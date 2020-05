26 de maio de 2020

As pessoas imaginam que falar em município ser resume ao centro, pelo contrário devemos pensar sempre no interior e a riqueza lá existente. Na certa imaginamos que Porto Alegre é só a capital, mas seu interior é um grande produtor de pêssegos. Queremos dizer com isso que temos condições de produzir no nosso interior para abastecer o consumo local. É necessário avançar com projetos, financiamentos, assistência ao produto via sindicatos e associações comunitárias. O município deveria ter um quadro grandioso de técnicos para orientar a como buscar financiamentos. O quanto importamos e quanto dinheiro sai daqui sem retorno. Comentávamos recentemente sobre a Granja Quarta Colônia de Arroio Grande que produz 800 ovos por dia e poderia ser bem mais que isso. O quanto se vendeu na Semana Santa da piscicultura. Com a estiagem o quanto vamos produzir em mel e lamentavelmente tínhamos, mas deixamos fugir a indústria do leite, quanto se consome por dia desse alimento em nosso município. Sabemos que nossos produtores que não podem vender direto sem passar pela indústria, sai daqui e depois volta. E assim poderíamos mencionar aqui inúmeros produtos. Por curiosidade no final de semana parei e um ônibus estava estacionado carregado de milho verde procedente do nosso estado, trazendo inclusive os vendedores, 7 espigas a R$ 12. No Feirão Colonial quando tem, produzido pelo nosso interior, R$ 1,00 por espiga. E de carrinho de mão o visitante bate nas portas para vender. E encontrei outro caminhão estacionado com frutas, bergamotas de São Paulo, laranja de umbigo e bergamotas de Rosário do Sul, sempre imagine o preço. E os caminhões que vendem mudas de Montenegro sempre estão espalhados pela cidade, compare o preço com as floriculturas que vendem aqui, é uma concorrência desleal, quem vem deve pagar uma taxa e quem aqui está estabelecido pagará encargos pelo que vende além da estrutura do seu empreendimento. Culpa de todos nós por não incentivarmos o interior a plantar, mas quando visitamos o Feirão Colonial e as feiras pela cidade, sabe-se o quanto se produz, mas não o suficiente para abastecer Santa Maria, com tanta terra, famílias pequenas em que os filhos vêm estudar e voltam para o meio rural com os pais. E vemos pela frente um grande negócio do agronegócio no plantio e aproveitando mais o interior. A prefeitura tem vários projetos de incentivo andamento, mas se faz necessário ainda mais. E ontem, 25, era o dia do trabalhador rural, com a seca ele padece pelo sol e falta d’água muitas vezes, com frio e chuva também. mas é um lutador, que sustenta na parte de alimentação nossa cidade, igual o empresário que paga elevados impostos e mantém a máquina pública e a conjuntura política em andamento.

INSS: já está pagando a 2ª parcela do 13º. A primeira foi paga só que é necessário preparar os aposentados para que economizem agora, pois esse valor poderá fazer falta no final do ano. Precisamos de conscientização, o governo pagou, é bom porque chega na conta e dá para gastar um pouco mais, só que sem atenção termina com facilidade.

Maio vermelho: pouco divulgado, mas com propriedade no caderno Vida da ZH de domingo há uma matéria interessante sobre o câncer bucal. Quem não leu busque informações sobre a importância do cuidado com a boca, por aí passa tudo e sabemos o quanto o câncer mata no mundo e não escolhe a parte que vai agredir, mas geralmente alguns vícios são prejudiciais para a saúde como o fumo, a bebida e outros. Mas a prevenção e a suspeita que muitas vezes são reveladas pelos seus dentistas levam a procurar atendimento especializado e em nossa cidade tem profissionais que tratam só deste caso.

Hospital Regional: é igual a travessia urbana, aos poucos chegamos lá, mas toda semana pouco ou bastante chegam informações de emendas parlamentares e auxílios para complementar o andamento das obras do Regional. No final de semana a deputada federal Lisiane Bayer fez a entrega ao executivo da verba de R$ 200 mil para serem aplicados no Regional.

Café: principalmente nesse período quem não gosta de saborear aquele cafezinho gostoso. Só que para montar uma estrutura central requer modernidade, equipamentos modernos e assim torna-se elevado o custo daquele cafezinho que é mais para bater um papo do que degustar seu sabor, mas o brasileiro é viciado. Dia 24 foi o Dia Nacional do Café, Minas Gerais é um grande produtor, o Paraná também, em Curitiba encontramos os castelos que acolhiam no passado os grandes produtores de café, são prédios de um quarteirão, dá para avaliar o potencial do Brasil que já foi o maior exportador do mundo e o quanto se produzia.

Rádio Nativa: Campo, Pampa e Querência aos domingos das 6h às 7h. o homem do rádio, das gravações, sabe tudo em tradicionalismo e músicas também, JB Mussolin.

Agafarma Camobi: essa empresa com 26 a nos, duas lojas, uma no Centro Comercial Dois Irmãos e próximo a rótula da UFSM na Avenida Prefeito Evandro Behr. Prontas para atender aos seus clientes com uma marca conhecida e o Vilmar, sua esposa e equipe sempre atentos ao consumidor. E a Agafarma está conosco no Programa A Cidade na Rádio Imembuí aos sábados desde o dia 8 de março de 2001.

Nossa Senhora do Caravaggio: hoje é a grande festa, ela que nasceu em 1432 e apareceu em Giovannetta Varoli, em Caravaggio, perto de Bérgamo. No lugar ficaram os vestígios de seus pés e brotou uma fonte de água que é até hoje um grande centro de orações. O Santuário Maior do estado fica em Farroupilha e anualmente as romarias são grandiosas, neste ano foi suspensa devido ao coronavírus e foi colocada segurança para impedir o acesso dos devotos e evitar aglomerações.

Padroeira: dos idosos e dos doentes, Nossa Senhora de Lourdes, interceda por eles. A data é comemorada em 11 de fevereiro, mas na Paróquia da Ressurreição onde está o Santuário no bairro Nossa Senhora de Lourdes as celebrações e festas são sempre no final de maio. Dia 28 inicia o Tríduo que segue até dia 30, no domingo 10h a missa e após risoto, galeto e carne de porco e saladas, a escolha é sua para levar para casa a partir das 11h15. Faça a reserva para que a comissão organizadora planeje para que não falte e nem sobre, o tempo é de economia. A Rosa anotará seu pedido 3221-5214. E neste sábado no Programa A Cidade o Pe. Bertilo, da Paróquia, falará sobre Lourdes, tríduos e as celebrações.

Fique em casa: vamos continuar mantendo o distanciamento, a limpeza da cidade. Vá as compras sempre que necessário, escolha o melhor horário, trabalhe e produza. Seguindo esse caminho, dessa semente colheremos os frutos que tanto esperamos no inverno o dom da vida, a liberdade de ir e vir e se manifestar, ajudar quem mais precisa e assim venceremos o coronavírus com a proteção de Nossa Senhora Medianeira. E seguimos em frente, todos os segmentos foram prejudicados, até os governantes com suas arrecadações. Como vão pagar as contar? E o setor empresarial também, então vamos produzir acima de tudo e não esperar só pela prefeitura, cada um faça sua parte.