Redemac Potrich

15 de dezembro de 2020

Em 15 de dezembro de 1997 chegou em Santa Maria o Zeno, sua esposa Dirlene e o Álvaro iniciando com um pequeno comércio de areia. Conhecendo a cidade, investindo e trabalhando conquistaram a simpatia do consumidor e cada vez mais foram fortalecendo o estoque da loja na Rua Heitor de Lima Fernandes, quem passa na 287 com facilidade avista o prédio azul da empresa. E ali está tudo o que você precisa para sua obra e seu lar há 23 anos contabilizando sucesso. E assim que passou a fazer parte da Redemac que é a maior rede de lojas de materiais de construção do sul do país conquistou espaço ainda maior na região central.

Temperatura elevada: as pessoas devem tomar sol, beber água e caminhar. Agora os corredores de rua que circulam em sentido contrário no corredor de ônibus, nas ruas estreitas com duas pistas como é a Valandro, constatei pessoas no leito da rua e os veículos tinham que parar para que elas pudessem correr. Onde está a conscientização? Se der um acidente culpam o motorista. Com tanto lugar para ir evitem onde o trânsito é intenso. Posso chamar isso de irresponsabilidade.

Jornal A Cidade: preparando a edição impressa que vai circular quinta-feira. Nosso fechamento é amanhã ao meio-dia. E a partir do dia 23 férias coletivas até o dia 4. Mas o Programa A Cidade na Rádio Imembuí continua.

Calçada da Rua Heitor Campos: depois de 45 anos de espera, era dever do estado construir a calçada pela permuta, mas uma empresa de Santa Rosa que aqui chegou focada na indústria da construção civil fez a calçada e no último domingo foi inaugurada com a presença de Dom Hélio, o padre Ruben Dotto, Ewerton Falk que representou o prefeito municipal e o representante da empresa Carpenedo, engenheiro Paulo Colombini.

Estamos na vermelha: vamos trabalhar para que na próxima semana mudamos para melhor, mas pelo que se constata é quase impossível a não ser que a população mude, porque deste jeito não vamos recuperar. Será que os festeiros que desafiam os decretos acompanham pela mídia o sofrimento dos enfermos, das vítimas e das famílias enlutadas? Faça sua parte.

