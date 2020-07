Programa A Cidade

24 de julho de 2020

Amanhã das 10h às 12h na Rádio Imembuí. Para mim um dia importantíssimo. São Cristóvão que proteja os motoristas, pois nas rodovias estão superlotadas e precárias também. Amanhã também se comemora o Dia do Colono e dia 29 do Agricultor, para mim é a mesma atividade, com pouca diferença. Três categorias profissionais de relevância para o estado pelo quanto se produz, vamos ouvir motoristas, orientações e estamos em busca de alguns avós que domingo é a data deles e principalmente nesse período os avós são os segundos pais na criação dos filhos. E outros assuntos que sempre são de interesse do ouvinte.

Fios soltos: seguidamente escrevo aqui, falo na rádio, no jornal, do descaso das operadoras na troca dos cabos e fios deixam tudo pela calçada e na semana na grande Porto Alegre um motoqueiro perdeu a vida após bater num fio solto e sofrer um acidente. A vida dele não volta, quem paga a conta agora, se for casado quem criará os filhos e dará suporte? E por Santa Maria é assustador o que se encontra de cabos e fios soltos por toda parte.

Sábado: vou comentar na Rádio Imembuí assuntos de interesse dos ouvintes. Primeiro as mensalidades escolares da creche ao ensino superior. Segundo sobre as obras municipais e a qualidade do material aplicado. Também sobre imóveis hipotecados que podem servir de garantia na locação de imóveis. Sobre duas medidas provisórias a primeira do ECAD que conseguiram deixar vencer sem discussão e análise no Congresso e quem cobra essa taxa é uma empresa terceirizada e a MP da Reforma Trabalhista que também não foi para o Congresso e não foi analisada, os sindicatos têm o seu poder. Comentarei também sobre as operadoras, na semana todos os dias três ou quatro ligações de São Paulo sempre com barbadas, mas não tem hora e dia, onde está o parlamentar, o Ministério Público, o Código do Consumidor para dar um basta nas vendas dessa maneira. Saudade das vendas presenciais.

Bênção aos motoristas: ocorre neste sábado a Benção aos Motoristas com Drive-Thru Solidário que está sendo organizada em benefício aos motoristas de táxi e de transporte escolar e aos idosos do Lar Vila Itagiba. A Prefeitura de Santa Maria conta com a participação da sociedade para doar alimentos. A ação ocorrerá das 9h às 16h, na Avenida Medianeira, em frente à Basílica da Medianeira. Na ocasião, também haverá uma bênção aos motoristas, das 9h às 12h.

Risoto e galeto: no Salão paroquial da Medianeira, a partir das 11h no sistema Drive-Thru. Faça sua reserva pelo 3027 5733 e 9 9964 1020.

Mudas de árvores: a prefeitura selecionou 700 e vai entregar para 80 famílias. Seria melhor dizer o seguinte, frutíferas que produzam e não sejam as que apenas criam problemas. É bom acompanhar o crescimento.

Perpétuo Socorro: licitação para construir a UBS Joy Betts foi publicada e conta com uma área a ser construída de 224,66m². O orçamento é de R$ 858.263,30.

Dengue: mesmo com todo esforço da prefeitura é preciso que a população também colabore. Os casos em Santa Maria tanto de dengue quanto de zika vírus têm crescido e preocupam as autoridades de saúde do município que pedem aos cidadãos que limpem seus pátios e evitem o acúmulo de água parada. A mídia nacional divulgou só em Joinville são mais de 800 casos confirmados. Vamos evitar o coronavírus, os gafanhotos, a dengue é só mais um mês de inverno, depois deve melhorar.

O setor gastronômico vem padecendo pelo momento atual. Esta casa que é top em Santa Maria no almoço ao meio-dia com buffet e grelhados e à noite rodízio de pizzas. Pelo momento atual a direção já implantou um novo sistema dentro dos decretos legais com menos espaço, sempre faça a reserva antes e hoje a pizzaria comemora 15 anos. Sabemos que recentemente dia 10 foi Dia da Pizza e na cidade a tele-entrega ou busque e leve gerou empregos de outra maneira já que a rede gastronômica reduziu em algumas partes o número de colaboradores. Scalonni e Chiesa, sócios proprietários e uma equipe qualificada para bem atender sempre os consumidores.

É a empresa da Euclides da Cunha, nº 1640, telefone 3026-0076, dedicada e com toda a estrutura para cuidar bem do seu pet, veterinário permanente inclusive com atendimento a domicílio e nesse tempo de pandemia os bichos têm um tratamento e acompanhamento melhor. E hoje é um dia especial para o empresário Luiz Pozzobon que comemora seu aniversário.

— Loja térrea na Acampamento para comitê político com 500m², pode ser contrato por temporada, bem em frente a parada de ônibus. Aluguel a negociar converse com Roveda pelo 55 98407-1000.

— Loja para escritório político na Venâncio Aires, Galeria do Comércio com 58m². Aluguel a negociar converse com Roveda pelo 55 98407-1000.

– Na Acampamento, 499, Galeria Guaíba. Loja com 78m² de frente. 55 98407-1000.

Em Capão da Canoa um apartamento 1 dormitório, com sacada, mobiliado com garagem e elevador, no Centro. Por R$200 mil, desocupado. Tratar pelo 55 98407-1000.