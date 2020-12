Ponto do Cafezinho – Edição 1323

6 de dezembro de 2020

Eleições: as municipais já elegemos 21 vereadores, o prefeito e o vice, agora é aguardar que cumpram as promessas de campanha e por quatro anos lá vão permanecer. Mas eu já estou chegando atrasado, tem gente que já está costurando para 2022, a grande eleição, do executivo e legislativo. Aqui mora o perigo, vamos unir Santa Maria? Começar agora, formar a frente da Região Central, fazer um plebiscito entre os partidos e eleger nomes fortes, empreendedores, principalmente para deputados e não buscar uma divisão, aí ficamos como agora só com um federal. Lideranças e entidades devem ter humildade acima de tudo e ceder para preparar uma grande eleição com representação sem igual como tivemos em 1999, 14 parlamentares. Alguém sabe disso? Eu tenho as fotos, que saudade daquela época, é cedo falar nisso, mas quem chega cedo senta na frente e chega de divisão aqui ou vaidade pelo cargo, ou na esperança de concorrer para ganhar um emprego depois como aconteceu agora nas municipais. Essa pauta será parte desse espaço na mídia impressa.



Valnei Vieira Baterias: é a empresa que no dia 8, feriado municipal, dia da Justiça e da Família e da padroeira do município comemora 54 anos.



Pardais: foram colocados, comenta-se que estão ligados, na 287 que eu conheço tem validade a multa? Não tem placa de sinalização. Quem passar à noite na certa que traz para casa um bilhete.



Catedral Metropolitana: dia 8 é o dia de Nossa Padroeira, se você é visitante ou católico, passe na frente, entre e olhe a beleza, a arte e a cultura da nossa Catedral.



USE: é o terreno aqui em frente ao Jornal A Cidade, faz um ano que aqui esteve o presidente da Fecomércio junto ao prefeito municipal visitando o local e dando início ao projeto. Em que pé está? Andando? Quem espera ônibus tem ansiedade para receber uma parada digna de aguardar no local, principalmente em dias de chuva.



Monitoramento: poderá faltar efetivo local, mas são 800 câmeras, viaturas em abundância e acho que a comunidade ao se deparar com assalto, roubo ou delitos deve ligar de imediato que através das câmeras de monitoramento é possível identificar o autor, principalmente as motos que levam tudo.



Vai viajar?: escolha um horário adequado, principalmente na 287, encontramos motoristas amadores, perigoso e muitas vezes pela precariedade da rodovia o acidente é inevitável. Um bom horário é pela manhã cedo, mas sempre evitando horário de pico, principalmente quem for ao litoral não é recomendável sexta à tarde e a volta no final de domingo.



E a vacina?: que polêmica no mundo todo. Gostei das informações nacionais de que as indústrias primeiro vão vender para os órgãos públicos e depois para o povo. Evidente, já que o faturamento é maior e em alguns casos pagam antecipado.





Leilão: dia 4 está marcado o leilão do terreno da Visconde de Pelotas que pertence aos Correios, são quase 11 mil m². Gente, é mais do que 1 hectare. Não vão faltar interessados. Quantos conjuntos de prédios dá para construir aqui pelo Minha Casa Minha Vida, como corretor de imóveis garanto que o preço está dentro do mercado.



Honestidade: numa viagem encontrei um comerciante com sua banca na beira da estrada de braços cruzados olhando para quem chega. E uma placa dizia: ‘não tem atendente, pegue o que quiser, pague, sirva-se e boa viagem’. Esse não poderia abrir em Santa Maria.



Alarme de incêndio: é lei municipal que a caixa d’água deve ser limpa a cada seis meses. E os para-raios, prevenção de incêndio, é feita a manutenção regularmente? O síndico é o responsável.



Calçada da Heitor Campos: a empresa de Santa Rosa está construindo. Quem espera alcança e o Santuário agradece essa bondade que será muito útil. Quantas pessoas vão a pé até o Feirão pelo leito da rua. Ela poderia chamar-se calçada Dom Ivo do Terminal Projeto Esperança.



Anuncie: o empresário capacitado sabe onde e quando divulgar o seu produto. Nós colocamos à sua disposição três ferramentas e um único valor para o dia 17 de dezembro no jornal impresso, em nosso site e nosso espaço na Rádio Imembuí no sábado das 10h às 12h. A escolha é sua.



Comércio de rua: não tenho procuração para representar o comércio, mas sou contra o que eu vejo, o festival no Calçadão e no viaduto e nos finais de semana por toda parte. Frutas no relento do sol e melancias e alguém ainda compra. Todos têm o direito de trabalhar, mas têm o dever de cumprir as leis. Quantos empresários observei que alugam uma pequena peça e lá estão trabalhando. Falta orientação?



