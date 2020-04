Própolis: um grande aliado de sua saúde

16 de abril de 2020

NESTOR DAVINO SANTINI – Presidente da APISMAR

Pesquisadores confirmam o poder antimicrobiano e antioxidante dos exemplares brasileiros. O Própolis é uma substância resinosa produzida pelas abelhas e encontrada, principalmente, na entrada da colméia ou nas frestas, sendo transportada pelas abelhas campeiras nas patas posteriores, ocasião em que é enriquecida pela saliva das mesmas.

As abelhas retiram o Própolis das pétalas dos botões de flores, folhas, cascas e troncos de árvores, como por exemplo a bracatinga, o pinheiro, o pessegueiro, a ameixeira, entre outros.

Algumas árvores encontradas na natureza também produzem um tipo de resina com propriedades antibacterianas e antifúngicas que protegem o vegetal do ataque de insetos e fungos.

Ao coletarem essa resina, as abelhas a levam para a colméia. Lá ela será misturada à cera e também a outras secreções das abelhas, formando o Própolis, uma substância rica em aminoácidos, vitaminas e bio-flavonoides. Essa substância é um poderoso antioxidante.

Este remédio natural reduz o inchaço e combate a inflamação, regenera os tecidos e ajuda na sua cicatrização, trata problemas respiratórios, ajuda a aliviar a dor de garganta e trata a garganta seca, trata a tosse irritativa ou com catarro, trata problemas na pele como queimaduras, alivia os sintomas da gripe, sinusite ou amigdalite.

As análises em laboratório revelaram que, além de combater o excedente de radicais livres, já associado ao envelhecimento precoce e a danos celulares, o Própolis se mostrou bastante eficaz no combate aos micróbios. Seus compostos atuam na membrana celular das bactérias e provoca um efeito que desestabiliza esses seres microscópicos de tal maneira que eles sejam mais facilmente exterminados.

OS EFEITOS DO PRÓPOLIS NO CORPO

Combate amidalites: Infecções nas vias aéreas superiores, caso da amidalite, costumam ser provocadas por bactérias chamadas gram-positivas. Experimentos demonstram que o Própolis tem uma atividade antibacteriana mais pronunciada em micro-organismos desse tipo.

Protege os dentes: Até as bactérias da boca saem perdendo com o produto das abelhas. Os responsáveis são os chamados compostos fenólicos, substâncias que, no corpo, estão por trás dos benefícios do Própolis. “Eles contribuem para a integridade do esmalte dentário e ajudam a prevenir cáries e a doença periodontal“, afirma Rosalen, que se dedica a pesquisas nessa área. Não à toa, já existem empresas incluindo o ingrediente na receita de seus cremes dentais.

Fortalece a imunidade: Em seus estudos, o imunologista José Maurício Sforcin, professor da Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, no interior de São Paulo, tem observado a participação do Própolis em prol do sistema imunológico. “Suas substâncias promovem maior ativação das células de defesa, favorecendo o reconhecimento e a destruição dos micróbios”, explica.

Acaba com a acne: Além do aroma agradável, o Própolis pode liberar na pele substâncias de ação antibacteriana. Daí por que especialistas chegam a recomendar seu sabonete a pessoas que sofrem com a acne.

MODO DE USAR

O Própolis para uso oral deve ser preparado por Laboratório Idôneo, sendo consumida na quantidade de 10 a 30 gotas para adulto e 50% deste volume para crianças, depositadas sobre uma ” colher de sopa” de mel e colocado num copo, mais uma ou duas colheres de sopa de suco de fruta ácida, completando-se com água. O Própolis não é um alimento, mas sim um medicamento, por isso deve ser consumido de maneira moderada.

O Própolis Marrom vem das plantas da Mata Atlântica. Possui ação cicatrizante, anti-inflamatória, antioxidante e antibiótico.

O Própolis Verde é uma variedade de própolis produzido a partir da planta Baccharis Dracunculifolia (Alecrim-do-campo). É muito valorizada pelos orientais por sua alta concentração de Artepelin C e por seu sabor característico. Com uma ampla gama de propriedades biológicas e farmacológicas, a combinação de muitas capacidades presentes no Própolis Verde faz com que ele se desenvolva de forma positiva em diferentes aspectos. Além da sua alta capacidade anti-inflamatória, comprovada depois de inúmeras pesquisas. O Própolis verde também se apresenta com uma capacidade muito grande para metabolizar e produzir substâncias importantes para a pele do corpo humano, como o colágeno, por exemplo.Tal característica colabora para um processo de regeneração rápido e eficaz.

O Extrato de Própolis tem diversas aplicações, podendo ser usado para acelerar a regeneração dos tecidos, a cicatrização e desinfecção de feridas ou queimaduras, secar espinhas, tratar a dor de garganta, gripe, sinusite e amigdalite e ajudar a tratar problemas respiratórios, incluindo a tosse irritativa ou com catarro.

