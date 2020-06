Ponto do Cafezinho – Edição 1316 – 10 de junho

17 de junho de 2020

Eleições municipais: é minha opinião que devem ser transferidas, dada a crise financeira do país, bem como a turbulência de Brasília em que não estão se entendendo. No entanto, o que não falta em Santa Maria são comentários de coligações, sobre quem serão os candidatos tanto para prefeito como para vereador, não faltam nomes que já foram divulgados, sem falar naqueles que estão no anonimato e só vão se manifestar na reta final. É como disse o ministro que assumiu o TSE, valorizar o voto, todos devem saber em quem vão votar, qual foi sua atuação em todos os segmentos. Mas fique de plantão tem muito candidato com nome escondido no paletó.

Plebiscito Virtual: O coronavírus vai mandar se saem ou não as eleições. Se as previsões são de que em 60 dias vai triplicar as vítimas alguém tem coragem de lançar um pleito? E além disso uma minoria vai decidir pelo que vejo são três autoridades. Vamos ouvir o povo, agendar um domingo, voto facultativo, um pleito virtual, sem custos e dessa consulta saber o que o povo quer, a eleição, prorrogar os cargos atuais ou fazer uma única em 2022? É muito simples alterar a Constituição, é só fazer uma PEC e ter boa vontade política. Seria muito bom as pessoas esquecerem a ganância, o ganho fácil. Vamos continuar com essa campanha, o povo vai falar.

Plantio: as empresas que adotaram canteiros e espaços públicos preparem-se, pois está chegando o tempo para o plantio de flores para embelezar a primavera na cidade. Mas tenho visto algum canteiro central, na Hélvio Basso, por exemplo, com a marca da empresa, mas em que o abandono é total, claro que a estiagem e o frio prejudicaram.

Ala 4: é a Base Aérea hoje, só para recordar foi em 21 de junho de 1941 que o Presidente Vargas desapropriou 4 milhões de metros quadrados. E em 1944 começou a construção da pista que teve o apoio da engenharia do exército americano, na época da 2ª Guerra Mundial, mas a base foi inaugurada oficialmente em 15 de outubro de 1971.

Energia solar: como tem empresas aqui e outras que vem de fora para executar serviços, e o Sicredi financia, vale a pena o investimento, mas podem aguardar daqui a pouco a operadora vai querer cobrar uma taxa, ela está perdendo.

Tele-entrega: cresceu muito nos últimos três meses, mas a conscientização, as brincadeiras e a velocidade também quando estão sob duas rodas continuam. Quem anda a pé na via pública é assustador a forma com que alguns motociclistas estão andando pelas ruas da cidade. Não poderia ser assim, falta conscientização e responsabilidade de alguns condutores e a quem os contrata sempre os recomende.

Bem-vindos políticos a Santa Maria: principalmente quando trazem boas notícias como a deputada federal Liziane Bayer, com uma emenda de R$ 500 mil para o Regional. Juntamente com sua irmã deputada estadual Francine foi recebida pelo prefeito municipal. Que beleza, o coronavírus assusta todo mundo, mas por outro lado promoveu a solidariedade, equipou hospitais, construiu novos e as empresas doaram valores consideráveis para colaborar na logística do combate ao vírus.

Minha Casa Minha Vida: não compra quem não quer. A empresa de Erechim desembarcou penalizada na contrapartida assim o município vai ganhar um Calçadão e as capelas mortuárias. Mas são mais de 20 prédios, mais de 700 apartamentos com financiamento garantido. Quantas facilidades e um caminho curto para a pessoa realizar seu sonho da casa própria, mesmo financiada é dele. Vamos utilizar.

Coopaver: mais que 40 anos dessa cooperativa, seu êxito e dado o quadro atual viu-se obrigada a formar parceria com a Distribuidora Santa Lúcia. Quero dizer, no entanto que a cooperativa continua com seus associados e taxistas. Em vista do que vem acontecendo ultimamente e a redução do trabalho os aplicativos estão desistindo e fortalecendo assim o Táxi Legal. Mantém-se o sindicato e a cooperativa com seus associados. Que bom que uma empresa daqui vai fazer parte desse empreendimento.

