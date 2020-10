Ponto do Cafezinho – Edição 1321

10 de outubro de 2020

Eleições municipais: amanhã começam os contratempos, a lavação de roupa suja. Não façam isso. Tragam propostas para o futuro da cidade, o que passou, passou. Mas cabe a cada eleitor acompanhar os conteúdos, a trajetória e as propostas de cada candidato. Aqui está o futuro de Santa Maria. Depois de eleitos, sentiram como é difícil cassar alguém? Negam tudo porque a lei permite. Portanto o futuro de Santa Maria está nas nossas mãos. Não diga que não votará e pagará multa, você será o culpado pelo insucesso da cidade. São mais de 300 candidatos, dá para escolher sim. Capacidade, eficiência e trabalho. Não se empolgue com as promessas ou um futuro cargo. Esteja vigilante a partir de agora.

Eleições: o contribuinte paga a conta, sem falar nos fundos eleitoral e partidário. O STE divulgou que vai distribuir 19 milhões de itens de higiene e EPI’s (a Casa do EPI local participou dessa fatia?). Serão 140 carretas que levarão pelo Brasil o material e forma fretados 5 voos de avião. Só de álcool em gel são 21 milhões de frascos. Imagine a indústria que vendeu esse material e o transporte. E quando é por concorrência pública, o famoso pregão, vejam quanto custa uma eleição.

Abrigo de ônibus: colocados na Hélvio Basso, são diferentes, não vi lá iluminação e nem placas de publicidade, nem o mapa da cidade. É doação, é concorrência pública ou alguma empresa investiu nesse modelo? Ele protege em dias de chuva. Vamos terceirizar, pois assim tudo se muda. E essa bela avenida precisa que a prefeitura busque parcerias e construa um pórtico de entrada.

Criar: conheci uma empresa em Santo Amaro, na grande Florianópolis, em que o empreendedor comprou caminhões potentes e máquinas e importa cana de São Paulo e do norte do país e abastece todo o estado. Ele limpa a cana, deixa preparada e vende para quem produz o suco, conheço o litoral e sei o quanto se consome e até na beira-mar em Florianópolis, isso se chama criatividade.

Safra dos morangos: é gostoso. Quem bate palma é a produção de Agudo. O padrão de preço é variável, lá na fonte é mais caro do que na feira em Santa Maria.

Iara Lemos: jornalista, santa-mariense, seus familiares na certa residem na parte oeste, sua irmã também seguiu seu caminho, estagiou no Jornal A Cidade, depois foi para a RBS e de lá para Brasília e hoje está na Folha de São Paulo. Méritos pelo seu trabalho e na profissão que escolheu. Esteve no Haiti e acho que de lá surgiu o livro que ela escreveu sobre pedofilia, mais um talento local levando o nome da cidade neste mundo afora.

Saúde: nós procuramos por ela, mas alguns gestores e homens públicos avançaram e de tanta verba que veio para os estados em vista da pandemia. Será que vão conseguir recuperar o que foi desviado? Que o Ministério Público, a Polícia Federal e toda a máquina pública investiguem, pois, o povo foi lesado e com esse dinheiro alguns fazem grandes campanhas eleitorais.

IPVA: governador vetou a proposta da Assembleia de parcelar em dez vezes. Todo mundo pagaria, assim a inadimplência irá crescer. Falta de criatividade e imposição. Mas tem alguma prefeitura da região central que ao assumir o cargo o prefeito com a câmara reduziu a cobrança de alguns impostos, foram malhados e o resultado foi que a receita dessas cidades triplicou porque o povo aceitou e pagou.

Mídia: alguém tem ideia de quanto custa um edital em um jornal e como é difícil comercializar? Agora me pergunto sobre alguns veículos que fazem tanta mídia eleitoral, antigamente tomei conhecimento que alguns candidatos pagavam como matéria, não era propaganda política e sim ações de quem fez pela cidade onde queria se eleger. Será verdade? Onde tem fogo tem brasa. É igual a compra de votos, ela existe no Brasil, ou alguém duvida que não, mas é muito bem-feita. Com tanto dinheiro desviado na saúde, chegam numa região de desemprego e por R$100 cada voto é fácil pagar, dá bons resultados. Essa opinião é minha, mas fiquem atentos.

Sinaleiras: a Carlos Gomes com a Presidente ganhou. Agora falta a instalação para funcionamento na Hélvio Basso com a Carlos Uhr e a na Presidente com a Conde.

Saúde mental: a data marca dia 10, sábado, a importância de manter-se em atividade e sem acomodações. A prevenção na alimentação, com exercícios, evitando vícios principalmente o cigarro e a bebida. Procure um médico quando sentir qualquer sintoma.

Duplicação: sai a concorrência neste ano e após assinar o contrato a vencedora terá três anos para iniciar as obras e até 30 para concluir, mas o pedágio começa um ano após a assinatura do contrato. Isso se chama comércio, eles vão construir a duplicação com a receita do pedágio. E nós, sobre a Faixa Nova vamos silenciar? Busque a intercessão do Cherini que é líder da bancada gaúcha, vice da liderança no governo. Acho que vale a pena investir.

