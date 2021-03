Preocupações no Brasil

16 de março de 2021

Principalmente no estado e em Santa Maria com a pandemia. Conscientização, pois estamos chegando no limite das autoridades, cada um deve fazer sua parte porque a vacina vai demorar. O momento é preocupante, são vidas que partem a todo instante. O governador já sinaliza bandeira preta em abril e não poderá ser diferente, mas a cogestão poderá ser exercida a critério de cada município. Chegou o momento de rezarmos cada vez mais e cada um no seu segmento de fé. Nessa semana eu escolho São José para que interceda por todos nós, pelo dom da vida e pela saúde.

Jornal A Cidade circula amanhã com sua última edição impressa. Por mim foi criado em 17 de março de 1998, lamento em ter ouvido comentários de que ele vem de uma sucessão de outros jornais, é fake news. Quero dizer ainda que estou deixando de circular o jornal impresso, mas continuo pelas redes sociais e na Rádio Imembuí se a direção permitir. Dizer ainda que até neste momento estou com ficha limpa, nem um credor a espera de pagamentos, diferente de outros do passado. Fui criado com a verdade, pautado sempre pela transparência e digo nesse momento antecipadamente obrigado a todos que apostaram e apostam em nosso trabalho sem qualquer sensacionalismo, sempre primamos pela ética e a verdade acima de tudo.

Nosso abraço hoje ao Corpo de Bombeiros: é o dia da criação da 1ª Estação em Santa Maria em 1955. Uma trajetória de trabalho, dedicação, sempre buscando soluções para quem solicita o trabalho desses profissionais. São uma referência regional e tem sua sede central. Sabemos o quanto estão presentes em todos os momentos dramáticos que as pessoas vivem.

Brasília: o coronavírus chegou faz um ano, alguém já ouviu dizer que dos três poderes executivo, legislativo e judiciário apresentaram alguma solução para reduzir custos? Tudo fizeram para estar na vitrine, em plena crise nacional alguns ainda buscam obter direitos e vantagens legais. Enquanto isso o desempregado aguarda ansiosamente a liberação do auxílio emergencial. O lamentável de tudo isso é que nós os elegemos e eles em parceria indicam pessoas de sua confiança para os cargos. A palavra redução de custos não existe no setor público. É só aguardar o final do mês que está perto, que o salário cairá direto na conta e se o governo não tem como pagar vem os protestos. Quero ver do jeito que está sem produção, o comércio fechado como será o pagamento dos encargos públicos, sem dinheiro não se paga. É bom que quem está em emprego com estabilidade ou cargo de confiança que também não receba para sentir a real situação em que vive o país. A situação é delicada. Fique em casa e comece a pensar na conjuntura política nacional. Não será com a troca do ministro da saúde que o dinheiro vai prosperar.

É triste ver a Rua do Acampamento desta maneira

As feiras do produtor ao consumidor: todos os dias pela cidade e no sábado no Feirão Colonial. Na foto recordamos a Feicoop do passado.

