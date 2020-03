Preocupações

24 de março de 2020

Os decretos são rigorosos, tudo para prevenir a propagação do coronavírus e pouco se fala na estiagem. Só quem passa perto dos esgotos nas sangas da cidade sente o mau cheiro, é muito grave a situação. Graças a Deus que lá no passado homens visionários conseguiram verbas para construir as barragens que nos dão suporte hoje para termos água em abundância, mas também foram esquecidos, nem por isso esbanje, gaste só o necessário.

Empresários: de modo geral estão preocupados com seu estabelecimento, seja qual for a natureza ele gera empregos, tem compromissos para atender e pela crise que vinha vindo só quem é muito forte financeiramente tem sobre de capital de giro. É muito simples mandar fechar, ficar em casa e adiar os pagamentos, mas o momento é delicado, é preciso cuidar a vida neste momento e depois pensar qual será a solução para voltar à normalidade. E será um longo caminho para todos.

Trabalhadores: o presidente com uma medida provisória estipulou que haja negociações entre empregado e empregador sobre salários, férias e folgas. Já levantaram a bandeira os contra, os que não fazem nada, só criticam e não apresentam soluções. Abordaram o assunto sobre como ficam as leis trabalhistas e os direitos do trabalhador. Mas eles não dizem para o trabalhador que se não tem emprego e nem produção não tem salário. Nem o governo terá para pagar o funcionalismo, não adianta fazer greve, se a produção não paga os encargos sociais, não tem verba para tal. Os sindicatos foram criados para proteger os trabalhadores. Nos últimos 30 dias me apontem alguma ação positiva dos líderes sindicais em favor do trabalhador. Ao contrário aqui na semana passada um caminhão de som passou em frente ao jornal A Cidade alertando os professores municipais sobre os direitos que têm em perdas salariais. O momento é de cautela, de cuidar de si e rezar para que o coronavírus passe rápido e venha a chuva para tranquilizar a todos. A melhor forma é a negociação entre patrão e empregado, ambas as partes precisam dialogar e entrar em entendimento, nenhum pode prejudicar o outro. O coronavírus aí está para equilibrar e os gananciosos se dão conta de que vivemos momentos de mudanças. Agora jogadores de futebol não aceitarem condições nem reduzir salários, e o seu sindicato ainda colocou lenha na fogueira, será que eles têm humildade em pensar em quem está enfermo, sem dinheiro, quantas crianças mostradas pela TV nas favelas do Rio de Janeiro a situação em que vivem, seria bom que os atletas que ganham muito bem se voltassem para essas questões e as instituições públicas que fiscalizam tanto deixem o empregado garantir o emprego, ele vai chegar a um bom termo com o patrão, um depende do outro.

Que reine a paz: a humildade, ouvir as pessoas, o entendimento, queremos ver o prefeito e o vice juntos como fizeram por mais de três anos trabalhando pela cidade que é de todos. Mais uma vez o que foi dito ontem para que cancelem as eleições municipais. Alguém disse que tem que mudar a constituição, é só fazer um artigo e que o Congresso sem seus interesses eleitoreiros concorde com a mudança constitucional permitindo unificar uma única eleição em 2022. E ainda tomamos conhecimento, por alto, que a economia com as eleições municipais seria de R$ 8 milhões, quanto daria para investir com isso em equipamentos, hospitais e melhorar o atendimento, além de mais espaço para as pessoas que precisam. Vamos formar uma corrente para prorrogar os eleitos de 2016.

