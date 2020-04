8 de abril de 2020

Programa A Cidade pode ir até sua empresa ao vivo no sábado das 10h às 12h é só passar essa fase e agendar. O Jornal impresso não está circulando, você pode acessar diariamente seu conteúdo em nosso site e sugestões ligue 55 98407-1000.

É o nosso espaço há 19 anos atualmente na Rádio Imembuí, nos sábados das 10h às 12h. A nossa pauta é a valorização do empreendedorismo e do trabalho e o espaço se completa com o apoio da comunidade. Obrigado investidores que estão com a gente, mas durante a semana destacados em nossa página diária com os assuntos para seu enriquecimento de conteúdos. Sou feliz nesse sábado, dia 11, véspera da Páscoa em apresentar o programa junto com o Luiz Vargas, justamente porque nesse dia em 1948 aqui esteve vindo da África o padre João Kentenich, juntamente com o bispo Dom Antônio Reis para inaugurar o Santuário da Mãe Rainha, dando início a fundação da obra de Schoenstatt, o pequeno santuário se tornou o centro de renovação do mundo para a América Latina com sede aqui. Tornando-se uma grande potência o Movimento de Schoenstatt em 1951. Para enriquecer seu conhecimento em Santa Maria existe a Casa das Irmãs Filhas de Maria de Schoenstatt. Esteja conosco neste sábado.

