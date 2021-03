Prevenção e cuidados

18 de março de 2021

A pauta é a pandemia e a preocupação em todo o país, mas vamos resumir com Santa Maria e o estado. O maior dilema é que os hospitais não têm mais espaço, além da falta de equipamentos e pessoas preparadas para cuidar. É chegado o momento da cooperação de todos, de cuidar de si e dos outros e até fiscalizar se for o caso. Vamos manter-se recolhidos até segunda-feira, mantendo o distanciamento, vá a rua só se precisar e se Deus quiser na segunda o comércio poderá abrir suas portas para receber os consumidores. Ele não é o único culpado pela pandemia, todos nós abusamos um pouco e por isso enfrentamos tanta mortandade nesse momento com famílias enlutadas, sem despedida e lá mais adiante virão problemas maiores como crianças sem pais e mães, sem recursos, qual será sua forma de viver e quem vai ajudar? Sem comentar as discussões jurídicas que devem ser apontadas, pois quem partiu deixou patrimônio e na certa os herdeiros vão buscar seus direitos. Portanto amanhã, que é dia de São José, protetor da Igreja, que ele interceda pela saúde e harmonia de todos nós principalmente de quem está hospitalizado na ânsia de voltar para casa.

Brigada Militar: está preparando o chamamento de 800 policiais que vão frequentar o curso com seis meses e a EsFAS daqui deverá receber em torno de 200. O que é muito bom para Santa Maria, pois terão aulas práticas e teóricas e com isso as ruas terão a presença dos alunos que vão colocar medo em alguns mal-intencionado.

Ovos orgânicos: o professor Gustavo Pinto da Silva, do Politécnico da UFSM, além de sua atividade coordena as feiras. Com sua família cultiva em Jari pêssego, tomate e uva. E agora lançou um projeto que já tem 12 produtores de 8 municípios da região na produção de ovos orgânicos, à moda antiga com a galinha criada ao ar livre.

Sicredi: até o dia 5 de abril acontecem as assembleias da região centro no formato digital. São mais de 64 mil associados, o voto é importante. Acesse o link sicredi.com.br/assembleiadigital com antecedência e faça seu cadastro para participar.

Trânsito: impressiona o número de candidatos pela carteira de habilitação, são mais de 100 mil a espera das provas em que o Detran promete agilidade, mesmo com sistema remoto. E a partir de abril passa a valer a CNH dependendo a idade com validade até 10 anos.

Noz Pecã: a safra que começa em maio prevê a produção de mais de 5 mil toneladas e a região de Cachoeira do Sul é líder na produção. E a indústria criou uma máquina com uma mão robótica que vai ajudar na colheita e assim reduzir os empregos. É bom que o estado parte para outro tipo de produção. A agricultura familiar vem descobrindo cada vez mais locais com produtividade para vários segmentos.

Pandemia: a UFSM marcou um ano sem aulas presenciais, a maior parte dos alunos foi para casa, mas dezenas de alunos permaneceram na casa do estudante, com o RU fechado a situação não foi fácil. A instituição concedeu uma ajuda de R$ 250 mensais. Eles estudaram, pesquisaram ou trabalharam? Por terem permanecido ali algum motivo tiveram. Deixo em aberto o questionamento.

Roveda Imóveis aluga

– Floriano Peixoto a uma quadra do Calçadão, loja pronta com 170m².

– Na Rua do Acampamento, 590, loja e sobreloja para qualquer atividade, com 1.200 m²

– Galeria do Comércio uma sobreloja de frente para a Venâncio Aires, sala com 57m² por R$ 900,00.

– Casa na Dr. Turi com duas garagens e 9 peças, mais churrasqueira e cozinha separadas com forno para pizza.

– Na Rua Floriano Peixoto esquina com a Andradas, 1 dormitório com garagem de frente R$ 800,00 com bonificação.

– Na Barão do Trinfo próximo a Silva Jardim, 1 dormitório com garagem R$ 790,00. Prédio com elevador.

– Rua do Acampamento, 1 dormitório com garagem por R$ 860.

Roveda Imóveis Vende

Parque das Oliveiras terreno 14×25 em um condomínio pronto parra construir. Em Itaara terreno com 514m² em frente ao Sicredi. No Bairro Tomazzetti ruas asfaltadas de esquina 26×37. Quer vender o seu imóvel? Ganhará mídia no site e na Rádio Imembuí, se vendermos seu imóvel pagará a comissão que a lei determina. Sempre estamos de plantão pelo 55 98407-1000.

