Programa A Cidade

7 de novembro de 2020

Caminhamos para 20 anos, mas há mais de 10 que na véspera da Romaria foi transmitida ao vivo durante duas horas do Santuário. Mas nesse ano também mudamos, mas não vamos deixar de estar abrindo o programa às 10h em frente à Basílica, possivelmente com uma live em nossa página no Facebook ou sintonize a pioneira 101.9 e vamos ali fazer um pequeno relato sobre como está o clima e a preparação desta romaria tão diferente. E para quem tem loja, residência na Acampamento e na Medianeira procure decorar sua vitrine, abrir a noite, pôr flores e cartazes saudando a padroeira do estado. E nesse ano ela tem mais um serviço a realizar abençoar os que pretendem ser eleitos para que conduzam os cargos para representar o povo com ética e dignidade e não esqueçam que o povo anotou as promessas de campanha e vão cumprir.

Romarias: não veremos nesse final de semana uma multidão semelhante a outros anos, mas vamos nos contentar da forma como foi programada e correspondeu aos anseios do mundo católico. Parabenizo aqui a Arquidiocese, o Santuário e todos que planejaram o formato da Romaria deste ano. Vamos encerrar 2020 que vai para a história pelo que tivemos e por não sabermos o que vem pela frente, mas que ela interceda para que chova e não venha outra estiagem semelhante a desse ano para prejudicar a produção num todo.