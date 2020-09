Programa A Cidade

4 de setembro de 2020

Amanhã das 10h às 12h na Rádio Imembuí com live na 101.9. É o espaço da comunidade onde focamos em assuntos de interesse do ouvinte, pois procuramos divulgar e falar sobre o que a vida nos ensinou, que é a melhor faculdade do mundo e a gente vê e aprende a todo instante. Esteja conosco logo após o Pampeiro Ao Vivo com André Campos, Eduardo Biacchi, Claudio Emanuelli, Miro e o Carlão. E sempre quem anda pela rua na certa carrega um celular e nos assuntos de urgência ligue para a rádio que analisamos e divulgamos se for o caso.