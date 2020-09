Quarta-feira, 16 de setembro

16 de setembro de 2020

Um dia chuvoso em Santa Maria, com restrições pela bandeira vermelha é um dia convidativo para ficar em casa, mas nem todos porque alguns precisam trabalhar para manter a estrutura funcionando. Um pensamento positivo para que até a próxima semana reverta-se o quadro. E hoje também é o último dia para que os diretórios políticos elejam os nomes que vão concorrer às eleições do dia 15 de novembro. Como se sabe, para preencher a nominata vamos colocando nomes e depois vão sendo substituídos. E até o presente pouco alarde e sim alguns focados nas redes sociais. Aquele festival de santinhos pelo alto custo acho que terminou, lamentável para as gráficas, mas é bom lembrar aos candidatos que o santinho na casa do eleitor é guardado até como arquivo e quando a pessoa o encontra vai lembrar da possível visita de quem foi lhe pedir o voto. E depois de três anos eles voltarão e vai ter pouca novidade pelo que foi divulgado até o presente, são os velhos militantes da política, mas pelo trabalho voluntário o cargo será contemplado ao pretendente.

Jornal A Cidade: estamos encerrando a edição que circula amanhã gratuitamente e, além disso, estamos sempre com nossa página diária no site e os nossos espaços na Imembuí com chamadas diárias e no sábado o programa das 10h às 12h destacando sempre o anunciante, sua marca e sua produção. Nós valorizamos a produção, o que é nosso e o que é daqui. Estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000.

Duplicação da 287: está para ser publicado o edital de Camobi até Tabaí-Canoas para concessão. Tem que ser muito breve, não perder tempo para ganharmos a Escola de Sargentos do Exército. Apresentamos todas as virtudes de Santa Maria, imaginem em qual cidade do país que em um único local vão encontrar tanta área disponível, tantas áreas militares e o destaque do Centro de Blindados, mas já sentimos na pele o acesso à cidade por terra e por ar, pouco transporte aéreo, precisamos de mais companhias, para disputarmos a contento esse projeto.

Candidatos a prefeito: como é bom ver na mídia em geral o pensamento e os projetos para a futura gestão local, planos e mais planos de governo, sem saber como está o caixa. E alguns acabam sendo seduzidos e votando. Assim faz parte da política e de alguns políticos.

Horários: antes de sair de casa planeje as compras e o que vai fazer e onde você for se está aberto ou fechado, assim evitará aglomerações.

Canetaço do presidente Bolsonaro: primeiro o desconforto pelos técnicos das finanças terem sugerido congelar o salário dos aposentados e para quem precisa dos benefícios, era só o que faltava. Só que os técnicos nada comentam sobre os poderes judiciário e legislativo para cortar despesas. Indignado na noite de ontem mandou deixar tudo como era e sinalizou com cartão vermelho para quem falasse em cortar benefícios dos aposentados.