Pesquisas: induzem o eleitor que não quer perder seu voto. É como corrida de cavalo em que se aposta sempre no melhor. Quem paga as pesquisas? Cuidado, tivemos no estado um candidato a frente e na hora não se confirmou.

Multivacinação: são várias vacinas para proteger diversas doenças. As famílias devem cuidar as idades, pois será durante todo o mês e a prefeitura local colocou à disposição dezenas de salas para atender a comunidade e a procura está pequena. Gente! É gratuito, nada se paga, não perca essa oportunidade. A prevenção lhe dá melhores condições de vida.

Leilões: são tentadores, mas cuidado. Muitas vezes um bem leiloado pode ter a venda embargada e a lei sempre deixa um vácuo beneficiando a parte. O dinheiro é depositado e o bem retido. Antes de participar analise e consulte quem entende. Agora os leilões que o Brasil e seus gestores até que fazem algo positivo, todos os bens apreendidos em contrabando vão para o governo, equipamentos, veículos, produtos, nada se salva. É igual o veículo com IPVA atrasado que por não ter como pagar, vai para o depósito e perde o valor estimativo. Mas tem uma lei que permite que o judiciário leve a leilão produtos contrabandeados de toda sorte e depositem o dinheiro até que a cause tenha ponto final. Isso é importante porque se o infrator vencer a causa ele salvou o patrimônio e recebeu o dinheiro, mas toda cautela é pouco.

Deputado Giovani Cherini: o parlamentar com longa experiência, seis mandatos, do interior, mas com voto por todo o estado representa a bancada gaúcha no Congresso e agora o presidente elegeu uma bancada de vice-líderes e ele faz parte. Vamos aplaudir porque ele tem amigos aqui, tem votos, tem partido e sempre buscou recursos para a travessia urbana. Assim poderemos ter muito em breve as obras concluídas.

Romaria da Medianeira: lema ‘Defesa Vida, Vida eu te quero, Vida és tudo meu Deus, é um dom ´nico’. Começa dia 25 com a novena às 6h e às 20h, maior parte via redes sociais, mas as comunidades serão convidadas a cada dia estarem presentes no Santuário. No último sábado foi aberta a Romaria a Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional. Anualmente entre outros atos a entrada das bandeiras de cada estado do país. Um ato religioso e cívico da mesma forma, de amor pela pátria. Vou deixar minha sugestão ao nosso arcebispo Dom Hélio e ao padre Dotto que neste ano já que é diferente e fossem convidadas as cidades com sua paróquia para que tragam a bandeira de seu município pela entrada do Santuário da Medianeira, se não estou enganado são 26. Me perdoem pelas colocações, mas acho que seria algo diferente, talvez seja a última romaria que Dom Hélio vai presidir como bispo, pois ele aguarda a nomeação pelo Papa do novo arcebispo.

Capelas mortuárias: quem passa pela Liberdade observa que o cemitério ganhou muro, as capelas estão prontas e sem gastos pela prefeitura. O Hospital de Caridade pagou para receber o seu imóvel de volta e a empresa de Erechim para construir em Camobi fez sua parte. Vou cuidar agora quem vai zelar pelo local e dar sua manutenção. O bom mesmo seria terceirizar.

STF: não dá para entender. São três poderes, cada um é independente, mas trabalham harmonicamente o executivo, o legislativo e o judiciário. Os dois primeiros quem elege é o povo por no máximo quatro anos por enquanto. E os ministros que são 11 são indicados pelo presidente e o Senado faz a sabatina e lá permanecem até a compulsória. Se for indicado agora o ministro Cássio vai ficar até 2042, é um bom emprego. Só que os governos mudam e os ministros permanecem os mesmos muitas vezes não havendo sintonia, é só acompanhar a conjuntura atual. Poderão perguntar sobre os demais ocupantes de cargos no judiciário que tem tempo de serviço, aposentadoria, trocam de comarcas e são promovidos, diferente do STF.

Sedentarismo: ou seja, o motor de um veículo se não ligado constantemente não anda mais. Assim somos nós, a idade avança e a comodidade de ficar sentado tomando mate também e o organismo vai perdendo sua vitalidade. Por isso não fique só em casa, encontre uma forma de caminhar, se movimentar, conversar, até para o cérebro faz bem porque ele também requer movimento. Leia mais e não se apegue às novelas e notícias tristes. E ao levantar pela manhã ao lado da cama faça um pequeno exercício que lhe dará ânimo e vibração durante o dia.

Candidatos a prefeito local: inclua nos seus projetos a duplicação da rua Irmã Dulce, abrir as portas para que venham investir na GARE, terceirizar a sinalização das ruas da cidade, incentivar a vinda e instalação de uma indústria de reciclagem de vidros e incentivar a construção de condomínios que isenta a prefeitura de gastar com a estrutura.

Auxílio-emergencial: quantos por aqui receberam indevidamente e até o presente não veio a público. Mas é bom saber quem é quem.

AGICRED: sou aposentado pelo INSS, recebi uma ligação às 21h30 dizendo a atendente ‘que está à minha disposição crédito consignado sem burocracia’. O que me chamou a atenção foi porque ela disse que tem um convenio com o INSS. É legal? E para quem encaminha o pedido de aposentadoria antes de receber a carta de aprovação recebe a ligação oferecendo empréstimo. Uma situação que deveria ser investigada.