Projeto da GARE

25 de junho de 2020

Não li o edital, mas ouvi comentários. O aluguel é elevado, muito investimento, pouco prazo, assusta os investidores. Só para recordar, quando lançaram as capelas do Cemitério Municipal com tanta exigência, não apareceu ninguém. Avaliaram o terreno da USE em frente ao Jornal A Cidade em R$ 4 milhões, não apareceu ninguém, como corretor na minha avaliação valia no máximo R$ 2,5 milhões. É necessário avaliar e planejar dentro da realidade atual para que quem queira investir possa estudar e empreender. Pelo que eu vi empresas daqui desistiram, além dos contratempos dos defensores do patrimônio histórico e a mídia divulgou que uma empresa de Passo Fundo estaria interessada, eu daria as boas vindas, mas será que vão enfrentar tanta exigência? É preciso dar um destino urgente antes que alguém invada o espaço.

JBS: 18 hospitais receberam 780 mil EPI’s, em Porto Alegre e Alegrete. A empresa é do setor de alimentos, máscaras, aventais, toucas e outros produtos necessários produtos necessários para atendimento. É bondade da empresa ou é penalidade por infrações cometidas? Mas o bom é que alguém foi beneficiado e, diga-se de passagem, quantos hospitais receberam equipamentos e material para uso agora, a população brasileira é solidária.

São Leopoldo: mais de cem apenados foram cumprir pena em casa por suspeita de covid-19 no presídio. Serão fiscalizados ou só com a tornozeleiras eletrônicas?

Droga: diariamente há registros policiais, mas o fato de ontem surpreende. Num apartamento foram encontrados 24 pés de maconha numa estufa. O suspeito foi detido e menores na via pública armados com .38 e a autoridade entregou aos pais.

Lions Clube Medianeira: festejou em abril 20 anos, formado só por mulheres e ontem via redes sociais tomou posse a nova presidente que presta um relevante serviço social sempre.

Doação de refeições e alimentos: as redes sociais publicaram nessa semana que um produtor no interior do município doou para o SESC mais de 200kg de laranja, um gesto de solidariedade. Há muito tempo que nós comentamos o desperdício de alimentos dos restaurantes com buffet que não podiam doar pelo medo ou perigo de contaminação e dizíamos mais que o proprietário após o almoço aproveitasse tudo o que ficou no buffet e embalasse em marmitex, entregando para voluntários para que entregassem para quem mais precisasse. Finalmente ontem o presidente sancionou uma lei que agora permite que milhões de pessoas sejam beneficiadas e as ONG ou clubes de serviços farão esse trabalho e a entrega. Isso chama-se gestão pública, nada se desperdiça, tudo deve ser aproveitado, principalmente os alimentos até pelos mercados. Chamo isso de um país novo como disse Espírito Santo ‘venha encher os corações dos fiéis e restaurar o mundo’.

Gasolina: mais um aumento nessa semana. Quem sabe assim alguns só vão às compras e deixam de se expor na via pública, mas é triste, o comércio abre à tarde com poucas vendas e o que fazer? Tem seus motivos para aumentar o valor. No entanto na República Federativa do Brasil não se fala em reduzir mordomias e custos, e agora a pauta são as eleições em que o Senado aprovou ontem e depois a Câmara, e por fim a palavra final do STE. Para mim deveria ser em 2022, só que os R$ 2 bilhões já foram pagos para as siglas, que na certa nem chegam ao interior.

Gafanhotos: quando era criança vi esse bichinho, em menor quantidade lá em Marau. E vendo a nuvem ontem pela internet levei um susto, mas sinaliza que vão passar no Sul do estado, tomara que não. Deveriam fazer uma passagem por Brasília, fazer uma leve limpa para restaurar a capital federal.

Ex-ministro da educação: a mídia nacional publicou ontem que foi retificada a exoneração para data anterior a sua viagem aos Estados Unidos. Que enrolo. Aí pergunto: se ele foi como ministro ganhou a passagem e todos os direitos? Não teria que voltar agora? E se viajou como cidadão comum pelo novo ato deve entrar em campo aqui o direito internacional. Só em Brasília mesmo.

Sucessu’s Tecidos e Malhas: é a loja só para recordar em que o principal carro chefe é o tecido em metro, é quase a única e exclusiva em Santa Maria. E além disso tem também os complementos que você precisa. Como diz a marca ‘sua transformação começa aqui’, com qualidade, bom atendimento dentro das normas atuais pela prevenção a saúde e ao bem-estar. Bem em frente a Praça do Caridade na Pinheiro Machado, 2412, vá direto e você encontra o que procura, principalmente estilistas e costureiras.

Imigrantes: o mês de junho é contemplado pela chegada no Brasil dos imigrantes italianos, no passado em toda parte aconteciam eventos grandiosos e na Região Central também, pois temos aqui em Santa Maria a AISM na Acampamento com mais de 100 anos mantendo a cultura italiana. E a data certa do imigrante é no dia 25 de junho, é bom olharmos quantos imigrantes o estado recebeu ao longo do tempo, inclusive os investimentos que eles fizeram por toda parte. E como é interessante constatar o bom entendimento entre os imigrantes e as diversas etnias com respeito mútuo em que cada um cuida da sua parte sempre visando o bem comum.

Agafarma Camobi: faz parte da rede de farmácias da marca no sul do país. Vilmar Colpo, diretor das duas lojas de Camobi no Centro Comercial Dois Irmãos e na Avenida Prefeito Evandro Behr próximo à rótula. Uma farmácia com toda a estrutura, inclusive com ambulatório para serviços principais, além dos convênios sempre tem promoções, pois a rede favorece esse mecanismo. E uma equipe considerável para bem atender o consumidor. Também nesse período funciona a tele-entrega, ligue 3226-1953 ou 3026-6608.

Polícia Federal: até amanhã a semana é de combate às drogas e ao contrabando. Êxito nas ações e resultados positivos. Flagrados condutores com $ 50 mil, o povo aplaude.