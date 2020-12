30 de novembro de 2020

Ela existe no Brasil por um projeto lançado em 30 de novembro de 1964, (já passou a data) são decorridos alguns anos e a ansiedade pelos assentamentos é pauta permanente de alguns políticos só no papel, porque não acontece. Recentemente num pronunciamento o presidente da República comentou e parabenizou os agricultores que tanto produzem para o sustento do país, mas que o Brasil cultiva muito pouco ainda, é necessária maior produção, pois temos condições para tanto. Se a reforma agrária, nada mais é do que o assentamento em grandes áreas rurais por esse Brasil afora, para tanto são necessárias leis rigorosas que andem e prosperem. Temos no estado alguns assentamentos, pelo que a mídia tem informado funcionam bem, inclusive na região de Viamão temos assentamentos que cultivam arroz orgânico e outros produtos, e a cada ano a produção tem aumentado. Por outro lado, temos os oportunistas que se inscrevem, são sorteados, vão para os assentamentos e depois comercializam seu imóvel através de um contrato de gaveta. No perímetro urbano não é reforma agrária, mas são invasões que acabam se tornando bairros e com o tempo quem tomou posse recebeu um documento, atualmente é assim que funciona, de cessão de uso, como está acontecendo na Nova Santa Marta, onde depois de 30 anos quem lá invadiu e construiu, não pagou IPTU, mas sim taxas de água e luz, agora recebe seu documento. Se não tivesse interesses políticos e outros mais a reforma no Brasil teria amplo sucesso, o que não falta são terrenos. É bom relembrar o passado quando não tinha corrupção, quando aqui desembarcaram os imigrantes a partir de 1860 na região da serra, Silveira Martins e Quarta Colônia, o estado lhes deu o imóvel e durante um ano deu-lhes suporte para seu sustento. Percebe-se hoje o quanto os imigrantes produziram pelo Brasil. O que falta é mais transparência, trabalho sério e honestidade, mas vamos ter esperança de que o agronegócio e a agricultura familiar chegarão ao pódio porque o despertar no campo pela produção em vários segmentos vem conquistando espaço. E nesse final de semana acompanhe e visite a Feira da Primavera no Terminal Dom Ivo e lá veja o que a região produz. E até o dia 15 a Feicoop diferente neste ano. Nos acompanhe sábado pela Rádio Imembuí, das 10h às 12h que estaremos transmitindo do local.

