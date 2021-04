3 de abril de 2021

Eleições gerais: vivemos a Semana Santa com a Paixão, sábado de Aleluia e Páscoa, mas precisamos dar continuidade ao trabalho que nos propomos a fazer. E o Ponto do Cafezinho são mais de 16 anos que levanto questões, sem críticas, para que alguém resolva os assuntos abordados. Diante da conjuntura atual da saúde nem assim aqueles que querem cargos dão trégua em momento algum para o país. A minha sugestão é que não aconteçam as eleições em 2022, que seja prorrogado o prazo dos atuais eleitos por mais dois anos, o que vai coincidir com as eleições municipais. É necessário que os políticos levantem essa questão, que aconteça um acordo nacional com muita humildade e sem ganancia na missão de conseguir cargos e acomodar companheiros. Nesse feriado memorize comigo quanto seria econômico para o país pelo que vem acontecendo e a recuperação será lenta e a longo prazo. Falo só da economia do fundo partidário e eleitoral, além disso, o quanto as empresas deixariam de ajudar candidatos e como é inevitável o caixa2 sempre funciona. Esse dinheiro seria para recuperar o país e a produção. Quem lá está que permaneça, mas mude algumas posturas pelo seu bem e do país. A todos meditem amanhã, rezem e domingo em família comemorem a Páscoa.

Iluminação da rodovia: lá estão os postes, mas a noite escura. É necessária a troca ou conserto das lâmpadas. A quem compete? E a lateral da Duque até o trevo sentido oeste requer urgentemente reparos pelos buracos e o perigo pelo intenso movimento.

Medidas protetivas: as vítimas atingidas, eles ou elas, registram o caso e a justiça determina a medida. Só que o estado não tem como fiscalizar e os agressores praticam seus atos, são detidos e muitas vezes liberados e voltam a praticar. É preciso encontrar soluções para os casos.

Covid-19: quantas pessoas conhecidas daqui nos deixaram. Dois pastores que eram lideranças no segmento de fé. E quantas pessoas partiram, a maior parte atingida pela pandemia. Ninguém está divulgando quantos morrem por semana ou por dia por outras doenças, entre elas, câncer, diabetes, infarto e tantas outras.

APOIO: Vigilare (55) 3221-0101, Bella Trento (55) 3223-9229, Mecânica Medianeira Randon (55) 3211-1818, Madeireira Cerrito (55) 3219-1123 ou (55) 3219-1040, Guigu’s Gás (55) 3222-6570 ou (55) 3026-7282, Duque Auto Posto (55) 3221-8711, Loja Safira (55) 3223-4589, Frazzon (55) 3212-8005, Restaurante Vera Cruz (55) 3222-0606, Ponto das Pedras (55) 3212-4470 ou (55) 99984-5668, Ravanello Restaurante (55) 3307-1589, Moinho Santa Maria (55) 3222-8989.