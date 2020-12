Ponto do Cafezinho – Edição 1324

19 de dezembro de 2020

Eleições: parece que faz mais de ano, mas as municipais aconteceram recentemente. Vamos pensar agora para 2022, não a presidente e governador, mas sim a deputados. Unirmos esforços, os partidos devem dialogar, formar coligações e indicar candidatos com potencial eleitoral, visionários par ao futuro e com interesse pela cidade. O mundo mudou, estamos restaurados. A política deve inovar e valorizar a região central. Sempre comento e publico sobre 1999 em que a região central era representada por 13 parlamentares, alguns são eletivos até hoje, outros já partiram. É um momento das lideranças empresariais, políticos, carregarem a humildade, a tolerância e prepararem a base para a grande eleição. Quando tiver a edição impressa ou na página diária do jornal esse assunto estaremos sempre abordando.

Passeio: quem trabalha durante a semana costuma viajar ou pela cidade conhecendo os pontos, parabéns aos que tem o interesse de conhecer in loco onde residem. Mas de veículo tem limite de velocidade em alta ou em baixa. Aqueles que costumam passear com o braço na porta, celular na outra mão, ou chimarrão ou cigarro, conversando com quem está ao lado e quem vem atrás que se dane são um perigo iminente. Nas rodovias quando um caminhão cargueiro dá o sinal caia fora porque o acidente será inevitável.

São Sepé: a comunidade elegeu o ex-prefeito, meu amigo João Luiz Vargas com experiência parlamentar no Tribunal de Contas e voltou para sua cidade natal em que vai comandar o município com quatro anos. E uma de suas ações é de que das 9 secretarias vai reduzir a três. Isso é melhor e traz economia para o município, com poucos gestores é mais fácil administrar.

Vacina da covid-19: quanta mídia, quanta busca de espaço para alguns se promoverem politicamente. E o povo sofre esperando ansiosamente. Que haja rigor nas compras e na fiscalização.

Crise: sabemos que a modernidade requer do empresário renovar, melhorar o seu estabelecimento, o visual, tudo isso tem custos para manter-se no mercado. Felizes quem conseguiu chegar até aqui e sei o quanto alguns investiram forte para mostrar a diferença. E o mais grave agora é que não conseguem produtos para abastecer o seu empreendimento e além disso a alta que tivemos no valor dos produtos alimentícios, bem como de todos os demais segmentos e a falta de insumos para a indústria produzir mais. O momento é grave. E quando não tem produto a ganância aumenta os preços.

Serviço: vai limpar o jardim, o quintal da casa. Antes de contratar saiba quem é e não abra a porta sem conhecer. Você não sabe quem está por trás da máquina ou da roupa. Temos inúmeros exemplos e com isso uma advertência.

IPVA: já está nos bancos a disposição para quem quer pagar em cota única até o dia 31. Convenhamos 3% de desconto. E aquela lábia de bom motorista e bom condutor, isso não existe. Se alguém quiser em abril, aplicando o dinheiro periga dar mais no rendimento da poupança do que no desconto do IPVA. E para quem quer pagar em três vezes a partir de janeiro não há nenhuma vantagem.

Mensalidades escolares: foi limitado a rede particular o máximo de aumento de 3,5% de reajuste. Já estão dizendo que é insuficiente pelos gastos de 2020 com a estrutura e com a compra de equipamentos para o sistema remoto. Quem entra na chuva é para se molhar. Sacrificadas aqui são as famílias que tem que pagar. E ao assinar o contrato, leia e exija uma cláusula para o caso do cancelamento de aulas presenciais que seja reduzido o valor das mensalidades. Ele já vem pronto e ninguém lê, depois o colégio cobra amigavelmente ou na justiça. É inacreditável que sem aulas presenciais os gastos tenham sido elevadíssimos. E o MEC determinou que as aulas presenciais nas universidades públicas retornem a partir de março. Os reitores já se manifestaram dependendo da pandemia. Para mim está muito bem assim com economia total.

Se for vacinado não beba: no Brasil, não. A recomendação vem da Rússia. Aqui pelo visto alguns já acostumaram com a pandemia e fazem de conta de que não tem nada. Só quando lá estiverem vão sentir.

Balneário Camboriú: é uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Como será a temporada? Mas a Roda Gigante foi inaugurada com 65m, é a segunda do Brasil, a primeira é a do Rio de Janeiro.

Beto Fantinel: da Quarta Colônia, jovem político, deverá assumir em janeiro como deputado estadual pelo MDB, era suplente e vai somar-se a sua sigla e seguir adiante. Recentemente a mídia mostrou prefeito e vice eleitos e o vereador Schirmer olhando atentamente para o Piratini em Porto Alegre, faça a sua reflexão. Para Santa Maria mais um parlamentar importante, pois tem família e amigos aqui.

Polícia Civil local: o serviço de inteligência funciona e as redes sociais também. Se a tecnologia facilitou, também está atingindo o crime. Parabéns ao delegado regional Sandro Meinerz, a delegada Debora Dias e toda equipe que pelo jeito deram um basta no golpe do cartão. Como diz o delegado recomendando que bancos e financeiras não ligam para a casa do cliente e nem pedem a troca de cartão. E aos idosos gananciosos, como uma idosa daqui com 7 tijolos de maconha em casa, guardou para os traficantes e agora vai sofrer as penas da lei e eles dando voltas com seus carros blindados. Ganho fácil tem limites, ao jovem que se deixa envolver pela droga, tome cuidado, pois com qualquer deslize você cai fora. Eu confio muito no serviço de inteligência da polícia em geral e hoje é fácil. Só que agora os que foram detidos têm ampla defesa e o magistrado cumpre a lei. Conheço o golpe do bilhete desde 1965 em Passo Fundo e as pessoas continuam sendo enganadas. Ninguém joga dinheiro pelo ar, só os bandidos em Criciúma.

