Programa A Cidade completa 19 anos

21 de abril de 2020

Primeira edição foi apresentada diretamente do Centro Comercial Camobi

Em janeiro de 2001 na sede da Varanda Negócios Imobiliários, na Floriano Peixoto, 938, recebi a visita do André Campos que propôs uma parceria para promovermos um programa de rádio. Planejamos e fizemos os primeiros contatos com a Rádio Guaratã que onde ele trabalhava, em seguida fizemos uma parceria com o Centro Comercial Dois Irmãos de Camobi e iniciamos os contatos publicitários, o primeiro foi a Pampeiro, seguindo-se Reni Farmácias, Expresso Medianeira, Agafarma Camobi, Walter Beltrame e Cia. Ltda., Irmãos Bissacotti e outros, inclusive os citados estão com a gente até hoje. Exatamente no feriado de 21 de abril de 2001, a foi ao ar a primeira edição, chamava-se Feira de Negócios e foi apresentada diretamente do Centro Comercial que tinha sido inaugurado em outubro de 2000. E assim fomos caminhando com dedicação, amor no que se faz. Em 2003 surgiu uma negociação e passamos para a Rádio Imembuí, quando então o André saiu, mas indicou seu irmão Luiz Vargas, que está conosco até hoje. Exatamente hoje completamos 19 anos, o Jornal A Cidade na minha pessoa agradece primeiro a confiança dos investidores para que eu pudesse prestar esse relevante serviço na comunicação em benefício da cidade que me acolhe há 50 anos. Em segundo lugar a pauta que seguimos de valorizar o que é nosso e o empreendedorismo em todos os segmentos. Nesse percurso não lembro de ter desgostado alguém nas minhas colocações por serem opinativas e para que alguém realize o que deve ser feito pela nossa cidade. Contribuímos inclusive com sugestões para obras importantes de Santa Maria, sem falar das dezenas de transmissões ao vivo diretamente das empresas, fortalecendo a produção e a marca. Onde tem um evento da coletividade, lá estamos com nossa forma de atuar e valorizar. Marcante para mim foram as transmissões externas, principalmente da Romaria Medianeira em que sempre é realizada a abertura na véspera em frente ao Santuário. Inclusive realizamos a Terça-feira empresarial que consistia em reunirmos empresários como foi feito na sede do jornal várias vezes para focar assuntos de interesse da comunidade. Chegamos até aqui e de agora em diante, a partir da estiagem, do coronavírus e da crise financeira que assusta o setor comercial, aqueles que nos dão suporte no programa somos conscientes sobre o momento delicado que passamos tanto no jornal impressos quanto no programa na Rádio Imembuí. Mas somos otimistas de que tudo passará e daremos continuidade ao que nos propomos, valorizando o que é nosso. Obrigado pelo dom da vida e principalmente aqueles que nos dão suporte financeiro para conduzir este espaço na Rádio Imembuí.



Abaixo algumas fotos de arquivo das gravações do Programa.

Nossa pauta maior é valorizar e investir nas crianças, precisamos formar uma nova geração e com base nas escolas o FestMirim e o Juvenart sempre será nosso espaço.

Transmissões direto do jornal

Confraternização

Transmissão ao vivo pela Imembuí na sede da Casa do EPI quando festejou 10 anos

