Quarta-feira, 7 de outubro

7 de outubro de 2020

Iniciamos a quarta-feira pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário que hoje é seu dia. Quem é devoto, quem reza, carrega um terço no bolso para pedir a proteção em todos os sentidos. E principalmente algum gestor público e aqueles que meteram a mão no dinheiro da saúde seria bom que lessem as histórias de algum santo para refletirem e talvez mudarem seus comportamentos. Parabéns ao Bairro Rosário, ali está a Paróquia com toda a sua estrutura.

O Jornal A Cidade circula amanhã: acompanhe a mídia impressa que ela produz arquivo e história. E essa edição no final de semana estará em nosso site. Mais uma vantagem para o anunciante.

Comércio: dentro da bandeira vermelha está abrindo das 11h às 17h de segunda a sábado e os shoppings das 12h às 18h. Em vista do Dia das Crianças na segunda-feira, vai abrir domingo das 13h às 19h e os shoppings das1 14h às 20h, cada um faz seu horário.

Fique em casa: não dá para aceitar que os detentos da Pesm façam greve de fome para reivindicar as visitas.

CRUZE: 2014, bancos de couro, automático, cor prata, único dono. R$ 45 mil. Ligue 3222-6161.

ALUGA-SE: 1 dormitório sem garagem, segurança privilegiada e próximo do Campus III da Unifra, Rua Vale Machado, 961, apartamento 303. R$550,00. Ou VENDE-SE por R$ 160 mil. (55)98407-1000.

SALA COMERCIAL: na Galeria do Comércio, 1º andar de frente para a Venâncio Aires com 57m², com banheiro e ar condicionado. Aluga-se R$ 1.000,00 ou vende-se. Contato pelo 98407-1000.

ALUGA-SE: apartamento em frente ao viaduto no conjunto residencial Duque de Caxias com três dormitórios, 4º andar. R$700,00 mensais.

ALUGA-SE: casas de madeira com dois dormitórios e demais dependências no Km-3, São José, Camobi e Itararé com o Fornel no 99952-7710.

ALUGA-SE: apartamentos mobiliados com 1 dormitório. Contrato mínimo 6 meses ou até mensal. 55 98407-1000.

ALUGA-SE: Apartamento com 180m² na Acampamento: dois dormitórios, dependência de empregada, terraço, churrasqueira e garagem opcional.

CAPÃO DA CANOA: agende-se para a temporada de intenso movimento na procura de imóveis. Colocamos à disposição apartamento de 1 dormitório com salão de festas, elevador e garagem a duas quadras do mar. Mínimo 10 dias, máximo 4 pessoas. A partir de R$ 160 por dia. Com acréscimo no final de ano.

Ligue 3223-5192.