Este remédio pode ser comprado em farmácias, lojas de produtos naturais ou on-line, por um preço que pode variar entre 8 e 20 reais, sem que seja necessária a apresentação de receita médica.

APISMAR: ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE SANTA MARIA

CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

A APISMAR foi considerada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 2785/86 de 26.08.1986. Sua Sede foi construída com recursos dos próprios associados, mensalidades e doações, taxa de inscrição dos Cursos de Apicultura, promoções referentes a almoços e jantares dos associados e seus familiares.

A Associação de Apicultores de Santa Maria foi fundada no dia 13 de novembro de 1985, com a presença de mais de uma centena de apicultores, pesquisadores, professores e agricultores. Localiza-se sob o Viaduto da Rua Tuiuti, número 2.290,no Parque Itaimbé, Centro, em Santa Maria/RS.

Dois anos depois, iniciou a construção da Casa do Mel, pela Permissão de Uso Nº 108 de 01/09/1987, que permitiu à APISMAR construir a Casa do Mel para realizar reuniões dos Associados, Cursos de Apicultura e comercialização do mel, outros produtos das abelhas e material apícola.

A APISMAR realizou 19 Cursos de Apicultura no período de 18 de agosto de 1986 até a presente data, uma Clinica Tecnológica de Boas Práticas Apícolas; formando neste período, mais de 500 (quinhentos) Apicultores de diferentes profissões.

Funciona na APISMAR Feira do Mel nos sábados, das 8 às 12 horas, oportunidade em que os visitantes, além de adquirir os Produtos Apícolas dos associados, devidamente identificados, recebem orientações e podem assistir gratuitamente filmes sobre apicultura ou ler livros e revistas na Biblioteca da APISMAR.

Também na Sede da APISMAR, está disponível para visitas o “Memorial Prof. Bruno Schirmer” que é o segundo maior Museu Apícola do Brasil e que foi um dos fundadores da Confederação Brasileira de Apicultura e presidente da CBA. Ali se encontra a História do Associativismo Apícola Brasileiro.

A APISMAR é uma Associação de Apicultores Regional, sendo seu quadro social formado por mais de setenta Apicultores de Santa Maria e região.

A APISMAR representou Santa Maria em eventos mundiais, como foi o Congresso na (Suíça) em 1995, em 1996 em Mercedes, Uruguai , Punta de Leste (Uruguai) em 2005, em 2009 na França e em 2011na Argentina.

A APISMAR presta assistência técnica, econômica e social a seus associados e à sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento com produtos de qualidade e saúde preventiva. Através de Departamentos Especializados, divulga, pelos meios disponíveis, assuntos relativos à apicultura, promove a pesquisa sobre apicultura dentro das suas possibilidades, aplica, cumpre e faz cumprir, através da cooperação as determinações e diretrizes emanadas da Confederação Brasileira de Apicultura e demais órgãos oficiais dirigentes da política apícola brasileira. Faz motivar o interesse pela conservação da natureza, melhorando , assim a saúde da população, relacionando a apicultura e a preservação do meio ambiente.

A APISMAR tem como parceiros para difundir a Apicultura, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Sebrae, Emater, Senar e UFSM.

Após 2 anos de estudos para implantação do Entreposto de Mel com Serviço de Inspeção Federal,(SIF) foi criado o Consórcio do Entreposto onde 44 associados aderiram ao programa cuja sala é climatizada e está envasando regularmente o mel dos associados.

Em agosto de 2010 organizou e realizou o 15º Seminário Estadual de Apicultura, quando participaram mais de 400 apicultores que vieram das diferentes regiões do país.

De 2013 a 2018, a principal atividade realizada neste período foi atendimento aos associados no envase de mel mantendo a inspeção do Serviço de Inspeção Federal – SIF -, todavia em 2018 a Apismar cancelou o SIF e aderiu ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

No dia 19 de outubro de 2014 foi realizado o Primeiro Dia de Campo de Apicultura em Parceria com o Laboratório de Apicultura do Departamento de Zootecnia da UFSM.

Em 2019 com a eleição da nova diretoria da Apismar, foramrealizados os dois primeiros Cursos de Meliponicultura com participação de 40 alunos. O terceiro Curso de Meliponicultura já se encontra com as vagas preenchidas, porém ainda sem data definida para acontecer.. No dia 3 de setembro foi realizado o 16º Concurso de Qualidade do Mel, oportunidade que classificou em 1º lugar mel do associado Jose Carlos Noal, na categoria mel escuro e Julio Cezar Carvalho 1º lugar categoria mel claro.

Todos estão convidados para conhecer a Sede da Apismar; o “Memorial Prof. Bruno Schirmer”; A Casa do Mel; associar-se como “Criador de Abelhas” e ajudar a conservar o nosso meio ambiente.

Rua Tuiuti, Nº 2.290 – Viaduto do Parque Itaimbé – Centro-CEP 97050-420 – Santa Maria/RS

Telefones para contato: 55-9 81214701 e 55-9 91010946