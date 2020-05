3 de Maio de 2020

O dom da vida é divino, é uma oportunidade de estarmos aqui, pois nunca sabemos o momento, dia e hora em que seremos chamados para morar lá com o Pai. O importante da nossa permanência é trabalhar, ter ocupações e sempre estar atento a saúde com exames, acompanhamento, alimentação e exercícios, são todos ingredientes que fazem muito bem completo o nosso dia-a-dia. E pessoas idosas entre outros fatores precisam dar atenção especial a sua audição porque com o tempo surgem os problemas, principalmente agora na quarentena, nas preocupações com o novo coronavírus as pessoas acabam lendo, ouvindo rádio e TV, conversando, talvez um segmento dadas as ocupações em que algumas pessoas não deram importância e agora faz falta. A Pró-Áudio uma das empresas mais antigas de Santa Maria, especializada no segmento é só agendar horário para fazer uma avaliação, não é obrigado a executar o serviço, mas pelo menos saber a sua situação no momento. Se não puder comparecer pessoalmente a equipe da Pró-Áudio vai na sua casa, devemos lembrar sempre que a audição é um dos fatores principais do bem-estar pessoal. A Jucemara, empresária e sua fonoaudióloga, Ana Lúcia.