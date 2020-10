17 de outubro de 2020

São seis candidatos a prefeito e a vice e mais de 300 a vereador. Falta alguns dias para as eleições e o eleitor deve analisar a conjuntura política nacional, os fatos que trazem tristeza para pessoas de bem. Não sou candidato, respeito às leis, cada cidadão tem o dever de votar dentro dos limites de idade e a escolher também, para não reclamar depois. Já constataram o quanto é difícil cassar alguém em seu posto. E mesmo diante de tantas ações policiais de um modo geral nem assim intimida alguns a praticarem a corrupção e sempre negando, será que a polícia vai divulgar fantasias e algo irreal? Por isso cabe a cada um de nós saber escolher. Os que querem ocupar a cadeira do executivo não prometam, façam a campanha e vamos ver o caixa para depois empreender, não esquecendo a todos os candidatos a prefeito e vereadores que forem eleitos que devem trabalhar em sintonia independente de partidos quando o assunto é de interesse do município. o quanto precisamos abrir as portas para que a Escola de Sargentos das Armas venha para Santa Maria, o quanto deve existir o diálogo, a formação de parcerias, buscar empresas para que aqui se estabeleçam, tudo é transformado e moderno e a cidade também deve ser em cima e embaixo, incentivar a vinda de um indústria de reciclagem de vidros que tem o consumo elevado e não tem onde descarregar, trabalhar unidos mesmo com o tempo esgotado pela duplicação da Faixa Nova, ela é um símbolo e um cartão-postal pela entrada de nossa cidade, investir na educação e não esperar apenas os colégios da rede particular que investem, cobram bem e correspondem aos anseios de quem os procura, assim deve ser o poder público. Sentimos no momento um bom entrosamento da segurança pública, o serviço de inteligência tem funcionado, manter as câmeras atentas e buscar soluções. Todas as propostas que estão na campanha eleitoral são bem-vindas de todos os candidatos, agora compete ao eleitor votar e depois por quatro anos acompanhar o que foi dito na campanha e o que está sendo realizado, seja quem forem os eleitos. A tecnologia avança com rapidez e assim precisamos acompanhar e o recado final para os seis candidatos em que um será eleito e para os 21 vereadores que irão assumir tratem desde logo ou assim que forem eleitos da construção de um centro de administração pública municipal para acolher toda estrutura municipal, inclusive a Câmara de Vereadores para economizar no aluguel, não importa a localização, tem que ter espaço. Agora mesmo vai a leilão a antiga sede dos Correios na Visconde de Pelotas com mais de 11 mil m², que local para uma obra deste porte, inclusive negociando com uma empreiteira os prédios existentes, inclusive com permuta, poderá ganhar a cidade um prédio moderno e prático e a economia do aluguel que é considerável.

