Proteja nossa visão

13 de dezembro de 2020

Em nossas edições sempre mencionamos santos conhecidos da cidade com suas igrejas e paróquias, a imagem única é de Maria, mas traz nomes diferentes. Neste domingo marca o dia de Santa Luzia. Uma pequena síntese: quando estava presa lhe foram arrancados os olhos e no dia seguinte a encontraram com seus olhos novamente, perfeitos, fruto da fé que ela possuía e o quanto a visão nos proporciona vermos a beleza do mundo ao nosso redor e em contemplar o dia a dia. Em Santa Maria no bairro Tomazetti está a capela de Santa Luzia e ao lado o salão paroquial, tudo mantido pela comunidade. Já mencionamos que cada bairro e vila tem a sua capela, seu centro social e a imagem que a comunidade é devota de santo ou santa. Anualmente no início de dezembro acontece uma festa, mas nesse ano em vista da pandemia não terá. Quantas pessoas recorrem a ela para poderem ver, manter uma visão perfeita acima de tudo.

Oração a Santa Luzia

Ó Santa Luzia, que preferistes que vossos olhos fossem vazados e arrancados antes que renegar a sua fé e profanar vossa alma; e Deus com um milagre extraordinário, vos devolveu dois olhos perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença de meus olhos. Ó Santa Luzia conservai a luz dos meus olhos para que possa ver as belezas da criação o brilho do sol, o colorido das florestas e o sorriso das crianças. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu possa compreender seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos Anjos e Santos. Santa Luzia protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém.