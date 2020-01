Ponto do Cafezinho

16 de janeiro de 2020

ELEIÇÕES MUNICIPAIS: Qual a sua avaliação e sua escolha para eleger prefeito, vice e os 21 vereadores? Tem visto ou ouvido nomes desconhecidos em busca de cargos? Eles querem participar. Tudo isso é para depois o vencedor que muitas vezes precisa de ajuda dos outros candidatos que não se elegeram para cobiçar um cargo público no executivo ou legislativo, sempre dando um jeito para acomodar. Será uma eleição disputada e o povo ainda guarda mágoas dos buracos que tivemos, mas já esqueceram pelo o que vem sendo feito pela cidade, assim que funciona, levam dois anos para colocar a casa no seu sistema e começar a trabalhar. Uma eleição das redes sociais com o povo gostando de tocar na mão do candidato, visite casa por casa e aperte a mão sem falsidade, não se transforme e seja o que você é, fechado ou aberto, não sendo simpático só pelo voto, o eleitor hoje acompanha as informações a todo instante e sabe o comportamento de cada um. Temos até março para as filiações partidárias e até julho para definir os candidatos, mas comece a pensar.

O QUE FAZ A POLÍTICA: Sendo aliado de uma ou outra forma e para receber apoio dos eleitos no parlamento a base é contemplada com cargos. Um fato local chamou a atenção que foi a nomeação do diretor do SINE recentemente, culpa da imprensa e da tecnologia, descobriram que o contemplado tinha ajuizado uma ação contra o estado e com rapidez a ação dos contrários cobrou e o chefe cumpriu para não perder os aliados.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Tudo deve ser negociado no sistema atual, quando assumiram o mandato os deputados já negociaram a eleição das futuras presidências da casa, atualmente está com o Lara do PTB, assume agora este ano Ernani Polo do PP e posteriormente Gabriel Souza do MDB, em 2022 chega a vez de Santa Maria com Valdeci Oliveira do PT. Chama-se planejamento ou interesse?

EMPREITEIRAS LOCAIS: Dentre tantas, acho que as maiores são a Cotrel, Continental, Dalla Pasqua e outras. Tem vencido concorrências locais e o mais importante é que o dinheiro fica por aqui, além dos problemas terem mais facilidade de serem resolvidos. Precisaríamos que as responsáveis pelos viadutos buscassem mais recursos para as obras.

NOVO PARTIDO: É a bandeira do presidente da república, se faz necessário colher 500 mil assinaturas de eleitores, se compararmos a votação que teve não será difícil, estão agendando uma mobilização em 15 de fevereiro na capital do estado, alguém acha que não irá conseguir?

LUIS CARLOS HEINZE: Trabalha muito pelo meio rural e está sempre atento, não abandonando outros assuntos. Recentemente esteve em Santa Bárbara do Sul, depois de 30 anos as 36 famílias do assentamento Canta Galo receberam a regularização de suas terras feitas pelo INCRA. Foi necessário um ruralista assumir a superintendência do INCRA para que isso fosse viabilizado, são 602 hectares que produzem grãos, hortaliças e frutas. Era uma desapropriação do governo federal, isso chama-se burocracia. Nosso estado atualmente tem 12 mil famílias distribuídas em 340 assentamentos, são 250 mil hectares de terra regularizadas desde 1970, ainda é muito pouco, mas tudo isso é resultado de quem entende do assunto e trabalha.

DPVAT: A seguradora vai devolver quem pagou a mais, mas estão achando difícil encontrar uma maneira, vai ter que comprovar que pagou? Só ligar para a pessoa e depositar na conta, quantos não vão fazer isso para não ter incomodo e a seguradora bate palma.

FAMÍLIAS ENDIVIDADAS: Em pesquisa recente foi levantado que 65% delas fazem parte deste grupo, culpados os bancos pelo absurdo nos juros, o governo e o judiciário que não fazem cumprir a lei e abriram espaço para o cheque especial, além das lojas que emprestam dinheiro com facilidade, mesmo com risco quem paga compensa os devedores. O povo sofre.

GESSO: Um pequeno acidente no final de semana, mas é normal, já passei por isso e constatando lá dentro a colocação no passado era sempre com um arame fino, com a trepidação ou pela velhice ele não suporta o peso ali existente. É um alerta sobre esta beleza de material que ao mesmo tempo é um perigo, hoje tudo é moderno e frágil, até o gesso no teto. A culpa será da velhice, engenheiro ou quem executou?

TECNOLOGIA: As incubadoras nasceram dentro da UFSM e daqui também surgiu o Tecnoparque na parte oeste da cidade com investimento e um espaço moderno, mais de 30 empresas funcionando ali. Era necessária uma injeção financeira e um maior apoio, foi necessário chegar quase há 60 anos para a UFSM criar o Parque Tecnológico, com isso tira certos poderes e vantagens do Tecnoparque, como é federal a verba virá mais fácil. Lamentamos ver esta divisão, mas as pessoas viram por bem criar e com isso abre espaço para novos empregos e cargos.

