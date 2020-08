Ponto do Cafezinho – Edição 1319

14 de agosto de 2020

Eleições municipais: já estamos no período eleitoral, pois o pré-candidato que atua na imprensa falada já se afastou do serviço e dia 31 de agosto até 16 de setembro acontecem as convenções partidárias. É aqui que mora o perigo nas escolhas que devem ser técnicas, o passado do pretendente e esquecer que ele deve ser bom de voto ou de papo. O povo está esclarecido e as redes sociais advertem que precisamos mudar e para deixar de ver tantos impasses e desencontros na conjuntura política nacional. Alguns vão pelo poder, outros visando interesses, alguns sem emprego sempre foram militantes e cobiçam um bom salário mensal. Vamos fiscalizar as convenções para que tenhamos uma virada e o que constato é que a juventude a partir da última eleição em que o jovem universitário Giuseppe se elegeu deputado, a febre pegou, o que tem da nova geração filiados esperando a convenção para concorrer, dentre tantos citamos aqui o pré-candidato a vereador pelo PT, Ricardo Blattes, filho do Sérgio que já foi vereador e tem experiência na política, mas ele não pode se envolver pelo cargo que ocupa no estado, pai é pai.

Meus amigos: o casal Paulo Henrique Pierozan e sua esposa Fernanda exercendo uma nobre profissão sempre focados na saúde juntamente com sua filha Gabrieli, de 8 anos que é devota de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, é um bom caminho para formarmos uma nova geração.

Pagamentos: tudo funciona, você não pagou o IPTU dia 10 na prefeitura, solicite a negativa e não vai sair por não ter pago o encargo. A RGE não manda as contas de luz. As operadoras de telefonia também não. Se não pagar no vencimento, cinco dias após chega o e-mail e as mensagens no celular de que a conta não foi paga, mas elas não têm o dever de mandar mensagem ao consumidor de que a conta foi quitada. O povo sofre.

Violência doméstica: um momento importante o estado lançou um plano e geralmente vem a indagação e o plano para combater a criminalidade, os assaltos, roubos e outros males vamos intensificar?

Polícia Rodoviária Federal: na minha militância de trabalho nunca li ou vi tanta apreensão como agora. Abordagem sem carteira ou por falta de pagamento do IPVA é difícil ter pelo intenso movimento no trânsito, mas quando tem denúncias porque o serviço de inteligência funciona muito bem ou suspeitas eles abordam o veículo e ali está o contrabando. Esse mês de agosto é de tirar o chapéu, na semana o que foi anunciado e apreendido geralmente na região central do estado foi muito dinheiro em dólar, mesmo com o valor em alta. Mas o que mais me chamou atenção foi um Uno abordado em Rosário que transportava 350 kg de queijo e 60 garrafas de vinho, imagine como ele vinha, para a concessionária é mérito pelo potencial do veículo. Parabéns a vocês, só falta daqui a pouco lá em Brasília como acontece na Lava Jato alguém querer tirar os poderes de abordagem contra o contrabando. Porque podemos esperar de tudo da capital federal, mas a PRF desempenha um papel importante inclusive valorizando o consumo local.

Reuniões: devem ser objetivas, rápidas e determinadas. Já vão preparados, não para criar casos ou empecilhos, porque os desencontros nacionais são assustadores. Aconteceu na semana entre prefeitura e lideranças locais para avaliar o quadro local. Assim deve ser.

Correios: serão publicados editais para venda em leilões de mais de uma centena de imóveis pelo Brasil, lamentável. O patrimônio dos Correios, o bom serviço que prestava, a corrupção atingiu e agora aos funcionários foi atribuído um desconto mensal de seus salários para cobrir o rombo. Santa Maria tem um belo patrimônio que está desocupado e que é a antiga garagem dos Correios, na Visconde de Pelotas que é um quarteirão. Espero que a agência da Venâncio que também tem um amplo espaço permaneça até como patrimônio histórico, mas me chamou a atenção a riqueza dos Correios, um prédio em Salvador com 17 andares, 44 mil m², 35 mil m² de terreno pelo visto era uma central do norte e nordeste. Vamos aguardar e acompanhar.

São Roque: protetor contra pestes e epidemias e padroeiro dos inválidos, cirurgiões e do gado devido aos seus milagres comemora seu dia no domingo, 16. É representado ao lado de um cachorro e segurando um cajado para relembrar o período em que morou isolado e recebia ajuda de um cão protetor. Hoje tantas pessoas passam por necessidades na vida. Que São Roque interceda por elas e as proteja para lhe dar forças para lutar contra as injustiças.

