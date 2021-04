1 de abril de 2021

Lava-pés: chamado também de mandamento da lavagem dos pés ou mandamento da humildade, tem como objetivo renovar a pureza que vem apenas de Cristo, mas também buscar e celebrar a reconciliação com outros membros da Ceia do Senhor. Na Igreja Católica o ritual é associado a Missa da Última Ceia que ocorre na Quinta-feira Santa.

Basílica da Medianeira: hoje Missa de Lava Pés celebrada pelo bispo Dom Hélio e contará com a presença de inúmeros sacerdotes, às 20h na Basílica. É nessa celebração que tem início o Tríduo Pascal.

Oração a São Cristóvão

Ó glorioso mártir São Cristóvão, alma generosa que caminhaste como gigante nos caminhos da virtude, até o extremo de confessar o vosso Batismo misturando o vosso sangue ao precioso Sangue de Jesus Cristo, divino Redentor nosso. Confiados na eficácia de vossa intercessão, nós vos rogamos nos livreis de todos os perigos e acidentes nas viagens que empreenderemos durante esta vida e sobretudo na última jornada para a casa de nossa eternidade. Á vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Livrai-me sempre de todo os perigos. Rezar pai nosso, Ave Maria e fazer o sinal da cruz.

Dia da mentira: no Brasil se popularizou em Minas Gerais com o periódico “A Mentira”, que tratava de assuntos sensacionalistas no começo do século XIX e que teria lançado no dia 1º de abril de 1848 uma matéria que noticiava a morte do imperador Dom Pedro II e dois dias depois teve que desmentir, porque muita gente acreditou. E assim, nessa data as pessoas contam leves mentiras e pregam peças para se divertir. Inclusive temos aqui no estado Nova Bréscia, que é a capital nacional da mentira realizando a cada dois anos um festival em que os participantes precisam deixar o público com a ‘pulga atrás da orelha’ a respeito do que contaram.

29 anos de Feirão Colonial Semanal faz parte das atividades do Projeto Esperança/Cooesperança, setor vinculado ao Banco da Esperança da Arquidiocese de Santa Maria. Foi criado em 1º de abril de 1992, com a participação efetiva e comprometida dos Grupos Rurais e Urbanos associados ao Projeto Esperança/ Cooesperança e da Rede Esperança. No Feirão Colonial, realiza-se a venda direta do produtor ao consumidor. O espaço físico do Feirão Colonial congrega o Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter e que tem um espaço importante, através de projetos com apoio das três esferas do Governo Municipal, Estadual e Federal. É um projeto da Arquidiocese de Santa Maria. Os Feirões Coloniais realizam-se a cada sábado das 7h às 11h30, no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, à rua Heitor Campos, snº, ao lado do Colégio Estadual Irmão José Otão, Santa Maria, RS, cujo espaço foi construído com esta finalidade, com apoio da Arquidiocese de Santa Maria e recursos de Políticas Públicas e com apoio significativo da Caritas Brasileira, da Caritas RS e da Caritas Arquidiocesana de Santa Maria, UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), Prefeitura Municipal de Santa Maria, entre outros apoios.