INSS: Força tarefa agiliza concessão de benefícios, mais de um milhão de pedidos estão ativos, as pessoas sofrem para se aposentar. Vem aí o aumento para os aposentados de 4%. Presidente Bolsonaro, nós não queremos aumento, queremos que o governo e o congresso revejam os direitos do contribuinte e o fator previdenciário, quem pagou sobre 20 pisos deveria estar ganhando em torno de R$10.000,00 e na verdade não chega a 3. Parlamentares chegam à campanha eleitoral dizendo para o aposentado que trabalha, na hora de votar fogem. A esperança diária dos aposentados é que o governo reveja o fator previdenciário e o judiciário deixe agir. Não comecem a comentar que foi aprovado, apenas mencionei o fato.

A PRAÇA HISTÓRICA: No passado foi criada uma associação de moradores para zelar pela Saturnino de Brito com a concessão pelas instituições públicas que permitiram a festa dos calouros, agora se torna um palco do crime, as pessoas de bem devem evitar passar por ali. Às 4h mais um homicídio com arma branca, instrumento que vem sendo muito utilizado, mesmo que o estado seja o segundo no Brasil em legalizar armas no ano passado, o povo está se armando, mas o marginal usa a faca que aí não é porte ilegal de arma. É necessário que o congresso faça uma lei para acolher a faca. Jovens, ouçam os pais e os mais velhos.

BETO PIRES: Meu amigo que há 19 anos o Programa A Cidade faz abertura com o hino de Santa Maria. Neste domingo estará na Basílica da Medianeira com seu show a partir das 19h.

BOM VENDEDOR: É uma arte saber cativar o consumidor, tem pessoas que lutam e não conseguem, outros pelo poder que ostentam e liderança na comunidade conseguem vender com facilidade, méritos para quem consegue este objetivo. Se você quer esta atividade, ela é graciosa e dá para ganhar muito bem se tem amor no que faz. Muitos investidores na balada entram na conversa e acabam contribuindo e nem sempre é o propósito.

ESCOLA CÍVICO MILITAR: Parabéns para Bagé que vai ganhar a sua unidade que é a quinta. Um ótimo investimento na preparação da nova geração na terra do vice-presidente da república, General Mourão.

MEU AMIGO DELLA VECHIA: Cumpriu sua missão e partiu, amava o Balneário Pinhal. Pai do Carmo Della Vechia e da Carmen.

PARCERIAS: São de suma importância, com isso o estado economiza mais e consome com funcionalismo, por aqui é lei que todo investidor deve deixar uma contrapartida. Na capital os bombeiros receberam com tanta bondade veículos e afins para modernizar a unidade dos bombeiros, assim é bom e funciona bem. A despesa do estado continua aumentado e é sempre menor do que a receita. Desta vez a empresa alemã que administra o aeroporto Salgado Filho e a EGR que abriram a mão e colaboraram com a prevenção no estado.

GREVE DOS PROFESSORES: Voltaram? E os dias que ficaram parados? Quem motivou a greve, foi o sindicato? Os contribuintes deveriam acionar o mesmo para pagar os dias parados, ou não tem dinheiro?

CELULAR: São 43 mil presos no estado, é uma cidade, agora para evitar o uso do celular o governo vai comprar oito bloqueadores de sinal, não faz nem cócega.

BOTIJÃO DE GÁS: A lei de prevenção proíbe nos apartamentos, mas quem fiscaliza deve usar o bom senso. Tem prédios antigos que não tem como canalizar, assim como interfone, elevador e outros, isso deve ser feito para prédios novos e os velhos que fiquem como está. Sempre deve ser avaliado de acordo com o caso individualmente.

PASSAGEM DE COMANDO: No 4º Blog o coronel Turquiello passou o comando na semana para o tenente-coronel Sidney Lima e o prefeito em exercício prestigiou o ato.

PREVENÇÃO: Nesta quinzena de janeiro foi incrível o que assistimos de homicídios, feminicídios, afogamentos e acidentes de trânsito, o que está acontecendo? Tenha prevenção e cuide as crianças, não se aproxime do perigo porque é lamentável quando saem de casa para o lazer e arrasam famílias. Dizem os antigos que quando chega a hora a gente vai, mas a prevenção é um dos fatores que irá ajudar, as crianças são eufóricas e querem ir para a água, mas tem muitos adultos que fazem isso e dão mau exemplo. Além do comportamento na via pública, tudo que é intimo e sigiloso deve ser feito em local adequado, respeitando as pessoas na via pública e colocando o lixo no local certo, nos engarrafamentos os apressadinhos podem esperar, tentam avançar e querem passar na frente deixando os restantes tristes. Assisti uma cena esta semana que a parte atingida revoltou-se e senti medo de algo acontecer.

IPTU: Sábado compareça na Av. Paulo Lauda, defronte ao Posto de Saúde, lá estará a equipe da Prefeitura para você conseguir o boleto para pagar seu IPTU. Leve junto o número do cadastro para ser mais prático.