Ponto do Cafezinho – Edição 1317

10 de julho de 2020

Eleições municipais: agora estão agendadas para os dias 15 e 29 de novembro. As siglas e seus integrantes estão se organizando para o que vem pela frente e pelo que se nota o eleitor não está muito preocupado com isso. É a conjuntura política nacional que desanima o votante. Por aqui o agito é grande, vários nomes ao executivo, para vice da mesma maneira, nada está certo. O martelo será batido no início de setembro quando os nomes serão indicados inclusive para vereador, estamos na temporada de negociação, tudo bem planejado, apoio a determinado candidato, mas já com o emprego garantido em caso de vitória. É bom lembrar que os eleitores estão bem informados pelas redes sociais, não brinquem com eles, lembre-se da última e a virada que aconteceu. Como diz o ministro do STF, o eleitor deve fazer uma análise em quem vai votar, é bem igual quando alguém busca um emprego em que são feitas entrevistas e avaliações, assim deve ser nas eleições.

Ambulâncias: pelas emendas impositivas de quatro vereadores foi possível comprar quatro ambulâncias que já foram entregues para os serviços municipais que focam na saúde. Independentemente de partidos méritos aos vereadores por essas emendas que resultaram nesse investimento de suma importância local. Tomara que não tenham serviço, depende o cuidado de cada pessoa.

Liberdade de pensamento: tem até data para marcar o dia. Dentro das leis e normas legais em nosso país o cidadão exerce sua liberdade e não ultrapassa os limites. Cada um escolhe o que fazer, onde ir e o que consumir sabendo que depois podem vir as represálias.

Casa 13 de Maio: conhecida por ser um centro de atendimento municipal nesta rua que dá acesso ao Maneco, recentemente foi reinaugurada com a presença do prefeito na Riachuelo facilitando a busca de remédios por quem procura.

Operadoras: está acontecendo por toda parte que ela executa o serviço, troca cabos, fios e deixa soltos nas calçadas e postes. Quem ali transitar não sabe se é elétrico ou não, e é até um perigo para quem anda a pé ou de bicicleta. A quem compete fiscalizar e multar? Mas acho que algumas empresas que executam o serviço deveriam ter mais responsabilidade e conscientização.

Caminhão do peixe: a produção é local, conversei neste fim de semana com os vendedores e os peixes são daqui. Neste fim de semana estará em Camobi na sexta e no sábado.

Fique em casa: mas a mídia do Sicredi é interessante ‘eu coopero com o comércio local’, significa economia com o deslocamento para outras cidades e o principal a valorização de quem é daqui. É preciso cada um ajudar no consumo de produtos locais e ao mesmo tempo sua atividade também será valorizada.

Prejuízo: o setor de turismo, centro de eventos, profissionais especializados em suas organizações, quantos desempregos. E agora inclusive a UFSM sugere as formaturas deste ano de forma online. Fazer o que se a surpresa veio e ninguém esperava um arrastão dessa grandeza. Ainda bem que o governo federal distribuiu dinheiro e não faltou a solidariedade, pois nossa cidade está preparada para receber qualquer tipo de evento com uma estrutura organizada ao longo do tempo.

Horário comercial: nesta semana das 11h às 17h e os shoppings cada um divulgou os seus horários. No sábado o comércio abre das 9h às 14h.

Maconha: e outros males para a juventude principalmente. Todos os dias encontramos nas mídias ocorrências policiais de apreensão de drogas e o mais grave é que os jovens são portadores ou guardam em casa grande quantidade. Talvez o cercamento eletrônico não daria para fiscalizar um pouco mais?

Criança nas esquinas: Ministério Público, Conselho Tutelar, alguém tem que verificar e conferir. Tem crianças a meses nas esquinas de Santa Maria pedindo aos motoristas. Em outras partes adultos até com placas dizendo que querem ser empreendedores. Quem tiver tempo vamos orientar essas pessoas porque esse não é o caminho correto.

Dia 10 de julho: você que colou na escola, não leu a história não tinha nem estradas, mas Dom Pedro II em 1865 chegou em Uruguaiana durante a Guerra do Paraguai e depois a Porto Alegre.

Gabriela Cariolato Machado: comemorou ontem seus 14 anos. Dedicada nos estudos, sua mãe Leila e seu irmão Eduardo estão felizes com esse momento.

Nossa Senhora Aparecida: a partir de hoje o tríduo do Santuário nacional que só funciona via redes sociais e TV da Romaria da Família dos Devotos em sua 11ª edição. No segundo final de semana de julho anualmente ocorre a Romaria onde os devotos em multidão se fazem presentes. Quem puder assistir pela Rede Vida de TV hoje à noite, às 18h o arcebispo Dom Orlando fará a abertura. Para quem acompanha o quanto cresceu a audiência via televisão das celebrações no santuário, inclusive Dom Orlando de segunda a sexta às 11h30 faz uma prece cada dia para um segmento, quem está em casa vale a pena sintonizar.

Evandro Zamberlan: empresário da construção civil, compositor, cantor e sempre empolga com sua música além do Hino de Santa Maria que é cantado por Kiko Lemos. Hoje comemora seu aniversário, filho de Manuel e Inês Zamberlan da Silva. Sintonize a Imembuí, sábado às 10h.

Vocações: você se realiza. Quando se fixa num ponto que quer ter um projeto de vida e chegar em algum lugar. Toda atividade requer da pessoa vocação, amor e dedicação a missão que escolheu. Não falo aqui só em vocações religiosas, pois são inúmeras. Como sempre escrevo vocação para ser médico e enfermeiro para cuidar de doentes é um amor pela vida e pelo ser humano e constatamos que realizam o serviço com serenidade. Mas você que é jovem comece a pensar desde agora qual será a sua vocação.

FEICOOP: se nada acontecer ao contrário, tudo é possível até as eleições, a Feira Internacional vai acontecer neste ano de 10 a 13 de dezembro no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter. Realização Banco da Esperança, dúvidas pelo 3219-4599.

Calçadas: já temos uma lei aprovada e sancionada para limpeza dos terrenos, falta estrutura para fiscalizar. E agora surge mais uma lei sobre o conserto das calçadas, acho que já existe uma, bem como a lei da calçada legal. Os proprietários serão notificados e se não consertarem a prefeitura fará o serviço e cobrará a execução. Pergunto: quando uma árvore com suas raízes danifica a calçada, de quem é a responsabilidade? Quando uma árvore cai em cima de um carro estacionado quem vai indenizar o proprietário? Fazer lei é fácil, o difícil é fazer cumprir as mesmas.

Idosos: vem aí R$ 3,5 milhões para ajudar a 1,7 mil idosos residentes em lares, no caso de Santa Maria o Lar da Vovozinhas que será um beneficiado. Pouco ou bastante sempre é bem-vindo.

Gasolina: mais um aumento. Em abril éramos felizes, ela baixou muito e era fácil encher o tanque, sabe porquê? O Brasil estava lotado de tanto combustível, não tinha mais onde colocar e agora voltou o consumo e o valor também. Vem aí uma super gasolina que rende mais, mas a mídia mostrou ontem que com um litro um carro faria 15km e com a super gasolina faria 15,5km. É só no Brasil mesmo.