andamento, demonstra investimento e progresso. E o contentamento do viaduto aberto é em geral.

Luz: ela é importante em nosso dia-a-dia. Quando a CEEE comandava a luz de nossa região recebia muitas críticas. Privatizaram e inegável que teve investimentos, mas deixa a desejar nos atendimentos de emergência. Um pequeno acidente conosco na parte externa ontem foi necessário fazer inúmeros pedidos e ainda ouvimos que ‘temos 24 horas para executar o serviço’. Foram mais de 15 horas na escuridão e o perigo do fio arrebentado na via pública. Agora no fim do mês, via internet ou recebendo em casa pague sua conta já com o amento previsto nesta semana. Quando teremos um serviço público mais eficiente? E as empresas que assumiram inúmeros serviços públicos.

Fortaleça a fé e a amizade, elas constroem: Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos e idosos, peça a ela sua intercessão. E no dia 11 de julho, às 20h30, na Paróquia da Ressurreição o Padre Bertilo Morsch vai celebrar a missa que será transmitida pela Rádio Imembuí. Acompanhe de onde você estiver pela 101.9. É tempo de pandemia, fique em casa. Realização Jornal A Cidade, Rádio Imembuí e o Santuário de Lourdes, eles estão conosco: Pampeiro, CFC Padre Reus, Sicredi, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Sindisama, Imagem Vidraçaria, Casa EPI, Distribuidora Beliva, Agropecuária Pozzobon, Casa do Pastel, Sercimaq, SM Fibras, Sislimpa, Construtora Jobim, Vera Cruz Restaurante, Madeireira Cerrito, Tiane Jóias, Guigu’s Gás, Stan Burguer. Dúvidas 55 98407-1000 com Roveda.