Pozzobon Agropecuária

12 de outubro de 2020

As pessoas preocupadas com o coronavírus desde o mês de março acabam levando por brincadeira, mas os resultados estão a nossa frente e quantas vítimas já produziu esse surto em nosso país e em Santa Maria também. E com o ‘fique em casa’ quase sempre nos lares encontramos um cachorro de estimação e a família dá a ele o tratamento adequado por ser muitas vezes o companheiro das crianças. E na Euclides da Cunha, 1640 o consumidor encontra o que procura para seu pet, inclusive o atendimento veterinário permanente em horário comercial ou a domicílio com agendamento. E além disso todos os medicamentos necessários sob o controle e receituário pela médica veterinária Priscila Tiessa Ferreira Lucas. Ligue pelo 3026-0076. E neste mês também foi comemorado o dia de São Francisco de Assis que é o protetor dos animais.