César Schirmer: vereador da capital. Não imaginem que ele encerrou sua atividade política, ele vai longe, tem espaço para em 2022 dar saltos maiores. Aguarde. Bom para Santa Maria.



Crédito fácil: quem empresta ou vende dinheiro de posse da listagem dos aposentados do INSS tem todas as informações e não ligam mais, agora mandam uma gravação. Inclusive a última mensagem que recebi solicitava autorização para acesso aos dados do INSS. Onde está a privacidade? Não forneça o CPF ou o CNPJ para ninguém, só presencialmente.



Partidos políticos: quase todos devem repensar onde erraram. Pois Santa Maria que tanto lutou para ter o segundo turno e agora registramos no dia 15 os que não foram votar, brancos e nulos passaram de 60 mil e no dia 29 foram mais de 70 mil. Dá para refletir os motivos e os partidos devem ser os responsáveis por trazer novidades.



Aniversários: no dia 2 Carlos Rodrigues de Oliveira (dir.), o Carlitos, o técnico da Rádio Imembuí e no dia 7 o repórter, Renato Oliveira (esq.), onde o fato acontece lá está ele não importa a distância.



Passaram as eleições municipais: os eleitos em geral devem ouvir as pessoas principalmente quem os elegeu e suas sugestões pelo bem da cidade que é de todos. Vamos carregar baseados no alerta da pandemia a HUMILDADE, evitar o ódio, a inveja e ser tolerante. Com esses ingredientes o político terá êxito total. A cidade que me acolhe é uma referência internacional, mas tem muito espaço para preencher e depende de cada um de nós. Unidos e dialogando se constrói até uma grande eleição para 2022.



Ademar Pozatti: que anualmente os amigos comparecem no seu centro de eventos para confraternizar no aniversário e neste ano pela pandemia, sem aglomerações, sem champagne, vinho e churrasco. Só pelo sistema remoto, mas ele vai ser homenageado pelos filhos Junior, Gabriela e o genro. Na foto desse grupo nos deixa saudade dos eventos que no passado eram realizados pelo Jornal com a transmissão ao vivo direto das empresas e confraternizações.



Prova de vida: os aposentados ganharam mais 60 dias para comprovar, mas quem puder vá ao banco, é tão simples. Não deixe para depois.



Guerrilha: a organização das facções e o modus operandi dos ataques e assaltos a bancos, qual é sua leitura sobre esse contexto? O que devem fazer as autoridades? Na noite de segunda-feira, Criciúma em Santa Catarina, uma cidade com poder econômico e industrial, foi surpreendida por um grupo segundo as autoridades de mais de 30 pessoas que atacaram o cofre da tesouraria de uma agência bancária. Não conseguiram levar o dinheiro, mas o estrago foi feito pelo pânico que deixaram na cidade. E o alerta para as autoridades de que o serviço de inteligência deve funcionar.

Beto Fantinel: suplente de deputado estadual, mas está complicada a situação politicamente. Deus queira que seja um final feliz para que esse jovem de Dona Francisca assuma seu cargo na Assembleia no lugar de Sebastião Melo, o que para a região central seria de suma importância pela sua atuação política e pelos cargos que já exerceu.



James Pizarro: professor, aposentado, sempre busca uma atividade e assim mantém a memória ativa. Tenho acompanhado sua opinião e na semana me chamou atenção o saudoso médico santa-mariense Paulo Devanir Lauda, que foi meu médico em 1974. Continue para que as pessoas saibam o que se passou em Santa Maria. E na semana também registrou os 50 anos da formatura dos agrônomos da UFSM de 1970 e o quanto nos lembrou das formaturas e festas do passado.

EsFAS Brigada Militar: foi criada em 13 de maio de 1970, no mesmo ano ocorreu o 1º curso de formação de sargentos com quase 170 alunos e a formatura aconteceu no dia 16 de dezembro do mesmo ano, portanto são 50 anos de ensinamentos, disciplina e formação. Quantos colegas seguiram na BM, inclusive o coronel Neumann que foi comandante geral da corporação. E não esquecemos os ensinamentos da escola. Sou grato por tantas oportunidades e de lá quantas portas se abriram na comunidade para mim. A disciplina, a ética e o trabalho são tudo na formação do cidadão. Um abraço aos colegas que ainda se encontram espalhados por toda parte e aqui quem não conhece o Itaúba Siqueira de Souza. Na foto de arquivo nosso encontro em Santa Maria alusivo aos 40 anos que foi em 2010.