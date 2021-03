Pozzobon Agropecuária

20 de março de 2021

A empresa que foi idealizada por Luiz Pozzobon e sua família há mais de 25 anos, lá no começo com uma forte agropecuária, hoje mais focada nos acessórios, rações e produtos veterinários, tendo em vista o crescimento dos pets no mercado especializou-se no segmento, inclusive com atendimento veterinário permanente em horário comercial ou também com atendimento a domicílio com a dra. Priscila. Como diz o Luiz “aqui se vende, mas também orientamos as pessoas como devem agir e cuidar dos animais” para que o cliente volte sempre pelo atendimento e qualidade encontrados. Fica na Euclides da Cunha, 1640 e os telefones são 3026-0076 ou 3221.7533