Pequenos municípios: já constataram o quanto o tráfico, a droga e o traficante têm se instalado na região central. Recentemente entre outras cidades o que acontece com Restinga Seca? Uma cidade próspera, industrial, agrícola, pecuária e já tem cinturão de pobreza onde se instalam os traficantes.

Brincadeiras, ironia e meu jeito de ser: me perdoem algumas vezes as minhas colocações nesta página ou na rádio. Mas cito para que as pessoas mentalizem e façam alguma reflexão para evitar aborrecimentos. Não levem a mal. Mas tenho certeza de que elas têm o objetivo de construir o lado positivo e o ânimo com que nesse momento estamos tão preocupados.

Um final de ano feliz: para o Jorge Pozzobom, sua esposa Janice e as filhas Rafaela e Vitória. Primeiro pelo êxito da gestão municipal nos quatro anos conseguindo administrar a contento na pandemia, sei que não agrada a todos, mas vamos colher os frutos dessa semente. Segundo que o povo quis a continuidade e ele foi reeleito. Terceiro porque dia 29, quase na virada do ano sua esposa Janice comemora o seu aniversário e pelas restrições e normas deverá ser só em família. Que Deus ilumine para que os próximos quatro anos sejam de amor, êxito e crescimento do nosso município.

Multas: já está em vigor o desconto de 40% para quem é autuado e paga na hora, é uma bela diferença. O bom mesmo é respeitar a sinalização nas rodovias. E para quem tem aplicativo fica ainda mais fácil.

Ponte do Guaíba: depois de muito tempo, mesmo ainda faltando remover e assentar 500 famílias na certa vão encontrar um caminho para concluir os 5% que falta. Para quem sai ou chega da capital muito cuidado agora porque são três viadutos. E a ponte nova evita pela altura o içamento quando passam os navios. Duas obras que contemplam a capital, a ponte e a Rodovia do Parque. Falta o estado se mexer agora com verba pois como disse o governador na inauguração ‘preciso de mais dinheiro para investir em rodovias no estado’ e nós estamos esperando a 287 e o ânimo e esperança para que nasça um projeto para a Faixa Nova, mas não uma simples duplicação e sim farta iluminação, pista de pedestre e para bicicletas, não vamos cochilar, quem acompanha fique atento e que não aconteça como no viaduto da 509 que esqueceram a iluminação.

PCC: se deram conta de que não são só bandidos, mas investidores. É um estado a parte com toda estrutura para funcionar bem, cada um com sua missão e vão conseguindo laranjas pelo Brasil todo estruturando e fortalecendo. Imaginem quantos políticos por baixo elegeram nesta eleição. Mas não cabe a mim e sim ao setor de inteligência investigar.

Glauber Batista dos Santos: seus pais tristes pela partida, Jorge e Silvia. Dever cumprido, com problemas de saúde deixou um exemplo de vida que mesmo diante das adversidades é possível vencer. Conquistou a formação em Direito pela UFSM, estagiou e depois de formado trabalhou em alguns escritórios de advocacia. Quis o destino que com 30 anos ele partisse. É importante salientar o quanto os pais acompanharam o filho no dia-a-dia. Descanse em paz, que sua trajetória e seu exemplo sirvam para tantos que dizer que tudo é difícil e nunca encontram uma saída.

Concessões: quatro empresas inclusive uma espanhola e o principal a paulista que controla hoje a 290, a Freeway, a 386 e investiu forte sabendo o quanto o pedágio rende. E Santa Maria o projeto é para 30 anos, mas o pedágio vem logo, assim que assinar o contrato já passa para arrecadação e como ficará a EGR, vai acabar? Mas que venha com mais rapidez.

Azul empresa aérea: um voo por dia em Santa Maria, pelo convênio com o Piratini vão incentivar os voos regionais, já prevendo o turismo 2 voos diários para Torres e 3 para Canela. Vamos lembrar que Santa Maria é uma referência regional. Podia ser dois comerciais por dia também, é preciso entrar em campo.

Caminhar: é importante, andar de moto e carro também, mas respeitando o trânsito. Agora, alguns caminhantes estão correndo no leito das ruas e na Hélvio Basso ao invés de irem pela pista de ciclista eles vão na contramão confrontando os veículos. É um perigo iminente. Vamos cuidar da vida e também do trânsito. Faça sua parte.

Câmara de Vereadores: no dia 16 desse mês em 1857 foi inaugurado o prédio e em 14 de abril de 1858 foi feita a primeira eleição e assumiu a presidência o Coronel José Alves Valença. E no dia 17 de maio do mesmo ano a cidade foi emancipada. O judiciário local deu um prazo de 30 dias para que a Câmara informe o destino do prédio ao lado. É bom lembrar que teremos uma nova diretoria a partir de janeiro, uma nova gestão e as coisas estarão diferentes. Joguei minha sugestão no passado para permutar o prédio em oras a uma Construtora e essa construa um prédio moderno para o legislativo. Terreno a prefeitura tem, é uma questão de negociação.

Brigas: de vizinhos, por qualquer fato fútil acontece a discussão, alteram-se os ânimos, mas também por disputas de terras principalmente entre famílias e se chega as vias de fato. Temos dois casos recentemente, urbano e rural. Isso é falta de diálogo e bom entendimento. Não discuta, principalmente com um bêbado.