Tertúlia Nativista: é um espetáculo anualmente na cidade e vai acontecer de 4 a 6 de setembro, via redes sociais. Mas pelo menos acontece e valoriza a nova geração de músicos. É a inovação da secretária Rose Carneiro.

Exército: falamos nessa edição em ferrovia, procure ler a história e conheça via internet os viadutos na região de Roca Sales que o Batalhão de Engenharia do Exército construiu, mas ele atua em todo o país e está construindo a BR 116 com rapidez e agora vai construir a barragem de Bagé, um sonho há mais de 20 anos naquele município. Que bom que seja assim, agora vai.

Semente pirata: até aqui tem desvio e corrupção. Foram retidas no estado 450 toneladas. Nem a semente escapa.

Bem-vinda a Escola de Sargentos: quero recordar em 1970 quando aqui o estado criou a EsFAS, era para ser modelo do estado inclusive com sua sede própria na BR 287 onde hoje é a CASE. E com isso, a EsFAS permaneceu junto ao 1º Regimento que tem amplos espaços. Depois de ficar de julho de 2019 até maio desse ano ociosa, lá estão hoje quase 100 alunos preparando-se para o policiamento, mesmo que a capacidade seja para 200. E agora o Exército demonstrou interesse em trazer de Minas Gerais a Escola de Sargento das Armas para algumas cidades do estado e Santa Maria para mim é forte candidata, pois são 47 organizações militares no âmbito da 3ª DE e 15 mil militares. Levando em conta o terreno gracioso no Boi Morto que já está aguardando a escola, até mesmo a 6ª Brigada, o Mallet, a Unidade da Castro Alves, todas com área para acolher qualquer unidade militar. É necessário que o prefeito e as lideranças, os políticos lá em Brasília busquem apoio dos generais que aqui passaram e que sempre levam uma boa mensagem da cidade e outros militares também que têm influência nacional e conhecem Santa Maria. Vamos em frente e depositamos a esperança de que a escola virá. Quantos jovens gostariam de fazer um curso de sargentos, além da redução de custos por ser aqui.

UFSM: o conselho de ensino da instituição reunido divulgou algumas decisões: o primeiro semestre de 2020 fechamento em 4 de outubro, aí começa o recesso até 18 do mesmo mês e o início do segundo semestre em 19 de outubro com término em 3 de fevereiro de 2021. Faço a minha avaliação, me desculpem, é o caminho para acabar as aulas presenciais daqueles cursos que não precisa prática, com isso economia para a família, já estou sentindo na semana quem aluga apartamento comigo com intenção de entregar ou baixar valores até março porque não se sabe como vai ser o sistema de ensino. Na semana o reitor divulgou o corte de verba no orçamento. Não seria justo? Se não tem aula presencial, reduz custos de alimentação, luz e outros encargos, é necessário avaliar, não pode continuar com a mesma receita e o mesmo orçamento e começar em março. A receita que veio para fins de ensino aonde foi aplicada, eu sei e parabenizo a atual gestão pelos empreendimentos ali realizados no ensino, obras e no hospital. O mundo foi restaurado e vem pela frente mudanças que requerem diálogo, bom senso para adequar a realidade atual, e uma delas é no ensino.

Cheque especial: sem limites o juro. O senado aprovou durante a pandemia a cobrança de 30% ao ano, ou seja 2,5% ao mês, atualmente chega a mais de 8% em alguns locais. Agora vai para a Câmara e se passar ao presidente para sancionar. Alguém acha que vai passar com tantos lobby cutucando os deputados e na certa o setor bancário vai contestar, o povo não leva uma. E quando vão se dar conta de criar uma lei para as lojas que vendem dinheiro, fazem até comerciais de TV anunciando a facilidade e na contabilidade teremos a 17% ao mês.

Cerveja: bom consumo na cidade. A long neck que vale mais o casco do que o líquido e outra marca importante em lata estavam em falta no mercado nos dias de calor. As indústrias não conseguiram vencer a produção para abastecer os consumidores e percebe-se o quanto se bebe em Santa Maria.

JBS: o potencial desta empresa só no estado, são 10 unidades, mais de 14 mil funcionários, gastou mais de R$ 14 milhões para se adequar a realidade atual e a pretensão é investir forte para o futuro.

Mídia: divulgou recentemente algumas empresas do estado que estão no topo. Em 1º lugar a Gerdau, em 3º a Randon e 5º o Sicredi.

