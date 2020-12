Programa A Cidade

11 de dezembro de 2020

Amanhã das 10h às 12h ao vivo da Pioneira. Como sempre se faz com entrevistas de relevante importância para Santa Maria. E amanhã é o Dia D pela FEICOOP com o Feirão, mesmo diante do calor, da estiagem o que não falta são produtos para o consumidor levar para casa, mas acompanhe pelas redes sociais até o dia 15 esse trabalho que valoriza a economia familiar. Entre outras cidades a família Silva está presente com os pêssegos, tomates e em breve a uva. Mas da Quarta Colônia vem o morango, o milho verde e outros produtos. Vale a pena prestigiar.

Diácono João Luiz Pozzobon: em anos anteriores esta data pelos devotos e visitantes de toda parte era lembrada pelo seu nascimento em 12 de dezembro de 1904. Com a pandemia nesse ano cada um faça suas preces e peça intercessão pela sua beatificação e quem não conhece procure saber mais sobre o trabalho deste pregador e porque Argentina, Paraguai e Uruguai, entre outros, são tão devotos que vem a Santa Maria visitar os lugares onde nasceu e morou. E por aqui muita gente nem o conhece. O dia em que ele for beatificado teremos multidões nos visitando e com isso o turismo religioso será fortalecido. Peça intercessão e milagres e com isso você vai alcançar seus objetivos. O diácono no primeiro casamento com Tereza teve dois filhos a Eli que mora em Santa Maria com 91 anos e mais um filho que já faleceu. No segundo casamento com Vitória teve 5 filhos: Humberto, Pedrolina, Nair, Vilma e Otília (já falecida). E como já foi mencionado a Capela Nossa Senhora das Graças, onde foi lançado o Primeiro Terço dos Homens em Santa Maria às quintas-feiras e daqui se propagou para a cidade. Na certa haverá visitação ao Santuário e quem for a Quarta Colônia visite a casa onde nasceu. E amanhã na Rádio Imembuí a partir das 10h entrevista com seu filho Humberto.

Nossa Senhora de Guadalupe: segundo a tradição ela apareceu impressa no manto do índio Juan Diego em 1501 na atual cidade do México. Em 1945 o Papa Pio XII deu o título de imperatriz da América, hoje é a padroeira do México e o mundo católico comemora sua data em 12 de dezembro. E dentre tantos santuários está o de Curitiba, onde o padre Reginaldo Manzotti aos domingos tem suas celebrações e as quartas-feiras duas horas com o Projeto Evangelizar pela Rede Vida.

Tenha medo: pelo que se constata de desrespeito aos decretos e as normas parece que o povo perdeu o medo. É só recordar lá no passado com a AIDS que ainda perdura, a gripe H1N1, é preciso mentalizar que a situação é muito grave por toda parte. E quando esperávamos que no verão iria amenizar parece que está se agravando. Na semana no centro do país a falta de leitos era assustadora, mas por aqui também estão quase esgotadas as vagas. Depende de cada um de nós os cuidados consigo e com quem anda em sentido contrário. O final de semana tem previsão de chuva sendo mais um motivo para que as pessoas fiquem em casa. É melhor assim na prevenção do que enfrentando um hospital e ficar distante da família. E a nossa rede de tele-entrega funciona muito bem em todos os segmentos e os valores são praticados pelo bem de todos.

Viva o Natal: acompanhe a iluminação do centro, bem como os shows pelas redes sociais. E não esqueça que hoje entrou em vigor o decreto local com mais restrições e para fugirmos após o dia 20 da bandeira preta cabe a cada um preservar a sua saúde, cuidar o distanciamento, usar máscaras. Imagine o que estão alugando de imóveis na beira de rios e até casas em Itaara, porque após às 21h quem tem o hábito de sair à noite vai arrumar um jeito de se encontrar com os amigos. No litoral catarinense cresceu a locação de lanchas e pequenas embarcações.

IPTU: bom salientar aqui que Mateus Sangoi Frozza, secretário de município de finanças, pouco conhecido a não ser no meio estudantil e da contabilidade, discreto, silenciosamente conduz o seu cargo a contento e deve fechar o ano com salários pagos em dia, o 13º também. E agora preparem-se para pagar o IPTU, peça ajuda se não souber, imprima o boleto via internet e pague para se ver livre.

Desafio: detido na semana um cidadão às 4h e mais um jovem carregando uma TV. Alguém suspeitou, chamou a polícia que fez seu papel. É um desafio as autoridades.

Taquara: circula um projeto na prefeitura pela construção de um edifício com 91 andares. São mais de 300m de altura. Querem observar o litoral e a região da Serra, mas é um desafio para os técnicos.

Risoto e galeto: domingo no Salão Paroquial da Medianeira. Faça a reserva para que a comissão planeje o que preparar pelo 3221-4085.

Pedreiros: foi em 13 de dezembro de 1961 que o presidente JK mandou construir um busto em homenagem aos pedreiros que em 41 meses construíram Brasília. Festa para eles no domingo. e sábado sintonize a Imembuí com um bom dia de um pedreiro que veio lá do Piauí, é um grupo de 15 que trabalham em obras na cidade.

Belo exemplo: IGP tem feito seus lados e enviado eletronicamente, a mídia divulgou que foram economizadas mais de 5 mil folhas de papel A4.

Nadir e Lourdes Dallacosta: declamadora, escritora que valoriza o MTG e aos sábados acompanha o marido com mudas e plantas no Feirão Colonial.

Ele planta e depois vende: é um menino com 13 anos, estudante, da família Freitas que reside no Distrito de Pains e quem for no sábado no Feirão Colonial lá o encontrará com seus pais. Como ele diz ‘eu planto e depois venho vender’.

Piscinas: não é só ter em casa, o custo é elevado para sua manutenção pois o cloro subiu quase 50% e algumas lojas colocam o preço nas alturas e dão o desconto de 40%. Será que estão pensando na inflação do passado?

Fiscalização: a partir de hoje esperamos que haja rigor para quem anda em via pública principalmente de madrugada e nos pontos de encontro, porque por ali pode sair de tudo. Certeza que a Brigada e a Guarda terão muito serviço.

Silveira Martins: um abraço hoje aquela comunidade pelos 33 anos, o berço e a sede dos assentamentos dos imigrantes italianos. E o imperador da época de colonização delegou poderes a Silveira Martins, político, para organizar e coordenar os assentamentos.

Bom fim de semana é o desejo do Jornal A Cidade, da nossa página no site e o espaço na Rádio Imembuí. Vamos ansiosamente esperar a próxima semana com os preparativos para o Natal e que cada um faça a sua parte.

