QUINTA-FEIRA 13/05:

13 de maio de 2021

EsFAZ, 51 anos hoje:

É a escola de formação e aperfeiçoamento de sargentos da Brigada Militar. Assim foi criada em 13 de maio de 1970. Reestruturada mais tarde como sendo também a escola de Formação de policiais militares, com muito orgulho e gratidão que escrevo nesta oportunidade sobre a escola que me acolheu em 1970 e me deu a formação de sargento, permaneci nela até 1976, período em que fortaleci a amizade na cidade. Bem como, a oportunidade de estudar. A universidade Francisca e na UFSM. Em 1976 passei a trabalhar na iniciativa privada, onde estou até hoje, é uma história que não se apaga fácil. Como diz um sacerdote: A gente nunca esquece o local que nasceu. Para mim, não esqueço esse fato. Mas também os ensinamentos que recebi na Brigada Militar, éramos 170 alunos, formados em 16 de dezembro daquele ano. E de imediato transferidos e espalhados pelos estados. Tive sorte e quis o destino que aqui eu permanecesse, me abrindo horizontes para formar uma família e prestar relevante serviço ao município. Agradeço também quanta oportunidade recebi, e cada dia que passo lembro-me de como posso retribuir. Sou tão grato que até o título foi me concedido de cidadão Santamariense, são todos os fatores, que só devo dizer: Muito obrigado, pois Deus me deu o caminho certo, sempre focado no bem comum, felizes as famílias, jovens que escolhem um colégio militar ou uma unidade militar. Com atividade profissional ou para prestar um serviço, com respeito e disciplina o cidadão tem uma formação diferenciada. Mudou muito, mas a essência continua. E nós devemos focar agora pelo fim da pandemia, que foi um aviso, que cada um de nós precisamos mudar, nossos hábitos, nosso jeito de ser e nossa formação profissional tem muito sobre isso. A EsFAZ era para ser modelo de estado, por questões políticas permanecesse até hoje uma área cedida pelo regimento. E nesse momento, um bom contingente de alunos estão recebendo ensinamentos para daqui a pouco praticarem os serviços nas ruas da cidade. A sua presença assusta o marginal, é uma juventude focada no empreendedorismo. É uma vocação, pois se não tiver amor por uma atividade, não siga, só terá êxito se você tiver dedicação, disciplina e respeito. Parabéns aos ex colegas, quantos já partiram, aos alunos atuais, aos seus comandantes. E procure aprender, pois o conhecimento é valioso. Estão no caminho certo esta juventude nesta preparação, quero recordar hoje, quando a turma de 1970 recordou seus longos anos de formatura. É difícil reunir um número tão grande de colegas, mas conseguimos registrar esse momento de 40 anos para recordar o tempo de aula. De minha parte quero também saudar, os professores e instrutores, e nunca esqueço, a professora Réquia pelos ensinamentos que me forneceu e os oficiais da escola, saudoso Coronel Zimmermam, o qual me deu orientação e oportunidades e os demais oficias também que são grandes amigos hoje, enfim, todo o efetivo da EsFAZ no tempo que lá estive. Aos colegas e parceiros, o Batista que mora em Erechim e o Gaston que mora em Santa Cruz do Sul, fotos de 1970 e a outra há 40 anos.