Sábado: na parte religiosa é um dia gracioso para todos nós ou para quem independente de religião valorize essa data. Antigamente era feriado religioso da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, 110 anos da nossa Arquidiocese e sábado acompanhe o Programa A Cidade e a entrevista com Dom Hélio. Também os 35 anos de inauguração da Basílica da Medianeira e às 18h no Santuário terá missa rezada por Dom Hélio e os bispos do Brasil agendaram para a celebração de sábado as orações pelas vítimas do coronavírus. As igrejas têm limitações de espaço, quem não puder ir acompanhe em casa pelos meios e de comunicação. E sábado é dia dos solteiros, alguém se dá conta de quantos são no país hoje, os solteiros, separados, desquitados. Por isso que no mercado imobiliário apartamentos de 1 dormitório mobiliados com pouco espaço cresceu muito, são escolhas pessoais de cada um.

Lixo: falta à Santa Maria a conscientização para alguns, até comerciantes que enchem a calçada de caixas, outros colocam móveis antigos e recentemente a prefeitura só em um local retirou 160 toneladas de lixo, foi necessária retroescavadeira e caminhão. Vamos ser uma cidade de cultura?

Aftosa: depois de muitos anos de luta, intermediações, inspeções a pecuária do estado venceu a batalha estamos livres da vacinação. É um ponto positivo da qualidade da carne que produzimos. Não quer dizer com isso que o criador não continua mantendo os cuidados necessários e se assim convier ele pode vacinar igual, mas não é mais obrigatória. Essa norma ajudou e muito para aumentarmos cada vez mais nossas exportações. Vigilância é o que precisamos agora.

Abordagem policial: quando o agente é obrigado a se defender e muitas vezes o resultado é negativo a população cobra. Alguém tem uma ideia do quanto é difícil abordar alguém principalmente o bandido, o contrabandista que traz muito capital no veículo, é um risco permanente eles têm que estar preparados para ser bem recebido ou confrontado pelo suspeito. Sabemos que as leis hoje existem, mas são frágeis, o bandido anda bem armado, mais do que o policial e não tem nada a perder. Portanto uma abordagem policial não é tão fácil. E antes de criticarmos sua ação é bom ir a fundo nos princípios.

Bairro Tomazetti: mais obras, mais uma empresa daqui foi contemplada a Brita Pinhal para fazer a drenagem necessária, pois quando chove alaga. Serão 150 dias para executar a obra e vai receber um valor de R$ 2.577.560,00.

Poderes do estado: quem não acompanha hoje amplamente divulgados os decretos do governador, das prefeituras e a alegria e descontentamento. Parece que falta um líder com normas construídas em conjunto para não criar tanta confusão. Vejam na semana com a educação e o abre e fecha do comércio. Não dá para acreditar.

FGTS: R$ 7 bi de lucro. Será distribuído entre trabalhadores. Como agora apareceu? Quantos têm nos bancos e depositados no anonimato? E quem vai pagar a conta no futuro de tanto dinheiro que o governo soltou e que ajudou o momento atual, mas essa dívida um dia será paga.

Jaguari: domingo a cidade do Carnaval, do antigo Balneário Schilling, das belezas naturais comemora 100 anos de emancipação.

INSS: segundo vem divulgando abre as portas dia 24 para atendimento presencial. Será que vai abrir mesmo.

PGR x Procuradores: a mídia divulgou na semana que a Lava Jato enfrenta um cerco político e jurídico inédito e nesse fogo cruzado existem interesses eleitorais, cooperativos e outros motivos. Um trabalho que os procuradores realizaram através de informações, investigações e agora quem estava distante quer ter acesso aos documentos, por enquanto não seria sigiloso. Não seria eles os procuradores da Lava Jato que deveriam levar até o final e preparar as denúncias. E ainda a PGR recorreu ao STF em que o presidente concedeu o acesso. Posteriormente o ministro Edson Facchin revogou. E agora poderá ir a julgamento pela corte. Tudo estão fazendo para acabar com a Lava Jato, nós aqui do baixo clero vamos só ouvir se os mandatários, a fiscalização, a justiça entram em polêmica com fatos dessa natureza quem bate palma são os sonegadores, os que receberam propina e que cometeram outros crimes afins, é tudo o que eles querem, intrigas entre os poderes para que possam tirar proveito. Parece-me que ninguém tem medo do coronavírus e suas consequências.

Policiamento: pelo que se sabe lideranças locais, parcerias, na linha de frente a CACISM, vamos ter postos fixos em alguns pontos da cidade com uma viatura estando de folga que ali ficará estacionada. Vai acabar aqueles estacionamentos que permaneciam em pontos da cidade. Mas assim é bom, a vítima sabe onde pode encontrar um policial. Aqui no centro um local convidativo é em frente ao mercado onde a velocidade não tem limites à noite.



Indústria: o Panifício Mallet com sua marca que abastece a região central no dia 11 festejou 22 anos e desta empresa nasceu a grande frota de veículos que trabalha para o Sedex.