RGE e CPFL: é a empresa chinesa que administra os milhões que o consumidor paga na energia elétrica. Será que foi bondade como tantas outras empresas que estão doando milhões para comprar equipamentos e dar apoio ao combate ao coronavírus ou é imposição por alguma penalidade? O importante é que até um hospital saiu em Porto Alegre em 30 dias, um presente para a prefeitura. E a RGE contemplou 20 hospitais sendo em nosso estado os hospitais de: Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Uruguaiana, São Leopoldo, Lajeado, São Luiz Gonzaga e Caxias do Sul. Santa Maria não foi contemplada e talvez seja a cidade que mais consome energia da RGE. Temos pé frio.

Asfalto: deve ser de boa qualidade e com o serviço bem feito para que tenha durabilidade. Algumas ruas que foram recuperadas há pouco já têm ‘panelas’ e quem passar na lateral da Duque até o trevo da Hélvio Basso cuidado com os buracos, era previsto até ontem o asfaltamento, estamos aguardando. Pelo peso dos caminhões eles balançam e podem bater nos postes, final de semana juntei 6 calotas. E no passeio para os pedestres, por falta de sinalização as motos transitam por ali e uma das tampas que não sei o que passa por baixo está quebrada, podendo levar a um acidente. Mas parabéns aos trabalhadores que trabalham nessa nobre missão e fiscalizam bem o que fazem.

Rua General Gomes Carneiro: no Bairro Vila Leste uma obra esperada há muito tempo, vai dar vida, o custo do investimento mais de R$2,4 milhões. É gratificante ser uma empresa local, a Continental que executa a obra pois o dinheiro fica aqui mesmo e os moradores batem palmas.

Criminalidade: mas eles não têm medo mesmo do coronavírus e nem da dengue. O junho já vem pesado com homicídio bárbaros, o roubo de uma carga de 33 mil celulares que vieram do Paraguai e segundo a Receita a carga era ilegal. A droga falamos só em Santa Maria e impressiona o que diariamente aqui é apreendido. Sem falar nos roubos amadores, limpa-casa, agridem pessoas. A culpa é do surto em que presos foram soltos, inclusive na Capital aquele que tinha cavado um túnel para assaltar um banco e foi liberado e rompeu as tornozeleiras, agora mais um custo para o estado. Sem falar no abigeato que segundo a mídia em uma noite levaram 80 cabeças de gado de uma fazenda.

Celular: é um vício. Antigamente não existia e todo mundo exercia seu papel igual, mas quando alguém está falando é deselegante atender o celular, enviar mensagens e não prestar atenção no palestrante. A foto mostra onde na semana o prefeito foi ao legislativo mostrar o que fez até o presente.

Receita federal: está em andamento o leilão para o dia 30 de junho, lotes de veículos e mercadorias apreendidas. Vale a pena o contrabando? Passe na Hélvio Basso e observe a quantidade de veículos que os contrabandistas perderam.

Sicredi: sempre com campanhas positivas e valorizando a produção. A lançada recentemente ‘Eu coopero com a economia local’, excelente ideia. É a pauta que nós escrevemos aqui, falamos na Rádio Imembuí e no nosso site também. Consumir e valorizar o que o município produz, bem como o comércio local, enfim todos os segmentos. O mundo vai mudar e depende da conscientização de cada um. Percebe-se o quanto o coronavírus parou as pessoas sem escolher quem, é um aviso, vamos valorizar tudo e a todos e que o coração de cada um seja purificado do orgulho, do egoísmo e da cobiça. Se cada um pensar em si o mundo será diferente e a conscientização a todo instante.

Manifestações: constatei no domingo, 7 de junho, na Praça Saldanha Marinho, centenas de pessoas jovens participando do movimento nacional contra o racismo. Não entro em mérito, mas quero dizer sim sobre o comportamento de cada um quase em silêncio e com palavras de ordem, assim gratifica em ver ações dessa grandeza que contempla a todos exercendo o direito democrático.

Dinheiro: quem sobra não conte com a poupança que rende muito pouco e não vale a pena. Dê um jeitinho e invista em imóveis, para alugar ou formar capital eles sempre têm valorização, já teve mais, mas ainda é um bom negócio. É seu e tendo documentos ninguém tira, por enquanto. O momento de comprar é agora, tem muita oferta e tenho a esperança que voltaremos aos velhos tempos, converse com quem investiu no passado e o rendimento que tiveram, pois, a aplicação em bancos não paga nem o tempo de você ir até lá, no entanto, eles vendem muito bem depois.

Correios: o acúmulo de serviços, atraso nas correspondências, mas os que trabalham são os heróis. A redução da estrutura desta grande empresa. E o Sedex funciona bem, mas tem um elevado custo, éramos felizes no passado e não sabíamos.