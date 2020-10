Pe. Bertilo – A vida é feita para explodir, para ir mais longe

1 de outubro de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey.

O mês de outubro é o mês das missões e do rosário. Se faz convite para uma revisão da vida cristã e oportunidade de fortalecer a fé, através da oração. Dia 04 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, missionário da paz. Um santo sempre atual, pois sua mensagem empolga e inquieta homens e mulheres de todos os tempos. O amor às criaturas se faz hino de louvor. A Paz e o Bem, expressão da ternura que brota da humanidade de quem encontrou o Senhor em tudo e em todos.

A Exortação Apostólica de Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja afirma que “ é necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a Palavra. Não se trata de anunciar uma Palavra anestesiante, mas a Palavra “desinstaladora”, num decidido empenho na missão”.

Estamos a espera que surjam outros, Clemente Vismara – missionário, entre nossos jovens. Uma juventude que acrescente o fermento do Evangelho a esta humanidade faminta de Deus. Homem de outros tempos com certeza, mas com uma visão sobre a vida ainda atual. Por exemplo se lhe perguntássemos o que fazer para nunca envelhecermos ele, sem dúvida, responderia assim: “Serás velho quando deixares de ser útil a alguém!”. Para ele a juventude não era apenas uma fase biológica, mas uma questão de postura diante da existência. Algo que a gente leva dentro e não fora de si. Apesar de ter morrido com 91 anos de idade, fez a opção bem clara de ficar sempre jovem, gastando todas a suas forças por Deus e pelos irmãos. E conseguiu! Aprendeu o que se tornaria, depois, o princípio básico de sua experiência missionária, isto é, que sem desprendimento não há liberdade e sem liberdade não se pode amar. Dizia: “É preciso doar-se com generosidade, simplicidade, entusiasmo e amor. Não guardar nada para si, não se apegar nem ás obras feitas, nem ás pessoas que lhe querem bem. É preciso ser livre para amar a Deus e ao próximo com toda a vida. Como é difícil por em prática tudo isso, para a gente que, às vezes, se apega até um pequeno chaveiro. É verdade: a conquista da liberdade é meta alta. Contudo não se trata apenas de liberta-se de alguma coisa, mas de ser livre para alguém, e esse “alguém” Deus e os irmãos. Manteve-se firme nessa convicção, mesmo quando, em missão, experimentou a solidão da primeira hora e, por ser estrangeiro e, mais ainda cristão, não era considerado digno de atenção e compreensão. Compreendeu que somente por Deus vale a pena entregar a vida!

A sua vida pode ser considerada uma verdadeira Boa Notícia, isto é, uma página de Evangelho escrita com a tinta do seu próprio dia a dia, feito de sacrifícios, mas também de tantas alegrias como a de ver seus órfãos e leprosos sentindo-se amados. Se no céu houvesse celulares, tenho certeza que o padre Clemente enviaria aos nossos jovens este torpedo: “A vida é feita para ser doada. Uma vida vivida só para si mesmo é jogada fora e leva ao pessimismo. Uma vida doada ao próximo é fascinante e dá muita alegria”. Esta intuição, trechinho de uma de suas inúmeras cartas, pode ser considerado como um breve comentário ao episódio evangélico do jovem rico que, diante da alta proposta de Jesus de livrar-se do seus bens e segui-lo, prefere continuar seus dias na tristeza, perdendo assim a chance de alcançar uma liberdade maior e incomparável. É o drama de um jovem que fica velho antes do tempo ou que, pior ainda, nunca cresceu de verdade, acostumado só a receber.